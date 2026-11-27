Nach dem Thanksgiving-Feiertag kehrt die Wall Street mit Kauflaune zurück – allerdings nur für einen halben Tag. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 50.528,41 Punkten und damit 0,69 Prozent über dem Mittwochsschluss von 50.182,95 Zählern. Unsere Dow Jones Analyse zeigt eine breite Erholung: 21 der 30 Werte liegen im Plus. An der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067), Cisco (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023) und Caterpillar (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015). Ausgerechnet Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) hat ein vorbörsliches Plus von rund fünf Prozent komplett abgegeben und ist der größte Dow Jones Verlierer, gefolgt von den defensiven Konsumwerten McDonald's (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017) und Coca-Cola (US-Handelssymbol: KO, ISIN: US1912161007). Bisher pendelte der Dow zwischen 50.458,86 und 50.697,38 Punkten. Wegen des Black Friday schließt die Börse bereits um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ).
Dow Jones Check: Amazon, Cisco und Caterpillar starten mit Rückenwind in den Black Friday – Nvidia, McDonald's und Coca-Cola hinken hinterher
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 27.11.2026: Der Dow steigt bis 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) um 0,69 Prozent auf 50.528,41 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Amazon (+2,30 %), Cisco (+1,97 %) und Caterpillar (+1,81 %), größter Dow Jones Verlierer ist Nvidia (−1,60 %). Dazu ein unerwartet hohes US-Handelsdefizit und ein verkürzter Handelstag bis 13 Uhr.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
China-Rally, Chip-Erholung und Zinsangst – der Markt atmet nach einem wilden November durch
Der November war für die Wall Street ein Monat der Extreme: das Führungsdrama bei Nvidia, ein Ausverkauf bei KI-Werten und wachsende Zinssorgen. Zum Wochenausklang überwiegt nun die Hoffnung, dass die Erholung der vergangenen Tage Bestand hat.
Den stärksten Impuls lieferte Asien. Nach einer Sitzung des chinesischen Staatsrats unter Premier Li Qiang, der staatlich gestützten Investoren eine größere Rolle bei der Marktstützung zuweisen will, verzeichneten die Festlandsbörsen laut Agenturberichten die größten Tagesgewinne seit Oktober 2024; der Halbleiterindex CSI Semiconductor sprang um 17,4 Prozent. Dieser Schwung schwappte auf die US-Futures über: Nasdaq-100-Kontrakte lagen am frühen Morgen zeitweise 2,5 Prozent im Plus. Vorbörslich stiegen Chipwerte wie Micron (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) und AMD (US-Handelssymbol: AMD, ISIN: US0079031078) deutlich; Marvell (US-Handelssymbol: MRVL, ISIN: US5738741041) zog nach überraschend starken Quartalszahlen an. Bis Mittwoch hatte der Dow in dieser verkürzten Woche bereits gut vier Prozent gewonnen, auf Monatssicht steht er aber weiter rund drei Prozent im Minus.
Die Kehrseite der starken Konjunktur sind die Zinsen. Das US-Wachstum im dritten Quartal wurde am Mittwoch auf aufs Jahr hochgerechnet 4,3 Prozent nach oben revidiert, zuvor waren 3,4 Prozent gemeldet worden. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die ursprünglichen Zahlen anschließend ohne Belege als „fake“ und forderte eine Untersuchung. Für die Märkte entscheidender: Laut dem FedWatch-Tool der CME Group (US-Handelssymbol: CME, ISIN: US12572Q1058) preisen Händler eine Zinserhöhung der Fed im Dezember mit rund 99 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt laut Marktdaten bei rund 4,9 Prozent. Am Ölmarkt steigt Brent nach Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Energieanlagen und anhaltenden Spannungen in der Straße von Hormus auf rund 91 US-Dollar je Barrel – vor dem OPEC-Treffen am Sonntag.
