Warum ist die Drägerwerk Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine negative Unternehmensnachricht. Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch und die Rotation in Technologiewerte belasten die Aktie.

Welche Ziele hat Dräger bis 2030? Dräger will den Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro auf etwa 4,5 Mrd. Euro steigern und eine EBIT-Marge von 10-12% erreichen.

Wie hoch sind die Kursziele? Berenberg nennt 156 Euro (Buy), Jefferies 90 Euro (Hold).