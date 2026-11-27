Eine halbe Stunde vor dem verkürzten Handelsschluss hat die Wall Street ihre Erholung nicht nur gehalten, sondern ausgebaut. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 50.768,61 Punkten und damit 1,17 Prozent oder rund 586 Punkte über dem Mittwochsschluss von 50.182,95 Zählern. Zum Handelsstart hatte das Plus noch bei 0,69 Prozent gelegen; in der ersten Handelsstunde schmolzen die Gewinne zeitweise, ehe Käufer zurückkehrten. Das Tagestief lag bei 50.398,29 Punkten, das Hoch bei 50.830,19 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt eine fast lückenlose Aufwärtsbewegung: 27 der 30 Werte liegen im Plus. An der Spitze der Dow Jones Gewinner hat Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067) seinen Vorsprung auf über vier Prozent ausgebaut, dahinter folgen Caterpillar (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015) und Cisco (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023). Als Dow Jones Verlierer bleiben nur Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040), Travelers (US-Handelssymbol: TRV, ISIN: US89417E1091) und McDonald's (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017) knapp im Minus. Wegen des Black Friday schließt die New York Stock Exchange bereits um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ).
Dow Jones Check: Amazon und Caterpillar ziehen den Dow über 50.700 Punkte – Nvidia, Travelers und McDonald's als einzige im Minus
Dow Jones Analyse zum Mittagshandel am Black Friday: Der Dow steigt bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) um 1,17 Prozent auf 50.768,61 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Amazon (+4,14 %), Caterpillar (+3,19 %) und Cisco (+2,42 %). Nur drei Werte liegen im Minus: Nvidia, Travelers und McDonald's. Der Handel endet bereits um 13 Uhr Ortszeit.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Tech-Erholung trägt bis zum Mittag – Nvidia kämpft sich an die Nulllinie heran
Seit der Eröffnung hat sich das Bild an der Wall Street deutlich aufgehellt. Der anfängliche Rückschlag nach dem starken vorbörslichen Start ist aufgeholt, getragen von Technologie- und Konsumwerten sowie von Banken.
Der wichtigste Treiber bleibt die Erholung im Technologiesektor nach den heftigen Verlusten am Dienstag und Mittwoch. Der Nasdaq Composite legt bis zum Mittag um rund 1,9 Prozent zu und damit deutlich stärker als der Dow. Speicherchipwerte wie Micron (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) gewinnen laut Yahoo Finance zeitweise fast sieben Prozent. Rückenwind kommt weiterhin aus Asien: Der koreanische Kospi schloss laut der Nachrichtenagentur AFP mehr als vier Prozent höher, Tokio über zwei und Shanghai über drei Prozent, nachdem die chinesische Regierung ihr Stützungsversprechen für die heimischen Börsen bekräftigt hatte. Marktbeobachter werten die Bewegung allerdings eher als technische Gegenreaktion: Die Fragen zur Profitabilität des KI-Booms sind nicht beantwortet, nur vorerst in den Hintergrund gerückt.
Rund um Nvidia verdichten sich dagegen die regulatorischen Fragen. Laut US-Medienberichten haben Chiplieferanten Kunden mitgeteilt, dass sie keine Nvidia-Chips mehr kaufen dürfen, wenn sie Rechenkapazität an chinesische Unternehmen vermieten. Hintergrund ist eine Regel des US-Handelsministeriums, die seit dem 19. November gilt und den Zugriff chinesischer Firmen auf US-Spitzenchips über ausländische Rechenzentren unterbinden soll. Betroffen sein könnten spezialisierte Cloud-Anbieter wie CoreWeave (US-Handelssymbol: CRWV, ISIN: US21873S1087). Die nicht börsennotierte Financial Times berichtete zudem, Nvidia habe Partner wie Dell Technologies (US-Handelssymbol: DELL, ISIN: US24703L2025) angewiesen, Serverlieferungen nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien vorerst zu stoppen. US-Präsident Donald Trump verteidigte am Donnerstag Nvidia-Chef Jensen Huang, der am 1. Dezember vor Abgeordneten des Repräsentantenhauses und am 3. Dezember vor dem Bankenausschuss des Senats erscheinen soll.