China als Initialzündung
Staatliche Stützungssignale lösen in Shanghai und Shenzhen eine Rekordrally bei Chipwerten aus – das zieht US-Technologiewerte mit.
Nvidia bleibt der Unruheherd
Ein Bericht des nicht börsennotierten Finanzdienstes Bloomberg über Blackwell-Chips in einem Shanghaier Rechenzentrum dreht die Nvidia Aktie ins Minus.
Zinserhöhung fast sicher
Der Markt rechnet nahezu vollständig mit einer Fed-Zinserhöhung am 8./9. Dezember.
Black Friday im Blick
Händler und Onlineplattformen stehen im Fokus; der Softwarekonzern Adobe (US-Handelssymbol: ADBE, ISIN: US00724F1012) erwartet für den Black Friday Onlineumsätze von 12,9 Milliarden US-Dollar.
Dünner Handel
Die Börse schließt um 13 Uhr ET (19 Uhr MEZ), der Anleihemarkt um 14 Uhr – geringe Umsätze können Kursausschläge verstärken.
Dow Jones Gewinner
Onlinehandel, Netzwerke und Bagger: Amazon führt die Erholung an
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|1. Amazon AMZN · US0231351067
|250,05
|+2,30 %
|2. Cisco CSCO · US17275R1023
|96,06
|+1,97 %
|3. Caterpillar CAT · US1491231015
|553,53
|+1,81 %
|4. JPMorgan JPM · US46625H1005
|322,33
|+1,76 %
|5. UnitedHealth UNH · US91324P1021
|352,00
|+1,70 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Unter dem Namen: US-Handelssymbol · ISIN.
Quelle: Yahoo Finance
Amazon Aktie (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067): Der Online-Händler und Cloud-Anbieter ist mit einem Plus von 2,30 Prozent auf 250,05 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Eine konkrete Unternehmensmeldung lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion kommen zwei Faktoren zusammen: Zum einen steht der Black Friday im Zentrum der Aufmerksamkeit – Adobe rechnet für den heutigen Tag mit US-Onlineumsätzen von 12,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,2 Prozent. Zum anderen profitiert Amazon als großer Cloud- und KI-Investor von der Erholung im Technologiesektor. Vom 52-Wochen-Hoch bei 287,20 US-Dollar ist die Aktie allerdings noch ein gutes Stück entfernt.
Cisco Aktie (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023): Der Netzwerkausrüster gewinnt 1,97 Prozent auf 96,06 US-Dollar. Auch hier fehlt ein unternehmensspezifischer Auslöser. Nach Einschätzung der Redaktion gehört Cisco als Lieferant von Netzwerktechnik für Rechenzentren zu den Profiteuren, wenn Anleger nach dem KI-Ausverkauf wieder in Technologiewerte zurückkehren. Mit Blick auf das 52-Wochen-Hoch von 130,37 US-Dollar bleibt reichlich Abstand.
Caterpillar Aktie (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern steigt um 1,81 Prozent auf 553,53 US-Dollar. Caterpillar gilt über Stromaggregate und Turbinen als Profiteur des Rechenzentrumsbooms – und wurde deshalb im November vom KI-Abverkauf mitgerissen. Nach Einschätzung der Redaktion wirkt die heutige Erholung im KI-Komplex nun in die Gegenrichtung. Wegen seines hohen Aktienkurses ist Caterpillar der wichtigste Einzelbeitrag zum Indexplus: Rechnerisch steuert die Aktie rund 59 der gut 345 Dow-Punkte bei. Das 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar liegt weit entfernt.
JPMorgan Aktie (US-Handelssymbol: JPM, ISIN: US46625H1005): Die größte US-Bank legt um 1,76 Prozent auf 322,33 US-Dollar zu, Finanzwerte waren laut dem nicht börsennotierten Nachrichtendienst MT Newswires bereits vorbörslich gefragt. JPMorgan selbst rechnet damit, dass die Ausgabe KI-bezogener Unternehmensanleihen von 368 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 450 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigt – ein Geschäft, von dem Emissionsbanken wie JPMorgan profitieren können. Laut einer unbestätigten Marktmeldung von MT Newswires bewirbt sich die Bank zudem um ein Verwaltungsmandat des Staatsfonds von Singapur.
