DraftKings Aktie: Drei-Jahres-Tief – die teure Wette auf Prognosemärkte

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:59 2 Min.

Die DraftKings Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 14,45 Euro, knapp über dem tiefsten Stand seit drei Jahren. Laut einer Auswertung von Fiscal.ai hat der Sportwetten-Anbieter den Umsatz in drei Jahren fast verdoppelt und die Marge verbessert. Der Kurs fiel um 59,2 Prozent.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt mit Python/Pillow, Claude), keine Fremdbilder

Ein Unternehmen verdoppelt fast seinen Umsatz, und die Aktie fällt auf ein Drei-Jahres-Tief. Die DraftKings Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 14,45 Euro. Am Montag hatte sie mit 14,20 Euro den tiefsten Stand seit drei Jahren erreicht. Nach Daten von Fiscal.ai stieg der Umsatz in drei Jahren um 95 Prozent, die operative Marge um 15,2 Prozentpunkte. Der Kurs gab um 59,2 Prozent nach, Platz sechs unter 40 Unternehmen mit besseren Zahlen und tieferen Kursen. Umsatzwachstum in drei Jahren +95 % Verbesserung der operativen Marge +15,2 Pp. Kursentwicklung in drei Jahren −59,2 % Kurs der DraftKings Aktie am Morgen 14,45 EUR Quelle : Fiscal.ai (Stand 20.11.2026); boerse.de (Stuttgart, 24.11.2026, 09:47 Uhr) Der Auslöser Minus 26 Prozent an einem Tag Der jüngste Einbruch hat ein Datum. Am 6. November verlor die Aktie mehr als 26 Prozent, nachdem DraftKings höhere Investitionen in Prognosemärkte angekündigt hatte. Das sind Plattformen, auf denen Nutzer auf den Ausgang von Ereignissen setzen, von Wahlen bis zu Wirtschaftsdaten. Der Ausbau kostet Geld und drückt den Gewinn: Für 2026 nennt das Unternehmen ein operatives Ergebnis von 225 Millionen Dollar. Mehrere Analysten stuften die Aktie herab und senkten ihre Kursziele. Die Sorge Regulierung, Wettbewerb und ein Tief nach dem anderen Seit dem Kurssturz folgt ein Tief auf das nächste: 15,55 Euro am 6. November, 15,25 Euro am 20. November, 14,20 Euro am 23. November. Die Aktie befindet sich laut boerse.de seit Mitte Juli im langfristigen Abwärtstrend. Anleger und Analysten sorgen sich um zwei Dinge: wie Behörden die neuen Prognosemärkte regulieren und wie hart der Wettbewerb dort wird. StoneX verwies zuletzt auf Sorgen um Marktanteile. Was für die DraftKings Aktie spricht Umsatz in drei Jahren fast verdoppelt

Marge um 15 Prozentpunkte verbessert

Einstieg in einen neuen Markt

Kurs auf Drei-Jahres-Tief Was Anleger bedenken sollten Hohe Investitionen drücken den Gewinn

Mehrere Abstufungen durch Analysten

Offene Regulierung der Prognosemärkte

Langfristiger Abwärtstrend intakt Einordnung der Redaktion: Die DraftKings Aktie zeigt, wie ungern die Börse Gewinne gegen Investitionen tauscht. Das Kerngeschäft mit Sportwetten ist in drei Jahren deutlich profitabler geworden. Jetzt steckt das Unternehmen das Geld in ein neues Feld, dessen Regeln noch niemand kennt. Der Kurs spiegelt diese Unsicherheit, nicht die Zahlen der Vergangenheit. FAQ Häufige Fragen zur DraftKings Aktie Warum fällt die DraftKings Aktie?

Das Unternehmen investiert stärker in Prognosemärkte, was den Gewinn drückt. Am 6. November verlor die Aktie deshalb mehr als 26 Prozent. Wo liegt das Drei-Jahres-Tief der DraftKings Aktie?

Bei 14,20 Euro, erreicht am 23. November 2026 in Stuttgart. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der DraftKings Aktie?

ISIN US26142V1052, WKN A3DL31. US-Handelssymbol: DKNG (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: IK1.

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