Auf der Zinsseite bleibt der Druck hoch. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt auf rund 4,93 Prozent, nachdem das Wachstum im dritten Quartal am Mittwoch auf aufs Jahr hochgerechnet 4,3 Prozent nach oben revidiert worden war. Am Terminmarkt gilt eine Zinserhöhung der Fed am 8. und 9. Dezember laut Marktberichten als nahezu sicher. Am Ölmarkt haben die Preise ihre Vormittagsgewinne abgegeben: Brent kostet rund 90 US-Dollar je Barrel, US-Leichtöl der Sorte WTI knapp 83 US-Dollar. Angriffe der Huthi-Miliz auf saudische Energieanlagen und Zwischenfälle in der Straße von Hormus stützen, steigende US-Lagerbestände bremsen – am Sonntag trifft sich die OPEC.
Tech-Comeback hält
Nasdaq rund 1,9 Prozent im Plus, Speicherchips und Onlinehandel führen – der Dow zieht gegenüber dem Handelsstart deutlich an.
Nvidia unter Beobachtung
Neue Exportauflagen und ein gemeldeter Lieferstopp nach Südostasien halten die Aktie nahe der Nulllinie.
Renditen auf Hochniveau
Zehnjährige US-Anleihen rentieren mit gut 4,9 Prozent auf hohem Niveau; die Dezember-Zinserhöhung gilt als ausgemacht.
Konsum im Rampenlicht
Black Friday und starke Prognosen für das Weihnachtsgeschäft stützen Amazon und den Konsumsektor.
Früher Schluss
Die Börse schließt um 13 Uhr ET (19 Uhr MEZ), der Anleihemarkt um 14 Uhr – dünne Umsätze verstärken Ausschläge.
Dow Jones Gewinner
Amazon baut den Vorsprung aus – Caterpillar liefert die meisten Indexpunkte
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|254,56
|+4,14 %
|2
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|561,06
|+3,19 %
|3
|Cisco
|CSCO
|US17275R1023
|96,48
|+2,42 %
|4
|JPMorgan
|JPM
|US46625H1005
|324,06
|+2,31 %
|5
|IBM
|IBM
|US4592001014
|248,33
|+1,99 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Yahoo Finance
Amazon Aktie (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067): Der Online-Händler und Cloud-Anbieter hat seinen Vorsprung seit dem Handelsstart fast verdoppelt und steigt um 4,14 Prozent auf 254,56 US-Dollar – das Tageshoch liegt mit 254,99 US-Dollar nur knapp darüber. Neben dem Black-Friday-Fokus gibt es eine konkrete Nachricht: Laut dem nicht börsennotierten Analyseportal Simply Wall St. verhandelt Amazon mit Meta Platforms (US-Handelssymbol: META, ISIN: US30303M1027) darüber, dem KI-Einkaufsassistenten Muse wieder Zugang zur Amazon-Plattform zu geben. Im Kern geht es darum, wie Einkäufe über den KI-Agenten mit Amazons Werbeformaten zusammenspielen. Zugleich stützen die Prognosen fürs Weihnachtsgeschäft: Der Softwarekonzern Adobe (US-Handelssymbol: ADBE, ISIN: US00724F1012) erwartet für November und Dezember ein Plus der US-Onlineausgaben von 6,7 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Amazon zudem doppelt von der Tech-Erholung – als Händler und als großer KI-Infrastrukturanbieter. Rechnerisch steuert die Aktie rund 60 Punkte zum Indexplus bei.
