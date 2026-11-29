Von der schlimmsten Woche seit dem Corona-Crash zur besten Woche seit mehr als drei Jahren – und das in nur sieben Tagen. Der Dow Jones Industrial Average hat in der verkürzten Thanksgiving-Woche 2.627,61 Punkte oder 5,46 Prozent gewonnen und den Freitag bei 50.774,94 Punkten beendet. Einen größeren Wochengewinn gab es zuletzt im Oktober 2022. Und die Erholung war lückenlos: Alle 30 Dow-Jones-Werte schlossen die Woche im Plus. An der Spitze der Dow Jones Gewinner der Woche steht Nvidia mit fast 20 Prozent – getragen von der spektakulären Rückkehr von Jensen Huang. Dahinter folgen Nike und IBM. Die Dow Jones Verlierer der Woche sind in diesem Umfeld die Aktien mit den kleinsten Gewinnen: Coca-Cola, Microsoft und Johnson & Johnson. Unsere Dow Jones Analyse der Woche zeigt, was die Wall Street bewegt hat, wer gewonnen hat – und warum die Rally ihre härteste Probe noch vor sich hat.
Dow Jones-Analyse der Woche: Comeback der Superlative! Dow Jones Gewinner der Woche Nvidia, Nike und IBM – Dow Jones Verlierer der Woche Coca-Cola, Microsoft und Johnson & Johnson bleiben zurück
Dow Jones Analyse der Woche vom 23. bis 27. November 2026: Der Dow Jones steigt um 5,46 Prozent auf 50.774,94 Punkte – die beste Woche seit Oktober 2022. Alle 30 Aktien schließen im Plus. Nvidia, Nike und IBM sind die Dow Jones Gewinner der Woche, Coca-Cola, Microsoft und Johnson & Johnson die Dow Jones Verlierer der Woche. Der große Dow Jones Check der Woche mit allen Kurstreibern, den 10 Gewinnern und 10 Schlusslichtern im Detail und der Gesamtliste aller 30 Werte mit ISIN, deutschem und US-Handelssymbol.
Dow Jones Analyse der Woche: Die Handelswoche
Huang-Comeback, Inflationsschock, Zollhammer: vier Handelstage wie ein ganzer Monat
Die Ausgangslage hätte kaum düsterer sein können. In der Woche bis zum 20. November hatte der Dow 8,02 Prozent verloren – an jedem einzelnen Handelstag mindestens 1 Prozent, eine Serie wie zuletzt im Oktober 2008. Der S&P 500 und der Dow waren in eine Korrektur gerutscht, das Angstbarometer VIX schloss bei 35,89 Punkten. Was dann folgte, war eine der wildesten Erholungswochen der jüngeren Börsengeschichte.
Montag, 23. November: Der Tag, an dem Jensen Huang zurückkam. Elf Tage nach seinem Rücktritt setzte der Nvidia-Verwaltungsrat den Gründer wieder als Konzernchef ein – nach öffentlichen Forderungen von US-Präsident Donald Trump. Die Nvidia-Aktie schoss um 31,48 Prozent auf 165,05 US-Dollar nach oben, ihr bester Tag seit 2003. An einem einzigen Tag kamen rund 950 Milliarden US-Dollar Börsenwert hinzu – der größte Tagesgewinn, den ein Unternehmen je verbucht hat. Der Dow sprang um 1.447,98 Punkte oder 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte, der S&P 500 um 4,73 Prozent, der Nasdaq Composite um 6,51 Prozent. Es war der beste Börsentag seit April 2025. Im Dow zogen neben Nvidia vor allem Caterpillar (über 7 Prozent), Goldman Sachs, IBM und Boeing an.
