DraftKings Aktie: Prognose-Schock erschüttert Anleger

Jefferies-Analyst David Katz habe das Kursziel für die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) deutlich von 44 auf 28 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Das Analysehaus habe sein Bewertungsmodell für das digitale Sportunterhaltungs- und Spielunternehmen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal überarbeitet. Die Größenordnung der überraschenden Prognoseänderung habe den Aktienkurs erheblich belastet. Nach Einschätzung von Jefferies sei der Markt für Prognosewetten (Prediction Markets) weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Zudem dürfte sich das zugrunde liegende Geschäftsmodell innerhalb der kommenden 24 Monate mit hoher Wahrscheinlichkeit verändern.