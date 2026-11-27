Eine halbe Stunde vor dem verkürzten Handelsschluss hat die Wall Street ihre Erholung nicht nur gehalten, sondern ausgebaut. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 50.768,61 Punkten und damit 1,17 Prozent oder rund 586 Punkte über dem Mittwochsschluss von 50.182,95 Zählern. Zum Handelsstart hatte das Plus noch bei 0,69 Prozent gelegen; in der ersten Handelsstunde schmolzen die Gewinne zeitweise, ehe Käufer zurückkehrten. Das Tagestief lag bei 50.398,29 Punkten, das Hoch bei 50.830,19 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt eine fast lückenlose Aufwärtsbewegung: 27 der 30 Werte liegen im Plus. An der Spitze der Dow Jones Gewinner hat Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067) seinen Vorsprung auf über vier Prozent ausgebaut, dahinter folgen Caterpillar (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015) und Cisco (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023). Als Dow Jones Verlierer bleiben nur Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040), Travelers (US-Handelssymbol: TRV, ISIN: US89417E1091) und McDonald's (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017) knapp im Minus. Wegen des Black Friday schließt die New York Stock Exchange bereits um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ).