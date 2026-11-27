Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Minus von 1,60 Prozent auf 146,91 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer – und das, obwohl die Aktie vorbörslich noch rund fünf Prozent im Plus gelegen hatte. Den Stimmungsumschwung erklärt der Bloomberg-Bericht: Demnach wurden Nvidias Blackwell-Prozessoren, die ohne US-Lizenz nicht nach China geliefert werden dürfen, in einem Shanghaier Rechenzentrum installiert, das mit Alice Huang in Verbindung steht – der Frau im Zentrum der jüngsten Kontroverse um den Konzern. Darunter soll sich ein komplettes GB300-NVL72-Rack befunden haben. Die Aktie hatte nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten am Montag um mehr als 31 Prozent zugelegt, am Dienstag und Mittwoch aber wieder 5,86 und 3,9 Prozent verloren. Nächste Woche muss Huang vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats erscheinen.