Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 74 Prozent auf 125,8 Millionen australische Dollar. Für das Gesamtjahr sind nach Unternehmensangaben vom Oktober bereits 261 Millionen australische Dollar vertraglich gesichert, 35 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Jahresziel von 250 bis 270 Millionen wäre damit erreicht.

Warum dann der Kursverfall? Zum einen schrieb DroneShield im ersten Halbjahr einen Verlust von 32,2 Millionen australischen Dollar. Zum anderen fehlt der Blick nach vorn.