Dienstag, 24. November: Der Dow springt über 50.000 – die Chips fallen. Die Euphorie hielt nur 24 Stunden. Nvidia verlor 5,86 Prozent, der Halbleiterindex SOX fast 8 Prozent. Neue Berichte über mögliche Umwege von Nvidia-Chips nach China und die Forderung von Senatoren nach schärferen Exportgesetzen drückten auf die Stimmung. Doch statt mitzufallen, kletterte der Dow um 0,85 Prozent auf 50.018,70 Punkte – das Geld floss in Gesundheits-, Konsum- und Softwarewerte. Nike (plus 5,9 Prozent), Salesforce und Amgen führten die Gewinner an. Rückenwind kam von der Konjunktur: Das Verbrauchervertrauen des Conference Board sprang auf 103,3 Punkte, erwartet waren nur 92,2 Punkte.
Mittwoch, 25. November: Inflation, Zölle – und ein Comeback um 1.100 Punkte. Der Tag begann mit einem doppelten Schlag. Der von der Fed bevorzugte Inflationsmaßstab PCE stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel auf 3,3 Prozent – leicht über den Erwartungen. Zugleich schlug der US-Handelsbeauftragte neue Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Handelspartner vor: bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, 15 Prozent auf Einfuhren aus der EU und Japan. Der Nasdaq brach zeitweise um mehr als 4 Prozent ein, der Dow lag mehr als 1.100 Punkte im Minus. Dann kamen die Schnäppchenjäger. Der Dow drehte bis zum Schluss noch auf plus 0,33 Prozent und schloss bei 50.182,95 Punkten. Nvidia verlor erneut 3,91 Prozent.
Donnerstag, 26. November: Thanksgiving. Die Wall Street blieb geschlossen. Der Onlinehandel lieferte dafür ein Rekordsignal: Laut Adobe Analytics gaben die Amerikaner an Thanksgiving 7,1 Milliarden US-Dollar im Netz aus, 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Freitag, 27. November: Black Friday mit Schlussspurt. Im verkürzten Handel bis 19:00 Uhr MEZ stieg der Dow um 591,99 Punkte oder 1,18 Prozent auf 50.774,94 Punkte. Alle elf Sektoren im S&P 500 legten zu. Amazon, Caterpillar und Cisco führten den Tag an, nur McDonald's, Procter & Gamble und Coca-Cola gaben leicht nach. Nvidia rutschte nach einem Bloomberg-Bericht über verbaute Blackwell-Chips in einem Rechenzentrum in Shanghai zeitweise ins Minus und schloss mit 0,80 Prozent im Plus.
Die Einordnung: ein großer Wochengewinn in einem schwachen Monat. So beeindruckend die Bilanz ist – sie relativiert sich mit Blick auf den November. Gemessen am Schlussstand vom 30. Oktober bei 51.770,31 Punkten liegt der Dow im laufenden Monat noch immer 1,92 Prozent im Minus. Am Montag, dem letzten Handelstag des Monats, müsste der Index um rund 1.000 Punkte steigen, um den November noch ins Plus zu drehen. Bemerkenswert ist auch: Der Dow hat in der Erholung mit dem S&P 500 (plus 5,6 Prozent) und dem Nasdaq Composite (plus 6,7 Prozent) nicht ganz mitgehalten. Der Grund liegt in seiner Konstruktion. Weil der Dow nach Aktienkursen gewichtet ist, zählt Nvidia trotz seines Börsenwerts nur gering – ein Kursgewinn von 20 Prozent bei einer 150-Dollar-Aktie bewegt den Index weniger als 10 Prozent bei einer 560-Dollar-Aktie wie Caterpillar.
Wer den Dow wirklich nach oben getragen hat. Unsere Rechnung zeigt, welche Aktien die meisten Indexpunkte geliefert haben. Spitzenreiter ist Caterpillar mit rund 305 Punkten, gefolgt von Amgen mit rund 228 Punkten und Visa mit rund 165 Punkten. Nvidia kommt trotz des Kurssprungs nur auf rund 148 Punkte, auf Platz vier. Am anderen Ende steht Coca-Cola: Der Getränkekonzern steuerte gerade einmal 2 Punkte zum Wochenplus bei.
Die 10 Dow Jones Gewinner der Woche
Huang-Effekt, Turnaround-Hoffnung, KI-Infrastruktur: wer die Rally angeführt hat
Die Liste der Dow Jones Gewinner der Woche liest sich wie das Who's who der großen Verlierer im November. Gekauft wurde, was zuvor am härtesten bestraft worden war – mit einer Ausnahme: Disney stieg aus eigener Stärke.
