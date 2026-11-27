Die Drägerwerk Aktie (Vorzugsaktie) fällt am Freitagmittag um 0,68% auf 117,00 Euro und ist damit zweitgrößter TecDAX Verlierer. Es ist der dritte Verlusttag in Folge: Am Mittwoch gab die Aktie 4,98% ab, am Donnerstag weitere 3,60%. Vom Rekordhoch bei 128,60 Euro am Dienstag fehlen inzwischen rund 9%.
Drägerwerk Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - Dritter Verlusttag nach dem Rekordhoch
Die Drägerwerk Aktie ist am Freitagmittag zweitgrößter TecDAX Verlierer. Vom Rekordhoch am Dienstag fehlen inzwischen rund 9%. Was hinter den Gewinnmitnahmen steckt und was Analysten zu den Zielen bis 2030 sagen.
Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine negative Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach der steilen Rally Gewinne mit: Seit Jahresbeginn steht noch immer ein Plus von rund 70% in den Büchern, auf Monatssicht waren es zuletzt rund 19%. Hinzu kommt die Marktlage. Der Stoxx Europe 600 Technology legte am Freitagvormittag um rund 2,5% zu, Chipwerte führen die Erholung nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche an. Geld fließt aus defensiven Titeln wie Dräger zurück in Technologiewerte. Mit 117,00 Euro liegt die Aktie inzwischen sogar leicht unter dem Niveau vom Kapitalmarkttag am 18. November (117,80 Euro): Der gesamte Kurssprung seit der Strategievorstellung ist damit abgegeben.
Ambition 2030: Was Dräger den Anlegern versprochen hat
Auf dem Kapitalmarkttag am 18. November legte der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern seine Ziele bis 2030 vor. Die Aktie reagierte zunächst mit einem Plus von mehr als 5%, nach einer Kaufempfehlung von Berenberg am 11. November erreichte sie am 24. November ihr Rekordhoch.
Umsatz: rund 1 Mrd. Euro mehr
Der Umsatz soll von rund 3,5 Mrd. Euro auf etwa 4,5 Mrd. Euro steigen.
EBIT-Marge von 10-12%
Bis 2030 peilt Dräger eine EBIT-Marge von 10-12% an.
Prognose 2026 bestätigt
Für 2026 erwartet Dräger währungsbereinigt 2-6% Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge von 6-8%.
Der Haken liegt im laufenden Jahr: Nach neun Monaten lag die EBIT-Marge erst bei 4,6%, das vierte Quartal muss also deutlich liefern. Bereits im Oktober hatten vorläufige Zahlen zum dritten Quartal mit einem sinkenden EBIT die Aktie einbrechen lassen, der Quartalsbericht Ende Oktober bestätigte dann die Prognose.
|Analysehaus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Berenberg
|11.11.2026
|Buy
|156 Euro
|Jefferies
|26.11.2026
|Hold
|90 Euro
Kursziele und Einstufungen stammen von den genannten Häusern und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: dpa-AFX, ad-hoc-news.de, aktiencheck.de
Die Spanne ist ungewöhnlich groß. Berenberg-Analyst Christian Ehmann sieht das Unternehmen vor einem Wendepunkt bei der Profitabilität. Jefferies hält die Aktie dagegen bei 90 Euro nur für Hold und damit klar unter dem aktuellen Kurs. Die Sicherheitstechnik dürfte nach Einschätzung der Analysten ein entscheidender Wachstums- und Profitabilitätstreiber bleiben, im Medizinbereich sei das Ausmaß der angestrebten Margensteigerung die offene Frage. Auf der Investor-Relations-Seite von Dräger führen vier der sechs dort gelisteten Häuser eine Kaufempfehlung, zwei empfehlen Halten.
Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktie
Warum ist die Drägerwerk Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine negative Unternehmensnachricht. Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch und die Rotation in Technologiewerte belasten die Aktie.
Welche Ziele hat Dräger bis 2030? Dräger will den Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro auf etwa 4,5 Mrd. Euro steigern und eine EBIT-Marge von 10-12% erreichen.
Wie hoch sind die Kursziele? Berenberg nennt 156 Euro (Buy), Jefferies 90 Euro (Hold).
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