UnitedHealth Aktie (US-Handelssymbol: UNH, ISIN: US91324P1021): Der Krankenversicherer komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 1,70 Prozent auf 352,00 US-Dollar. Ein Tagesauslöser war nicht erkennbar. Im Hintergrund wirken Äußerungen von Präsident Trump vom Mittwoch nach, der sich offen für einen Medicare-Kompromiss zeigte, der privaten Versicherern weiterhin eine Rolle lässt. Mit rund 35 Indexpunkten gehört UnitedHealth zu den größten Stützen des Dow.
Dow Jones Verlierer
Nvidia kippt ins Minus – Defensive Werte bleiben liegen
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|1. Nvidia NVDA · US67066G1040
|146,91
|-1,60 %
|2. McDonald's MCD · US5801351017
|282,14
|-0,48 %
|3. Coca-Cola KO · US1912161007
|97,23
|-0,37 %
|4. Procter & Gamble PG · US7427181091
|172,60
|-0,36 %
|5. Sherwin-Williams SHW · US8243481061
|359,86
|-0,34 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Unter dem Namen: US-Handelssymbol · ISIN.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Minus von 1,60 Prozent auf 146,91 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer – und das, obwohl die Aktie vorbörslich noch rund fünf Prozent im Plus gelegen hatte. Den Stimmungsumschwung erklärt der Bloomberg-Bericht: Demnach wurden Nvidias Blackwell-Prozessoren, die ohne US-Lizenz nicht nach China geliefert werden dürfen, in einem Shanghaier Rechenzentrum installiert, das mit Alice Huang in Verbindung steht – der Frau im Zentrum der jüngsten Kontroverse um den Konzern. Darunter soll sich ein komplettes GB300-NVL72-Rack befunden haben. Die Aktie hatte nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten am Montag um mehr als 31 Prozent zugelegt, am Dienstag und Mittwoch aber wieder 5,86 und 3,9 Prozent verloren. Nächste Woche muss Huang vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats erscheinen.
McDonald's Aktie (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017): Der Fast-Food-Konzern gibt 0,48 Prozent auf 282,14 US-Dollar nach. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion zeigt sich hier das Spiegelbild der Tech-Erholung: Anleger schichten aus konjunkturrobusten Konsumwerten, die in den unruhigen Novemberwochen als Rückzugsort dienten, zurück in Wachstumswerte. Laut MT Newswires zeigten sich Basiskonsumwerte bereits vorbörslich flach bis schwächer.
Coca-Cola Aktie (US-Handelssymbol: KO, ISIN: US1912161007): Der Getränkekonzern verliert 0,37 Prozent auf 97,23 US-Dollar. Unternehmensseitig gab es Neuigkeiten: Coca-Cola hat den Verkauf einer 75-prozentigen Mehrheit an der nicht börsennotierten Coca-Cola Beverages Africa an den Abfüllpartner Coca-Cola HBC (London: CCH, ISIN: CH0198251305) abgeschlossen; die Transaktion war bei Ankündigung mit 2,6 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Coca-Cola behält 25 Prozent. Der Schritt war erwartet, ein Kurstreiber ist er nach Einschätzung der Redaktion nicht – die Aktie leidet eher unter der Umschichtung aus defensiven Werten.
Procter & Gamble Aktie (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091): Der Konsumgüterkonzern rutscht um 0,36 Prozent auf 172,60 US-Dollar ab. Ein Auslöser war nicht erkennbar; nach Einschätzung der Redaktion gilt dasselbe Muster wie bei McDonald's und Coca-Cola. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 174,56 US-Dollar – Gewinnmitnahmen an einem freundlichen Tag sind daher wenig überraschend.
