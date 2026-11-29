Fünf von ihnen kamen 2026 neu an die Börse, drei über einen klassischen Börsengang, zwei über Fusionen. Zusammen sind die Neulinge rund 2,24 Milliarden Dollar wert. Von den drei klassischen Börsengängen notiert nach einer Auswertung des Fachportals The Drone Girl nur einer über dem Ausgabepreis: Swarmer.

Bemerkenswert ist die Bewertung. Im Mittel werden die 41 Unternehmen laut dem Bericht mit dem Neunfachen ihres Jahresumsatzes gehandelt – trotz der Kursverluste. Das zeigt, wie hoch die Erwartungen vorher waren.