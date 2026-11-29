Drohnen entscheiden Kriege, überwachen Grenzen und stehen in jedem Verteidigungshaushalt. Wer daraus geschlossen hat, dass Drohnen-Aktien 2026 eine sichere Sache sind, hat viel Geld verloren. Sieben der bekanntesten Werte lagen Mitte November zwischen 69 und 89 Prozent unter ihren Hochs der vergangenen zwölf Monate. Die Nachfrage ist echt. Der Absturz ist es auch.
Drohnen-Aktien 2026: Bis zu 89 Prozent unter dem Hoch – der große Kassensturz nach dem Hype
Die Auftragsbücher sind voll, die Kurse im Keller: Die bekanntesten Drohnen-Aktien haben seit ihren Hochs zwischen 69 und 89 Prozent verloren. Fünf Börsengänge, 41 börsennotierte Unternehmen, eine Frage: Was ist schiefgelaufen? Der große Überblick mit allen Zahlen, Ursachen und den Punkten, auf die es 2027 ankommt.
Drohnen-Aktien: Abstand zum 52-Wochen-Hoch
Prozent
Vergangene Kursentwicklungen sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Quelle: FlightBrief, Schlusskurse vom 16. November 2026
Daten als Tabelle
|Aktie
|Abstand zum Hoch
|Swarmer
|-89
|Red Cat
|-81
|EHang
|-78
|Kratos
|-76
|AeroVironment
|-73
|Unusual Machines
|-70
|Ondas
|-69
Die Bilanz
41 Unternehmen, fünf Börsengänge, ein Muster
Der Branchendienst Drone Industry Insights zählt in seinem Marktbericht 2026 insgesamt 41 börsennotierte Drohnenunternehmen.
Fünf von ihnen kamen 2026 neu an die Börse, drei über einen klassischen Börsengang, zwei über Fusionen. Zusammen sind die Neulinge rund 2,24 Milliarden Dollar wert. Von den drei klassischen Börsengängen notiert nach einer Auswertung des Fachportals The Drone Girl nur einer über dem Ausgabepreis: Swarmer.
Bemerkenswert ist die Bewertung. Im Mittel werden die 41 Unternehmen laut dem Bericht mit dem Neunfachen ihres Jahresumsatzes gehandelt – trotz der Kursverluste. Das zeigt, wie hoch die Erwartungen vorher waren.
Die Ursachen
Warum volle Auftragsbücher nicht reichen
Aufträge sind noch kein Umsatz
Red Cat strich Mitte November sein Umsatzziel für 2026, weil Aufträge und Budgetfreigaben langsamer kamen als geplant. Der Umsatz im dritten Quartal lag bei 11,8 Millionen Dollar.
Ein gestrichenes Programm genügt
AeroVironment verlor im Frühjahr 47 Prozent, nachdem die US-Regierung ankündigte, ein Programm mit einem geschätzten Wert von 1,7 Milliarden Dollar zu beenden.
Wachstum kostet Marge
Ondas steigerte den Quartalsumsatz von 10,1 auf 167,5 Millionen Dollar. Die Bruttomarge fiel zugleich von 43,1 auf 21,8 Prozent binnen eines Quartals.
Rekorde ohne Geldzufluss
Kratos meldete einen Rekord-Auftragsbestand von 2,65 Milliarden Dollar, im dritten Quartal flossen aber 29,4 Millionen Dollar ab.
Neue Konkurrenz
Am 24. November berichtete das Wall Street Journal, das Pentagon spreche mit großen US-Autobauern über die Fertigung von Drohnen. Kleine Drohnenwerte gaben daraufhin erneut nach.
Die Stammdaten
Die sieben Aktien im Überblick
AeroVironment: ISIN US0080731088, WKN A0MJX7, Handelssymbol JPX, US-Handelssymbol AVAV
Kratos: ISIN US50077B2079, WKN A0YAND, Handelssymbol WF5A, US-Handelssymbol KTOS
Ondas: ISIN US68236H2040, WKN A2QLNR, Handelssymbol 1B8, US-Handelssymbol ONDS
Red Cat: ISIN US75644T1007, WKN A2PPXB, Handelssymbol BQ73, US-Handelssymbol RCAT
Unusual Machines: ISIN US91532F1021, WKN A40A5D, US-Handelssymbol UMAC
Swarmer: ISIN US86989Y1091, WKN A425M9, US-Handelssymbol SWMR
EHang: ISIN US26853E1029, WKN A2PWWB, Handelssymbol 3UIA, US-Handelssymbol EH
Der Ausblick
Worauf es 2027 ankommt
Häufige Fragen zu Drohnen-Aktien
Warum sind Drohnen-Aktien 2026 so stark gefallen?
Die Umsätze wuchsen langsamer als die Auftragsbestände, mehrere Unternehmen senkten oder strichen ihre Ziele, und viele schreiben Verluste. Dazu kamen hohe Bewertungen aus dem Vorjahr.
Wie viele börsennotierte Drohnenunternehmen gibt es?
Der Branchendienst Drone Industry Insights zählt 41.
Welche Drohnen-Aktie hat am meisten verloren?
Unter den sieben hier betrachteten Werten lag Swarmer Mitte November mit 89 Prozent am weitesten unter dem 52-Wochen-Hoch, notierte aber noch über dem Ausgabepreis vom März.
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