1. Nvidia (ISIN: US67066G1040, Symbol: NVD, US-Handelssymbol: NVDA) – 150,49 US-Dollar, +19,88 Prozent
Der größte Dow Jones Gewinner der Woche hat die verrückteste Woche seiner Börsengeschichte hinter sich. Mitte November war Jensen Huang zurückgetreten, nachdem Berichte über eine private Beziehung Fragen zur nationalen Sicherheit aufgeworfen hatten. Finanzchefin Colette Kress übernahm vorübergehend, die Aktie fiel ins Bodenlose. Am Montag dann die Kehrtwende: Der Verwaltungsrat holte Huang einstimmig zurück, die Aktie gewann 31,48 Prozent. Doch der Rest der Woche zeigt, wie fragil das Vertrauen ist. Am Dienstag und Mittwoch gab Nvidia zusammen fast 10 Prozent ab, am Freitag belastete der Bericht über Blackwell-Chips in Shanghai. Von 165,05 US-Dollar am Montag blieben 150,49 US-Dollar am Freitag. Auf Monatssicht liegt die Aktie noch fast 31 Prozent im Minus, vom Rekordhoch vom 6. Oktober ist sie gut ein Drittel entfernt. Die Exportkontrollen und die politische Aufarbeitung bleiben das bestimmende Risiko.
2. Nike (ISIN: US6541061031, Symbol: NKE, US-Handelssymbol: NKE) – 37,32 US-Dollar, +13,37 Prozent
Was für eine Gegenbewegung beim Sportartikelhersteller. In der Vorwoche war die Aktie auf ein Mehrjahrestief gefallen, nachdem Nike am 17. November in einer Pflichtmitteilung sinkende Umsätze bis ins Geschäftsjahr 2028 in Aussicht gestellt hatte – an diesem Tag verlor das Papier 6,3 Prozent. Der Investorentag mit dem Plan „Full Stride Ahead“ und 5 Milliarden US-Dollar Zusatzumsatz bis 2031 konnte nicht überzeugen. Nun griffen Schnäppchenjäger zu: An jedem Handelstag der Woche ging es aufwärts, am Dienstag allein um 5,9 Prozent. Die Ausgangsbasis bleibt allerdings dramatisch: Auf Jahressicht hat die Aktie rund 42 Prozent verloren, auf Fünfjahressicht fast 78 Prozent. Der nächste Test kommt mit den Quartalszahlen am 17. Dezember.
3. IBM (ISIN: US4592001014, Symbol: IBM, US-Handelssymbol: IBM) – 248,08 US-Dollar, +10,53 Prozent
Der IT-Konzern war an drei von vier Handelstagen unter den Spitzenwerten im Dow: plus 4 Prozent am Montag, plus 3,33 Prozent am Mittwoch als größter Tagesgewinner, plus 1,89 Prozent am Freitag. Eine eigene Nachricht gab es nicht. IBM profitiert von einer Sonderrolle in dieser Marktphase: Der Konzern verdient mit KI- und Quantentechnologie, steht aber auf einem stabilen Fundament aus Software, Beratung und Großrechnern. Anleger, die auf Technologie setzen, aber die Achterbahnfahrt der Chipwerte meiden wollen, landen derzeit häufig bei IBM. Rund 140 Indexpunkte hat die Aktie zum Wochenplus beigesteuert.
4. Caterpillar (ISIN: US1491231015, Symbol: CAT1, US-Handelssymbol: CAT) – 561,74 US-Dollar, +10,05 Prozent
Der heimliche Held der Woche. Kein anderer Wert hat dem Dow so viele Punkte gebracht – rund 305 der 2.628 Punkte gehen auf das Konto des Baumaschinenkonzerns. Allein am Montag gewann die Aktie mehr als 7 Prozent, am Freitag weitere 3,32 Prozent. Caterpillar ist über Gasturbinen und Großmotoren für Rechenzentren zum KI-Infrastrukturwert geworden und hatte entsprechend gelitten: Seit Ende Mai hat die Aktie mehr als ein Drittel verloren, vom Zwölfmonatshoch bei 1.073,46 US-Dollar ist sie fast halbiert. Operativ steht der Konzern glänzend da – der Auftragsbestand erreichte im dritten Quartal mit rund 78 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Die Frage bleibt, ob der Rechenzentrumsboom diese Aufträge trägt.
