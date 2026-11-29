Die meisten kleinen Drohnenfirmen haben ein Geldproblem. Draganfly hat das Gegenteil: reichlich Geld und kaum Geschäft. Ende September lagen 128,6 Millionen kanadische Dollar in der Kasse. Der Quartalsumsatz betrug gerade einmal 2,0 Millionen. Die Draganfly Aktie schloss am 16. November bei 2,69 US-Dollar, das Unternehmen war damit 105 Millionen US-Dollar wert – eine Summe in der Größenordnung der eigenen Barmittel.
Draganfly Aktie: 129 Millionen in der Kasse, 2 Millionen Umsatz – wann zündet der kanadische Drohnenbauer?
Draganfly hat so viel Geld wie nie, aber der Umsatz schrumpft. Der Chef verschiebt die Wende auf Mitte 2027. Die Draganfly Aktie wird an der Börse kaum höher bewertet als der Kassenbestand. Die große Analyse: was das Unternehmen vorhat, was die Zahlen sagen und worauf Anleger warten.
Die Stammdaten für Anleger: Die Draganfly Aktie wird an der Nasdaq und an der kanadischen Börse CSE unter dem Handelssymbol DPRO gehandelt, in Frankfurt unter dem Handelssymbol 3U8.
Die Zahlen
Volle Kasse, leere Auftragsbücher
Draganfly baut Drohnen, Nutzlasten und Software für Polizei, Rettungsdienste und Militär. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5 Prozent auf 2,05 Millionen kanadische Dollar. Der Rückgang kam aus dem Dienstleistungsgeschäft, der Produktverkauf blieb mit 1,61 Millionen nahezu stabil.
Die Bruttomarge brach auf 6,3 Prozent ein nach 19,5 Prozent im Vorjahr. Grund war eine einmalige Abschreibung auf Lagerbestände. Ohne sie hätte die Marge nach Unternehmensangaben bei 24,2 Prozent gelegen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 12,8 Millionen kanadischen Dollar. Die Draganfly Aktie verlor nach den Zahlen rund 10 Prozent.
Gut gefüllt ist dagegen die Kasse. Ende 2025 lagen dort 90,2 Millionen kanadische Dollar, Ende September 128,6 Millionen. Ende September hatte Draganfly neue Aktien für 10 Millionen US-Dollar zu je 5,35 Dollar verkauft. Die Hälfte davon übernahm der US-Zulieferer Unusual Machines (ISIN US91532F1021, WKN A40A5D, US-Handelssymbol UMAC).
Die Strategie
Große Programme statt kleiner Aufträge: eine Wette auf Zeit
Vorstandschef Cameron Chell verzichtet nach eigenen Worten bewusst auf kurzfristige Umsätze.
Draganfly konzentriert sich auf große Beschaffungsprogramme von Streitkräften und Behörden. Im dritten Quartal beteiligte sich das Unternehmen an mehr als einem Dutzend Ausschreibungen und Auswahlverfahren. Als Erfolg nennt Chell die Auswahl durch die kanadischen Streitkräfte und die wachsende Präsenz im US-Verteidigungsmarkt.
Der Preis dafür ist Geduld. Solche Programme haben lange Vergabezeiten. Nach Angaben des Analysedienstes Earnings Whispers erwartet Chell den Umsatzsprung nun etwa im zweiten oder dritten Quartal 2027 – rund ein Jahr später als zuvor in Aussicht gestellt.
Häufige Fragen zur Draganfly Aktie
Was macht Draganfly?
Das kanadische Unternehmen entwickelt Drohnen, Nutzlasten und Software für Sicherheitsbehörden und Streitkräfte.
Ist Draganfly profitabel?
Nein. Im dritten Quartal 2026 lag der Nettoverlust bei 12,8 Millionen kanadischen Dollar.
Wo wird die Draganfly Aktie gehandelt?
An der Nasdaq und der CSE unter DPRO, in Frankfurt unter 3U8.
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