Sherwin-Williams Aktie (US-Handelssymbol: SHW, ISIN: US8243481061): Der Farbenhersteller schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 0,34 Prozent auf 359,86 US-Dollar ab. Laut dem nicht börsennotierten Researchhaus Zacks hatte die Aktie seit den letzten Quartalszahlen rund 12,5 Prozent zugelegt. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um leichte Gewinnmitnahmen; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 377,77 US-Dollar.
Dow Jones Gewinner und Verlierer
Prozent
Quelle: Yahoo Finance, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ)
Daten als Tabelle
|Aktie
|Veränderung
|Amazon
|+2,30
|Cisco
|+1,97
|Caterpillar
|+1,81
|JPMorgan
|+1,76
|UnitedHealth
|+1,70
|Sherwin-Williams
|-0,34
|Procter & Gamble
|-0,36
|Coca-Cola
|-0,37
|McDonald's
|-0,48
|Nvidia
|-1,60
US-Wirtschaftsdaten
Handelsdefizit springt auf 149,5 Milliarden – Importboom bei Investitionsgütern
Zum Wochenschluss meldete das Census Bureau um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) vorläufige Daten zum Warenhandel für Oktober – und die fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Das Defizit in der Warenhandelsbilanz weitete sich von 135,1 auf 149,5 Milliarden US-Dollar aus, Volkswirte hatten mit 133,1 Milliarden US-Dollar gerechnet. Treiber waren die Importe, die um 6,1 Prozent auf 365,3 Milliarden US-Dollar zulegten. Fast zwei Drittel des Anstiegs entfielen auf Investitionsgüter (+8,5 Prozent auf 171,4 Milliarden US-Dollar). Die Exporte stiegen zwar ebenfalls um 3,2 Prozent auf 215,8 Milliarden US-Dollar, konnten das aber nicht ausgleichen.
Die Einordnung ist zweischneidig. Rechnerisch belastet ein höheres Defizit das Wachstum im vierten Quartal, weil der Außenhandel vom Bruttoinlandsprodukt abgezogen wird. Der Schwerpunkt auf Investitionsgütern spricht allerdings eher für eine starke Investitionsnachfrage im Inland – etwa für Technik und Infrastruktur – als für eine schwächelnde Wirtschaft. Gleichzeitig stiegen die Lagerbestände im Großhandel um 0,9 Prozent und damit stärker als die erwarteten 0,5 Prozent, die Einzelhandelslager legten um 0,8 Prozent zu. Für die Fed ändern die Zahlen wenig: Nach dem kräftig revidierten Wachstum im dritten Quartal bleibt die Zinserhöhung im Dezember das klare Basisszenario des Marktes.
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|Warenhandelsbilanz Okt. 14:30 Uhr
|-149,5 Mrd. $
|-133,1 Mrd. $
|-135,1 Mrd. $
|Großhandelslager Okt. 14:30 Uhr
|+0,9 %
|+0,5 %
|+0,8 %
|Einzelhandelslager Okt. 14:30 Uhr
|+0,8 %
|–
|+0,7 %
Quelle: US Census Bureau (Advance Economic Indicators), ActionForex
Weitere wichtige Konjunkturdaten oder angekündigte Reden von Fed-Vertretern stehen für den verkürzten Handelstag nicht mehr auf dem Kalender. Der Blick richtet sich deshalb schon auf die kommende Woche: Am 4. Dezember folgt der Arbeitsmarktbericht für November, am 8. und 9. Dezember tagt die Fed. Dazwischen liegen die Anhörungen von Nvidia-Chef Jensen Huang im Kongress am 1. und 3. Dezember.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|1. Amazon AMZN · US0231351067
|250,05
|+2,30 %
|2. Cisco CSCO · US17275R1023
|96,06
|+1,97 %
|3. Caterpillar CAT · US1491231015
