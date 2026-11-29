Kaum eine Aktie wird von deutschen Privatanlegern so leidenschaftlich diskutiert wie diese. Die DroneShield Aktie legte am Freitag um 6,7 Prozent auf 0,71 Euro zu. Auf Wochensicht steht ein Plus von gut 15 Prozent. Noch am 20. November hatte das Papier bei 0,61 Euro den tiefsten Stand seit zwölf Monaten markiert. Vom 52-Wochen-Hoch bei 2,82 Euro ist die Aktie des australischen Unternehmens trotz der Erholung rund 75 Prozent entfernt.
DroneShield Aktie: 15 Prozent Wochenplus nach dem Jahrestief – Bodenbildung oder nur ein Zucken?
Die DroneShield Aktie hat sich in einer Woche um mehr als 15 Prozent vom Jahrestief gelöst. Der australische Spezialist für Drohnenabwehr hat für 2026 Umsätze von 261 Millionen australischen Dollar sicher und einen Fuß in der Tür der US-Armee. Die große Analyse: was für eine Wende spricht – und warum 2027 noch ein fast leeres Blatt ist.
Die Stammdaten für Anleger: Die DroneShield Aktie hat die ISIN AU000000DRO2 und die WKN A2DMAA. An der Heimatbörse in Sydney lautet das Handelssymbol DRO, an deutschen Börsen DRH. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DRSHF gehandelt.
Das Geschäft
Wachstum ist nicht das Problem: die Zahlen hinter dem Absturz
DroneShield baut Geräte, die Drohnen aufspüren und per Funkstörung vom Himmel holen. Das Geschäft läuft so gut wie nie.
Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 74 Prozent auf 125,8 Millionen australische Dollar. Für das Gesamtjahr sind nach Unternehmensangaben vom Oktober bereits 261 Millionen australische Dollar vertraglich gesichert, 35 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Jahresziel von 250 bis 270 Millionen wäre damit erreicht.
Warum dann der Kursverfall? Zum einen schrieb DroneShield im ersten Halbjahr einen Verlust von 32,2 Millionen australischen Dollar. Zum anderen fehlt der Blick nach vorn.
DroneShield: vertraglich gesicherter Umsatz
Mio. A$
Quelle: DroneShield, Stand 12. Oktober 2026, laut Börse Express
Daten als Tabelle
|Jahr
|Gesicherter Umsatz
|2026
|261
|2027
|29
|2028 und später
|17
Das Bild zeigt den Kern der Debatte. DroneShield verkauft überwiegend Geräte in einzelnen Aufträgen, kaum mehrjährige Verträge. Jedes Jahr beginnt deshalb fast bei null.
Die Hoffnung
US-Armee: eine Tür, kein Auftrag
Ende September erhielt DroneShield als einer von zehn Anbietern einen Rahmenvertrag der US-Armee zur Drohnenabwehr. Die Obergrenze liegt bei 500 Millionen Dollar über drei Jahre. Garantiert ist daraus nichts: Die Armee kann bei jedem der zehn Anbieter bestellen, muss es aber nicht.
Besser greifbar ist ein anderer Erfolg. Für die US-Einsatzgruppe JIATF-401 hat DroneShield sein System DroneSentry-X Mk2 auf Infanteriefahrzeugen installiert. Rund 80 Tage nach Auftragserhalt nahm das Militär die Systeme ab und bestellte drei weitere Einheiten nach.
Die Belastungen
Was auf dem Kurs lastet
Prüfung der Börsenaufsicht
Die australische Aufsicht ASIC untersucht Unternehmensmitteilungen und den Handel mit DroneShield-Aktien im November 2025. DroneShield erklärt, vollständig zu kooperieren. Ein Ergebnis gibt es nicht.
Wechsel im Finanzressort
Nach mehr als acht Jahren ist Finanzchefin Carla Balanco ausgeschieden. Im November hat Rebecca Lowde übernommen.
Dünne Vorschau
Für 2027 sind erst 29 Millionen australische Dollar gesichert.
Häufige Fragen zur DroneShield Aktie
Warum ist die DroneShield Aktie so stark gefallen?
Trotz stark wachsender Umsätze schreibt das Unternehmen Verluste. Dazu kommen die laufende Prüfung der Börsenaufsicht und wenig gesicherter Umsatz für die Jahre nach 2026.
Was bedeutet der Vertrag mit der US-Armee?
Er macht DroneShield zum zugelassenen Lieferanten. Konkrete Bestellungen sind damit nicht verbunden.
Wie lauten ISIN und WKN der DroneShield Aktie?
ISIN AU000000DRO2, WKN A2DMAA, deutsches Handelssymbol DRH.
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