5. Salesforce (ISIN: US79466L3024, Symbol: FOO, US-Handelssymbol: CRM) – 198,21 US-Dollar, +9,74 Prozent
Der Softwarekonzern war der Gewinner der großen Rotation vom Dienstag. Als Anleger Chipwerte verkauften, flossen Gelder in Unternehmenssoftware – Salesforce gewann an diesem Tag knapp 5 Prozent. Der Hintergrund: Die Aktie hatte am 17. November mehr als 9 Prozent verloren und war damit massiv überverkauft. Auf Monatssicht steht noch immer ein Minus von fast 18 Prozent. Die Woche der Wahrheit beginnt jetzt: Am Mittwoch, 2. Dezember, legt Salesforce nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor. Dann zeigt sich, ob KI-Agenten das Geschäft beflügeln oder bedrohen.
6. Amgen (ISIN: US0311621009, Symbol: AMG, US-Handelssymbol: AMGN) – 474,08 US-Dollar, +8,82 Prozent
Der Biotechkonzern ist der zweitgrößte Punktelieferant der Woche – rund 228 Indexpunkte. Amgen gehört zu den wenigen Dow-Werten, die nicht aus einem tiefen Loch kommen: Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 483,99 US-Dollar und liegt auf Jahressicht rund 38 Prozent vorn. Im November hatte der Konzern die Umsatzprognose für 2026 auf 38,9 bis 39,7 Milliarden US-Dollar angehoben, dazu kamen positive Studiendaten. Am Dienstag, als Anleger aus Chipwerten flüchteten, gehörte Amgen zu den wichtigsten Zielen dieser Gelder.
7. Walt Disney (ISIN: US2546871060, Symbol: WDP, US-Handelssymbol: DIS) – 127,24 US-Dollar, +7,85 Prozent
Der Medienkonzern ist die Ausnahme unter den Dow Jones Gewinnern der Woche: Er steigt nicht aus der Not, sondern aus Stärke. Am 17. November meldete Disney für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatzsprung um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden US-Dollar und erhöhte die Dividende deutlich. Die Marvel-Inhalte verdoppelten ihre Abrufzahlen auf Disney+, die Freizeitparks meldeten Besucherrekorde. Auf Monatssicht steht ein Plus von gut 15 Prozent. Der nächste Höhepunkt ist bereits terminiert: Am 18. Dezember startet „Avengers: Doomsday“ in den Kinos.
8. Honeywell (ISIN: US4385162056, Symbol: ALD0, US-Handelssymbol: HON) – 228,48 US-Dollar, +7,45 Prozent
Seit der Abspaltung der Luftfahrtsparte Ende Juni ist Honeywell ein reiner Automatisierungskonzern unter dem Namen Honeywell Technologies – mit neuer ISIN nach der Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 1:2. In der Woche profitierte die Aktie von der Erholung der Industriewerte. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Auf Monatssicht liegt die Aktie gut 4 Prozent vorn.
9. 3M (ISIN: US88579Y1010, Symbol: MMM, US-Handelssymbol: MMM) – 191,23 US-Dollar, +7,44 Prozent
Der Mischkonzern lief im Windschatten der Industrieerholung mit. Bemerkenswert ist die Konstanz: Auf Monatssicht hat 3M mehr als 11 Prozent gewonnen und gehört damit zu den wenigen Dow-Werten, die im schwachen November klar zugelegt haben. Eine eigene Nachricht lag in der Woche nicht vor.
