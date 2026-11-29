Montag, 23. November: Der Tag, an dem Jensen Huang zurückkam. Elf Tage nach seinem Rücktritt setzte der Nvidia-Verwaltungsrat den Gründer wieder als Konzernchef ein – nach öffentlichen Forderungen von US-Präsident Donald Trump. Die Nvidia-Aktie schoss um 31,48 Prozent auf 165,05 US-Dollar nach oben, ihr bester Tag seit 2003. An einem einzigen Tag kamen rund 950 Milliarden US-Dollar Börsenwert hinzu – der größte Tagesgewinn, den ein Unternehmen je verbucht hat. Der Dow sprang um 1.447,98 Punkte oder 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte, der S&P 500 um 4,73 Prozent, der Nasdaq Composite um 6,51 Prozent. Es war der beste Börsentag seit April 2025. Im Dow zogen neben Nvidia vor allem Caterpillar (über 7 Prozent), Goldman Sachs, IBM und Boeing an.

Dienstag, 24. November: Der Dow springt über 50.000 – die Chips fallen. Die Euphorie hielt nur 24 Stunden. Nvidia verlor 5,86 Prozent, der Halbleiterindex SOX fast 8 Prozent. Neue Berichte über mögliche Umwege von Nvidia-Chips nach China und die Forderung von Senatoren nach schärferen Exportgesetzen drückten auf die Stimmung. Doch statt mitzufallen, kletterte der Dow um 0,85 Prozent auf 50.018,70 Punkte – das Geld floss in Gesundheits-, Konsum- und Softwarewerte. Nike (plus 5,9 Prozent), Salesforce und Amgen führten die Gewinner an. Rückenwind kam von der Konjunktur: Das Verbrauchervertrauen des Conference Board sprang auf 103,3 Punkte, erwartet waren nur 92,2 Punkte.

Mittwoch, 25. November: Inflation, Zölle – und ein Comeback um 1.100 Punkte. Der Tag begann mit einem doppelten Schlag. Der von der Fed bevorzugte Inflationsmaßstab PCE stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel auf 3,3 Prozent – leicht über den Erwartungen. Zugleich schlug der US-Handelsbeauftragte neue Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Handelspartner vor: bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, 15 Prozent auf Einfuhren aus der EU und Japan. Der Nasdaq brach zeitweise um mehr als 4 Prozent ein, der Dow lag mehr als 1.100 Punkte im Minus. Dann kamen die Schnäppchenjäger. Der Dow drehte bis zum Schluss noch auf plus 0,33 Prozent und schloss bei 50.182,95 Punkten. Nvidia verlor erneut 3,91 Prozent.

Donnerstag, 26. November: Thanksgiving. Die Wall Street blieb geschlossen. Der Onlinehandel lieferte dafür ein Rekordsignal: Laut Adobe Analytics gaben die Amerikaner an Thanksgiving 7,1 Milliarden US-Dollar im Netz aus, 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Freitag, 27. November: Black Friday mit Schlussspurt. Im verkürzten Handel bis 19:00 Uhr MEZ stieg der Dow um 591,99 Punkte oder 1,18 Prozent auf 50.774,94 Punkte. Alle elf Sektoren im S&P 500 legten zu. Amazon, Caterpillar und Cisco führten den Tag an, nur McDonald's, Procter & Gamble und Coca-Cola gaben leicht nach. Nvidia rutschte nach einem Bloomberg-Bericht über verbaute Blackwell-Chips in einem Rechenzentrum in Shanghai zeitweise ins Minus und schloss mit 0,80 Prozent im Plus.