Caterpillar Aktie (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern hat sich von plus 1,8 Prozent am Morgen auf plus 3,19 Prozent und 561,06 US-Dollar gesteigert. Wegen seines hohen Aktienkurses ist Caterpillar der wichtigste Einzeltreiber des preisgewichteten Index: Rund 103 der knapp 586 Dow-Punkte gehen rechnerisch auf sein Konto. Im Fokus steht der Rekord-Auftragsbestand von rund 78 Milliarden US-Dollar – etwa doppelt so viel wie vor einem Jahr –, getragen von Gasturbinen und Großmotoren für KI-Rechenzentren sowie Bau- und Bergbaumaschinen. Einige Turbinenaufträge reichen laut Simply Wall St. bis in die Jahre 2029 und 2030. Nach Einschätzung der Redaktion kehrt mit der Tech-Erholung auch das Vertrauen in die Rechenzentrums-Zulieferer zurück.
Cisco Aktie (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023): Der Netzwerkausrüster gewinnt 2,42 Prozent auf 96,48 US-Dollar und hält sich damit seit dem Morgen unter den Top 3 der Dow Jones Gewinner. Eine Unternehmensmeldung lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Cisco als Lieferant von Netzwerk- und Sicherheitstechnik für Rechenzentren von der Rückkehr der Anleger in KI-nahe Infrastrukturwerte. Vom 52-Wochen-Hoch bei 130,37 US-Dollar ist die Aktie allerdings weit entfernt.
JPMorgan Aktie (US-Handelssymbol: JPM, ISIN: US46625H1005): Die größte US-Bank klettert um 2,31 Prozent auf 324,06 US-Dollar und zieht weitere Finanzwerte wie Goldman Sachs (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040), Visa (US-Handelssymbol: V, ISIN: US92826C8394) und American Express (US-Handelssymbol: AXP, ISIN: US0258161092) mit. Ein spezieller Auslöser fehlt; im Nachrichtenfluss standen eine JPMorgan-Einschätzung, wonach am Bitcoin-Markt eine „Kapitulation“ erreicht sei, sowie eine unbestätigte Marktmeldung über eine Bewerbung um ein Mandat des Staatsfonds von Singapur. Nach Einschätzung der Redaktion stützen steigende Renditen und eine robuste Konjunktur das Zinsgeschäft der Banken.
IBM Aktie (US-Handelssymbol: IBM, ISIN: US4592001014): Der IT- und Beratungskonzern hat sich im Tagesverlauf von plus 0,85 Prozent auf plus 1,99 Prozent und 248,33 US-Dollar verbessert und rückt neu in die Top 5 der Dow Jones Gewinner. Eine Unternehmensnachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert IBM von der breiten Erholung bei Software- und Infrastrukturwerten. UnitedHealth (US-Handelssymbol: UNH, ISIN: US91324P1021), am Morgen noch Fünfter, folgt mit plus 1,75 Prozent knapp dahinter.
Dow Jones Verlierer
Nur drei Werte im Minus – Nvidia bleibt das Sorgenkind
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|149,12
|-0,12 %
|2
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|406,56
|-0,07 %
|3
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|283,36
|-0,05 %
|4
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|173,25
|+0,01 %
|5
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|361,48
|+0,06 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Procter & Gamble und Home Depot liegen knapp im Plus.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Minus von 0,12 Prozent auf 149,12 US-Dollar weiterhin der größte Dow Jones Verlierer – hat aber den Großteil seines Vormittagsverlusts von 1,6 Prozent aufgeholt. Die Spanne des Tages reicht von 145,39 bis 151,98 US-Dollar und zeigt die Nervosität. Belastend wirken der Bericht des nicht börsennotierten Finanzdienstes Bloomberg über Blackwell-Chips in einem Shanghaier Rechenzentrum, die neuen Auflagen für Cloud-Kunden mit chinesischen Mietern sowie der gemeldete Lieferstopp nach Südostasien. Nach dem Kurssprung von mehr als 31 Prozent am Montag infolge der Rückkehr von Jensen Huang hatte die Aktie am Dienstag und Mittwoch zusammen über neun Prozent verloren. Wegen des vergleichsweise niedrigen Aktienkurses kostet Nvidia den Dow nur rund einen Punkt.
