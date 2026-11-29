Draganfly baut Drohnen, Nutzlasten und Software für Polizei, Rettungsdienste und Militär. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5 Prozent auf 2,05 Millionen kanadische Dollar. Der Rückgang kam aus dem Dienstleistungsgeschäft, der Produktverkauf blieb mit 1,61 Millionen nahezu stabil.

Die Bruttomarge brach auf 6,3 Prozent ein nach 19,5 Prozent im Vorjahr. Grund war eine einmalige Abschreibung auf Lagerbestände. Ohne sie hätte die Marge nach Unternehmensangaben bei 24,2 Prozent gelegen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 12,8 Millionen kanadischen Dollar. Die Draganfly Aktie verlor nach den Zahlen rund 10 Prozent.

Gut gefüllt ist dagegen die Kasse. Ende 2025 lagen dort 90,2 Millionen kanadische Dollar, Ende September 128,6 Millionen. Ende September hatte Draganfly neue Aktien für 10 Millionen US-Dollar zu je 5,35 Dollar verkauft. Die Hälfte davon übernahm der US-Zulieferer Unusual Machines (ISIN US91532F1021, WKN A40A5D, US-Handelssymbol UMAC).