|553,53
|+1,81 %
|4. JPMorgan JPM · US46625H1005
|322,33
|+1,76 %
|5. UnitedHealth UNH · US91324P1021
|352,00
|+1,70 %
|6. Chevron CVX · US1667641005
|214,06
|+1,47 %
|7. American Express AXP · US0258161092
|316,03
|+1,17 %
|8. Walt Disney DIS · US2546871060
|126,83
|+0,98 %
|9. Salesforce CRM · US79466L3024
|199,09
|+0,95 %
|10. IBM IBM · US4592001014
|245,54
|+0,85 %
|11. Merck & Co. MRK · US58933Y1055
|141,59
|+0,84 %
|12. Goldman Sachs GS · US38141G1040
|807,59
|+0,82 %
|13. Amgen AMGN · US0311621009
|473,06
|+0,81 %
|14. Visa V · US92826C8394
|427,74
|+0,74 %
|15. Honeywell HON · US4385162056
|226,78
|+0,74 %
|16. Microsoft MSFT · US5949181045
|493,27
|+0,68 %
|17. Boeing BA · US0970231058
|165,32
|+0,48 %
|18. 3M MMM · US88579Y1010
|190,69
|+0,40 %
|19. Apple AAPL · US0378331005
|356,95
|+0,39 %
|20. Alphabet (A) GOOGL · US02079K3059
|273,89
|+0,29 %
|21. Johnson & Johnson JNJ · US4781601046
|274,18
|+0,09 %
|22. Home Depot HD · US4370761029
|361,10
|-0,04 %
|23. Travelers TRV · US89417E1091
|406,40
|-0,09 %
|24. Walmart WMT · US9311421039
|131,80
|-0,11 %
|25. Nike NKE · US6541061031
|36,61
|-0,15 %
|26. Sherwin-Williams SHW · US8243481061
|359,86
|-0,34 %
|27. Procter & Gamble PG · US7427181091
|172,60
|-0,36 %
|28. Coca-Cola KO · US1912161007
|97,23
|-0,37 %
|29. McDonald's MCD · US5801351017
|282,14
|-0,48 %
|30. Nvidia NVDA · US67066G1040
|146,91
|-1,60 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Unter dem Namen: US-Handelssymbol · ISIN. Visa knapp vor Honeywell.
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt ein klar positives Bild: 21 Werte notieren im Plus, nur 9 im Minus. Vorn liegen Technologie, Finanzwerte, Gesundheit und Energie – Chevron (US-Handelssymbol: CVX, ISIN: US1667641005) profitiert mit 1,47 Prozent vom steigenden Ölpreis. Am Ende der Liste sammeln sich dagegen Basiskonsumwerte und Nvidia. Weil der Dow preisgewichtet ist, zählen Dollarbeträge, nicht Prozente: Caterpillar, Goldman Sachs (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040), UnitedHealth, Amazon und JPMorgan liefern zusammen rund 200 der gut 345 Indexpunkte. Nvidia kostet den Index trotz des größten Prozentverlusts wegen seines vergleichsweise niedrigen Aktienkurses nur rund 14 Punkte.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 27.11.2026 gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 50.528,41 Punkten, ein Plus von 0,69 Prozent zum Mittwochsschluss. Wegen des Black Friday endet der Handel bereits um 13 Uhr ET (19 Uhr MEZ).
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen Amazon (+2,30 %), Cisco (+1,97 %), Caterpillar (+1,81 %), JPMorgan (+1,76 %) und UnitedHealth (+1,70 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (−1,60 %), McDonald's (−0,48 %), Coca-Cola (−0,37 %), Procter & Gamble (−0,36 %) und Sherwin-Williams (−0,34 %).
Was bewegt die Wall Street heute? Eine Rekordrally bei chinesischen Chipwerten, die Erholung im US-Technologiesektor, ein Bloomberg-Bericht über Nvidia-Chips in China, ein unerwartet hohes US-Handelsdefizit und die nahezu sicher erwartete Fed-Zinserhöhung im Dezember.
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