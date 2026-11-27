DWS Aktie: 64 Euro zum Wochenschluss – der Vermögensverwalter ist MDAX Gewinner, die Börsenerholung zahlt sich aus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die DWS Aktie steigt am Freitag um 2,48 Prozent auf 64,00 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Steigende Aktienkurse stützen Fondsanbieter. Die Deutsche-Bank-Tochter tritt künftig unter neuem Namen auf.

Die DWS Aktie zieht zum Wochenschluss an. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Frankfurter Vermögensverwalters bei 64,00 Euro, ein Plus von 1,55 Euro oder 2,48 Prozent. Damit gehört DWS am Abend zu den MDAX Gewinnern. Eröffnet hatte die Aktie laut finanzen.ch bei 63,45 Euro. Kurs der DWS Aktie am Abend 64,00 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,48 % 52-Wochen-Hoch vom 8.9.2026 78,75 EUR 52-Wochen-Tief vom 23.3.2026 50,80 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; finanzen.ch; DWS Der Auslöser Warum die DWS Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. DWS profitiert von der Erholung an den Aktienmärkten, die laut dpa-AFX den Freitag prägte. Der MDAX schloss 1,60 Prozent höher. Für Vermögensverwalter sind steigende Kurse doppelt wichtig: Sie erhöhen das verwaltete Vermögen und damit die Gebühreneinnahmen, zudem verbessern sie die Stimmung der Anleger. Nach schwächeren Tagen zu Wochenbeginn, als die Aktie um 62 Euro pendelte, macht sie nun Boden gut. Vom 52-Wochen-Hoch bei 78,75 Euro aus dem September ist sie aber noch deutlich entfernt. Die Strategie Neuer Name, alte Skepsis DWS tritt seit November schrittweise unter der globalen Marke „Deutsche Asset Management“ auf. Goldman Sachs hatte zuletzt seine Gewinnschätzungen bis 2028 um etwa 2 Prozent gesenkt. Hohe Mittelzuflüsse allein reichen nach dieser Einschätzung nicht, um die Skepsis gegenüber der Ertragsentwicklung auszuräumen. Was für die DWS Aktie sprechen könnte Börsenerholung stützt das verwaltete Vermögen

Hohe Mittelzuflüsse

Neue globale Marke Was Anleger bedenken sollten Gewinnschätzungen gesenkt

Weit unter dem 52-Wochen-Hoch

Abhängigkeit von den Märkten Einordnung der Redaktion: Die DWS Aktie ist MDAX Gewinner, weil die Börsenerholung den Fondsanbieter direkt stützt. Für mehr braucht es bessere Ertragsaussichten. FAQ Häufige Fragen zur DWS Aktie Warum steigt die DWS Aktie heute?

Die Aktienmärkte erholen sich, das stützt Vermögensverwalter. Unter welchem Namen tritt DWS künftig auf?

Seit November schrittweise als „Deutsche Asset Management“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der DWS Aktie?

ISIN DE000DWS1007, WKN DWS100. Handelssymbol an deutschen Börsen: DWS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur DWS Aktie Die DWS Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt bei 64 Euro. Die Börsenerholung trägt den Vermögensverwalter.

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