Travelers Aktie (US-Handelssymbol: TRV, ISIN: US89417E1091): Der Sachversicherer gibt minimal um 0,07 Prozent auf 406,56 US-Dollar nach. Ein belastender Tagesauslöser war nicht erkennbar. Zu Wochenbeginn hatte die Bank Truist (US-Handelssymbol: TFC, ISIN: US89832Q1094) Verbesserungen in Travelers' Haftpflichtsparten hervorgehoben, die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 418 US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion bleibt der Versicherer an einem Tag, an dem Anleger in Technologie- und Zykliker umschichten, als defensiver Wert liegen.
McDonald's Aktie (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017): Der Fast-Food-Konzern hat seinen Vormittagsverlust von 0,48 Prozent auf 0,05 Prozent eingedämmt und notiert bei 283,36 US-Dollar. Im Nachrichtenfluss standen neue Preisaktionen, mit denen McDonald's laut US-Medienberichten um Kunden von Casual-Dining-Ketten und Tankstellenshops wirbt. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt der Aktie an einem risikofreudigen Handelstag schlicht die Nachfrage – Defensive sind heute zweite Wahl.
Procter & Gamble Aktie (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091): Der Konsumgüterkonzern hat sein Minus vom Morgen vollständig wettgemacht und liegt mit 173,25 US-Dollar exakt auf Vortagesniveau (+0,01 Prozent). Ein Auslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion hält die Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 174,56 US-Dollar weitere Käufe zurück.
Home Depot Aktie (US-Handelssymbol: HD, ISIN: US4370761029): Die Baumarktkette kommt mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 361,48 US-Dollar kaum vom Fleck. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Home Depot weniger vom Black-Friday-Geschäft als Onlinehändler, zudem belasten die hohen Hypothekenzinsen die Aussichten für Renovierungsprojekte.
Dow Jones Gewinner und Verlierer
Prozent
Quelle: Yahoo Finance, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ)
Daten als Tabelle
|Aktie
|Veränderung
|Amazon
|+4,14
|Caterpillar
|+3,19
|Cisco
|+2,42
|JPMorgan
|+2,31
|IBM
|+1,99
|Home Depot
|+0,06
|Procter & Gamble
|+0,01
|McDonald's
|-0,05
|Travelers
|-0,07
|Nvidia
|-0,12
US-Wirtschaftsdaten
Handelsdefizit auf 149,5 Milliarden – sonst ein ruhiger Kalender
An Konjunkturdaten gab es am verkürzten Handelstag nur die vorläufigen Außenhandels- und Lagerdaten des Census Bureau für Oktober, veröffentlicht um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ). Das Defizit der Warenhandelsbilanz weitete sich von 135,1 auf 149,5 Milliarden US-Dollar aus, erwartet worden waren 133,1 Milliarden US-Dollar. Die Importe sprangen um 6,1 Prozent auf 365,3 Milliarden US-Dollar, getrieben von Investitionsgütern. Die Lagerbestände im Großhandel stiegen um 0,9 Prozent und damit stärker als die prognostizierten 0,5 Prozent, die Einzelhandelslager um 0,8 Prozent.
Der Markt hat die Zahlen weitgehend ignoriert. Ein höheres Handelsdefizit dämpft rechnerisch das Wachstum im vierten Quartal, der Importboom bei Investitionsgütern spricht aber für eine kräftige Investitionsnachfrage im Inland. Für die Fed ändert sich wenig: Nach dem auf 4,3 Prozent revidierten Wachstum im dritten Quartal bleibt die Zinserhöhung im Dezember das Basisszenario.
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|Warenhandelsbilanz Okt. (14:30 Uhr MEZ)
|-149,5 Mrd. $
|-133,1 Mrd. $
|-135,1 Mrd. $
|Großhandelslager Okt. (14:30 Uhr MEZ)
|+0,9 %
|+0,5 %
|+0,8 %
|Einzelhandelslager Okt. (14:30 Uhr MEZ)
|+0,8 %
|–
|+0,7 %
Quelle: US Census Bureau (Advance Economic Indicators), ActionForex
Reden von Fed-Vertretern standen nicht auf dem Programm. Kommende Woche wird es dafür dicht: Am 1. und 3. Dezember muss Nvidia-Chef Huang in Washington aussagen, am 4. Dezember folgt der Arbeitsmarktbericht für November, am 8. und 9. Dezember tagt die US-Notenbank.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|254,56
|+4,14 %
|2
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|561,06
|+3,19 %
|3
|Cisco
|CSCO
|US17275R1023
|96,48
|+2,42 %
|4
|JPMorgan
|JPM
|US46625H1005
|324,06
|+2,31 %
|5
|IBM
|IBM
|US4592001014
|248,33
|+1,99 %
|6
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|352,25
|+1,75 %
|7
|Nike
|NKE
|US6541061031
|37,29
|+1,72 %
|8
|Visa
|V
|US92826C8394
|431,54
|+1,68 %
|9
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|813,40
|+1,54 %
|10
|American Express
|AXP
|US0258161092
|316,90
|+1,44 %
|11
|Boeing
|BA
|US0970231058
|166,85
|+1,41 %
|12
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|227,98
|+1,28 %
|13
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|213,52
|+1,22 %
|14
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|126,88
|+1,02 %
|15
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|276,58
|+0,96 %
|16
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|473,46
|+0,90 %
|17
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|141,43
|+0,81 %
|18
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|358,01
|+0,68 %
|19
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|132,84
|+0,68 %
|20
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|363,15
|+0,59 %
|21
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|198,14
|+0,47 %
|22
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|190,70
|+0,46 %
|23
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|491,30
|+0,28 %
|24
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|273,53
|+0,16 %
|25
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|97,68
|+0,09 %
|26
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|361,48
|+0,06 %
|27
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|173,26
|+0,01 %
|28
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|283,36
|-0,05 %
|29
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|406,56
|-0,07 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|149,12
|-0,12 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Mittag fällt deutlich freundlicher aus als zum Handelsstart, als noch neun Werte im Minus lagen. Neben Technologie und Banken haben sich auch Zykliker wie Boeing (US-Handelssymbol: BA, ISIN: US0970231058), Honeywell (US-Handelssymbol: HON, ISIN: US4385162056) und Chevron (US-Handelssymbol: CVX, ISIN: US1667641005) nach vorn geschoben, Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031) drehte vom Minus auf plus 1,72 Prozent. Am Ende der Liste sammeln sich Basiskonsum, Versicherer und Nvidia. Weil der Dow preisgewichtet ist, entscheiden Dollarbeträge: Caterpillar, Goldman Sachs, Amazon, JPMorgan und Visa liefern zusammen rund 323 der knapp 586 Indexpunkte. Die drei Verlierer kosten den Index zusammen nur gut drei Punkte.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 27.11.2026 gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 50.768,61 Punkten, ein Plus von 1,17 Prozent zum Mittwochsschluss. Der Handel endet wegen des Black Friday um 13 Uhr ET (19 Uhr MEZ).
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Amazon (+4,14 %), Caterpillar (+3,19 %), Cisco (+2,42 %), JPMorgan (+2,31 %) und IBM (+1,99 %).
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Im Minus liegen nur Nvidia (−0,12 %), Travelers (−0,07 %) und McDonald's (−0,05 %). Procter & Gamble (+0,01 %) und Home Depot (+0,06 %) sind die schwächsten Werte mit Plus.
Was hat sich seit dem Handelsstart verändert? Der Dow hat sein Plus von 0,69 auf 1,17 Prozent ausgebaut, Nvidia hat den Großteil seines Verlusts aufgeholt, und die Zahl der Verlierer ist von neun auf drei gesunken.
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