10. Boeing (ISIN: US0970231058, Symbol: BCO, US-Handelssymbol: BA) – 167,24 US-Dollar, +7,28 Prozent
Der Flugzeugbauer legte schon am Montag knapp 4 Prozent zu und baute die Gewinne bis Freitag aus. Die Aktie kämpft sich vom Tief nach dem Zahlenschock vom 27. Oktober nach oben: Damals hatte Boeing einen höheren Verlust als erwartet gemeldet und das Ziel von 47 gebauten 737-Jets pro Monat auf Anfang 2027 verschoben. Auf Jahressicht steht noch ein Minus von gut 10 Prozent.
Die 10 Dow Jones Verlierer der Woche
Keine Aktie im Minus – aber zehn Nachzügler: wer die Rally verpasst hat
In dieser Woche gibt es im Dow keinen einzigen echten Verlierer: Alle 30 Aktien haben zugelegt. Die Dow Jones Verlierer der Woche sind daher die Werte mit den kleinsten Gewinnen – und sie erzählen eine klare Geschichte. Es sind fast ausnahmslos die sicheren Häfen, die im Ausverkauf Halt gegeben hatten und in der Erholung niemand mehr brauchte.
1. Coca-Cola (ISIN: US1912161007, Symbol: CCC3, US-Handelssymbol: KO) – 97,40 US-Dollar, +0,42 Prozent
Das Schlusslicht der Woche ist der Inbegriff der defensiven Aktie. Der Getränkekonzern war im November einer der Gewinner der Flucht in die Sicherheit: Am 16. November schloss die Aktie mit 99,48 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. In der Erholungswoche schichteten Anleger Kapital aus solchen Stabilitätswerten in Technologie- und Industrieaktien um. Das Ergebnis: ein Wochenplus von 0,42 Prozent und gerade einmal 2 Indexpunkte. Auf Jahressicht bleibt Coca-Cola mit gut 33 Prozent Plus einer der stärksten Dow-Werte.
2. Microsoft (ISIN: US5949181045, Symbol: MSF, US-Handelssymbol: MSFT) – 492,85 US-Dollar, +1,72 Prozent
Die große Enttäuschung unter den Technologiewerten. Während Nvidia fast 20 Prozent gewann und IBM mehr als 10 Prozent, kam der Softwareriese kaum vom Fleck. Der Grund liegt in der Kernfrage des Monats: Microsoft will 2026 rund 190 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren und KI-Infrastruktur investieren. Ob sich diese Summe auszahlt, bezweifeln viele Anleger. Auf Monatssicht liegt die Aktie mehr als 7 Prozent im Minus, auf Jahressicht nur 1,5 Prozent im Plus – für einen der wertvollsten Konzerne der Welt eine magere Bilanz.
3. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, Symbol: JNJ, US-Handelssymbol: JNJ) – 275,51 US-Dollar, +1,86 Prozent
Der Pharma- und Medizintechnikkonzern gehört zur selben Gruppe wie Coca-Cola: Im Ausverkauf gefragt, in der Rally vergessen. Dazu kam die Zinsdebatte. Steigende Anleiherenditen und die nahezu sichere Zinserhöhung der Fed machen dividendenstarke Defensivwerte im Vergleich weniger attraktiv. Auf Jahressicht steht J&J mit fast 33 Prozent Plus dennoch glänzend da.
4. Chevron (ISIN: US1667641005, Symbol: CHV, US-Handelssymbol: CVX) – 212,45 US-Dollar, +1,96 Prozent
Der Ölkonzern hängt am Ölpreis, und der schwankte stark mit der Lage im Nahen Osten. Angriffe auf Tanker und Energieanlagen trieben die Preise zeitweise, zum Wochenende gaben sie wieder nach. Am Sonntag tagt die OPEC+. Auf Monatssicht liegt Chevron fast 7 Prozent im Minus, auf Jahressicht mit 42 Prozent im Plus.
5. Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, Symbol: PRG, US-Handelssymbol: PG) – 172,86 US-Dollar, +2,06 Prozent
Der Konsumgüterkonzern ist ein weiterer Vertreter der Defensivgruppe. Auf Monatssicht hat P&G mehr als 8 Prozent gewonnen – genau diese Stärke machte die Aktie in der Erholungswoche zur Finanzierungsquelle für Umschichtungen. Am Freitag gab das Papier leicht nach.
6. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, Symbol: GOS, US-Handelssymbol: GS) – 812,87 US-Dollar, +2,81 Prozent
Die Investmentbank ist mit einem Kurs von mehr als 800 US-Dollar der schwerste Wert im Dow. Deshalb trug sie trotz des bescheidenen Plus rund 132 Punkte zum Wochengewinn bei – fast so viel wie Nvidia. Am Montag gewann die Aktie mehr als 4 Prozent, danach ging es kaum noch voran. Am 20. November hatte Goldman mit 773,70 US-Dollar den tiefsten Stand des Jahres erreicht. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von fast 11 Prozent.
7. Amazon (ISIN: US0231351067, Symbol: AMZ, US-Handelssymbol: AMZN) – 254,12 US-Dollar, +2,96 Prozent
Ausgerechnet der Gewinner des Black Friday landet unter den Dow Jones Verlierern der Woche. Die Erklärung liefert der Mittwoch: Im KI-Ausverkauf fiel die Aktie zeitweise bis auf 238,28 US-Dollar. Erst der Freitag mit plus 3,96 Prozent und den Rekordumsätzen im Onlinehandel rettete die Wochenbilanz. Amazon bleibt doppelt positioniert – als Händler und über die Cloud-Sparte AWS als einer der größten KI-Investoren.
8. UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, Symbol: UNH, US-Handelssymbol: UNH) – 351,41 US-Dollar, +3,40 Prozent
Der Krankenversicherer arbeitet sich langsam aus dem Absturz von Mitte November heraus, als die Aktie am 17. und 18. November zusammen rund 15 Prozent verlor. Die Erholung fällt zaghaft aus: Auf Monatssicht steht noch ein Minus von gut 14 Prozent. Regulierung und Kostentrends im US-Gesundheitswesen bleiben die Unsicherheitsfaktoren.
9. McDonald's (ISIN: US5801351017, Symbol: MDO, US-Handelssymbol: MCD) – 282,62 US-Dollar, +3,43 Prozent
Die Schnellrestaurantkette ist ein klassischer Fall der Rotation. Auf Monatssicht hat McDonald's mehr als 13 Prozent gewonnen – als sicherer Hafen im Ausverkauf. Am Freitag war die Aktie mit minus 0,31 Prozent der größte Tagesverlierer im Dow.
10. Travelers Companies (ISIN: US89417E1091, Symbol: PA9, US-Handelssymbol: TRV) – 407,29 US-Dollar, +3,57 Prozent
Der Sachversicherer komplettiert die Liste der Nachzügler. Versicherer gelten als konjunkturunabhängig und waren in der Erholung weniger gefragt. Auf Jahressicht liegt Travelers mit gut 38 Prozent Plus dennoch weit vorn.
Gesamtliste: Dow Jones Check der Woche
Alle 30 Dow-Jones-Werte nach Wochenperformance – mit ISIN, Symbol und Kurzeinschätzung
Der vollständige Dow Jones Check der Woche: Schlusskurs vom 27. November 2026, Wochenperformance, ISIN, deutsches Handelssymbol, US-Handelssymbol und eine kurze Einordnung zu jeder Aktie. Der Dow ist ein preisgewichteter Index – je höher der Aktienkurs, desto größer der Einfluss auf den Indexstand.
Plätze 1 bis 10
1 · Nvidia · +19,88 %
150,49 US-Dollar · ISIN US67066G1040 · Symbol NVD · US-Symbol NVDA · Nasdaq. Rekordtag nach der Huang-Rückkehr, danach Gewinnmitnahmen; Exportkontrollen bleiben das Risiko.
2 · Nike · +13,37 %
37,32 US-Dollar · ISIN US6541061031 · Symbol NKE · US-Symbol NKE · NYSE. Gegenbewegung vom Mehrjahrestief; die Quartalszahlen am 17. Dezember entscheiden über die Wende.
3 · IBM · +10,53 %
248,08 US-Dollar · ISIN US4592001014 · Symbol IBM · US-Symbol IBM · NYSE. Gefragt als Technologiewert mit stabilem Fundament; drei starke Tage in einer Woche.
