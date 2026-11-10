DraftKings Aktie: Droht jetzt der nächste Absturz?

Wells Fargo hat die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel deutlich von 30 auf 21 USD gesenkt. Die US-Großbank warne, dass Anleger den EBITDA-Zielen des US-Sportwettenanbieters mit "äußerster Vorsicht" begegnen dürften. Hintergrund sei die Entwicklung der Gewinnschätzungen, die in den vergangenen drei Jahren immer wieder nach unten korrigiert worden seien. Angesichts der erheblich gesunkenen Ergebniserwartungen gehe Wells Fargo davon aus, dass die DraftKings-Aktie auf absehbare Zeit eine Aktie bleiben werde, bei der das Unternehmen erst einmal beweisen müsse, dass es seine Versprechen tatsächlich einhalten könne. Damit sende Wells Fargo ein deutliches Warnsignal: Solange DraftKings keine überzeugenden Belege für eine nachhaltige Verbesserung seiner Profitabilität liefere, dürfte es der Aktie schwerfallen, das verlorene Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 09.11.2026)