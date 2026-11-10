Jefferies-Analyst David Katz habe das Kursziel für die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) deutlich von 44 auf 28 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Das Analysehaus habe sein Bewertungsmodell für das digitale Sportunterhaltungs- und Spielunternehmen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal überarbeitet. Die Größenordnung der überraschenden Prognoseänderung habe den Aktienkurs erheblich belastet. Nach Einschätzung von Jefferies sei der Markt für Prognosewetten (Prediction Markets) weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Zudem dürfte sich das zugrunde liegende Geschäftsmodell innerhalb der kommenden 24 Monate mit hoher Wahrscheinlichkeit verändern.
DraftKings Aktie: Prognose-Schock erschüttert Anleger
Warum Jefferies trotz massiver Kurszielsenkung weiter zum Kauf rät
Trotz dieser Herausforderungen bleibe DraftKings von den langfristigen Wachstumsperspektiven überzeugt. Das Unternehmen sehe weiterhin eine noch unerschlossene Nachfrage nach digitalen Wettangeboten in den USA. Darüber hinaus verweise DraftKings auf seine führende Fähigkeit, Produkte zu entwickeln, die Kunden ansprechen und zugleich profitabel an das Unternehmen binden.
Obwohl Jefferies das Kursziel für DraftKings um deutlich reduziere, bestätige Katz die Kaufempfehlung. Die überraschende Prognoseänderung und die Unsicherheiten rund um Prognosemärkte würden die kurzfristigen Aussichten belasten. Langfristig setze Jefferies jedoch weiterhin auf das Wachstumspotenzial des digitalen Wettmarktes in den USA und die starke Produktentwicklung von DraftKings, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 08.11.2026)
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