4 · Caterpillar · +10,05 %
561,74 US-Dollar · ISIN US1491231015 · Symbol CAT1 · US-Symbol CAT · NYSE. Größter Punktelieferant der Woche; Rekordauftragsbestand trifft auf fast halbierten Kurs.
5 · Salesforce · +9,74 %
198,21 US-Dollar · ISIN US79466L3024 · Symbol FOO · US-Symbol CRM · NYSE. Profiteur der Rotation in Software; Quartalszahlen am 2. Dezember.
6 · Amgen · +8,82 %
474,08 US-Dollar · ISIN US0311621009 · Symbol AMG · US-Symbol AMGN · Nasdaq. Nahe dem 52-Wochen-Hoch; angehobene Prognose stützt.
7 · Walt Disney · +7,85 %
127,24 US-Dollar · ISIN US2546871060 · Symbol WDP · US-Symbol DIS · NYSE. Starkes Quartal und höhere Dividende; „Avengers: Doomsday“ startet am 18. Dezember.
8 · Honeywell · +7,45 %
228,48 US-Dollar · ISIN US4385162056 · Symbol ALD0 · US-Symbol HON · Nasdaq. Reiner Automatisierungskonzern nach der Aufspaltung; Erholung mit den Industriewerten.
9 · 3M · +7,44 %
191,23 US-Dollar · ISIN US88579Y1010 · Symbol MMM · US-Symbol MMM · NYSE. Einer der wenigen Dow-Werte mit klarem Monatsplus.
10 · Boeing · +7,28 %
167,24 US-Dollar · ISIN US0970231058 · Symbol BCO · US-Symbol BA · NYSE. Erholung vom Oktober-Tief; die 737-Produktion bleibt der Schlüssel.
Plätze 11 bis 20
11 · Cisco Systems · +7,06 %
97,04 US-Dollar · ISIN US17275R1023 · Symbol CIS · US-Symbol CSCO · Nasdaq. Angehobene Prognose und steigende Gewinnschätzungen; die 100-Dollar-Marke rückt näher.
12 · Sherwin-Williams · +6,92 %
363,24 US-Dollar · ISIN US8243481061 · Symbol SJ3 · US-Symbol SHW · NYSE. Rund 140 Indexpunkte; Bauzulieferer profitierte von der Rotation in Zykliker.
13 · Visa · +6,89 %
429,56 US-Dollar · ISIN US92826C8394 · Symbol 3V64 · US-Symbol V · NYSE. Drittgrößter Punktelieferant; Rekordumsätze im Onlinehandel bedeuten mehr Zahlungsvolumen.
14 · Home Depot · +6,82 %
362,15 US-Dollar · ISIN US4370761029 · Symbol HDI · US-Symbol HD · NYSE. Starke Woche trotz zinsempfindlichem Immobilienmarkt; Monatsplus fast 14 Prozent.
15 · Merck & Co. · +5,68 %
141,32 US-Dollar · ISIN US58933Y1055 · Symbol 6MK · US-Symbol MRK · NYSE. Solide Woche im Mittelfeld; Gesundheitswerte uneinheitlich.
16 · American Express · +4,87 %
316,40 US-Dollar · ISIN US0258161092 · Symbol AEC1 · US-Symbol AXP · NYSE. Starkes Verbrauchervertrauen und Rekord-Shopping stützen den Kreditkartenkonzern.
17 · Apple · +4,66 %
358,54 US-Dollar · ISIN US0378331005 · Symbol APC · US-Symbol AAPL · Nasdaq. Ruhige Erholung; im Ausverkauf weniger gefallen als andere Tech-Riesen.
18 · Walmart · +4,05 %
133,13 US-Dollar · ISIN US9311421039 · Symbol WMT · US-Symbol WMT · Nasdaq. Weihnachtsgeschäft startet stark; Monatsplus fast 12 Prozent.
19 · JPMorgan Chase · +4,00 %
322,96 US-Dollar · ISIN US46625H1005 · Symbol CMC · US-Symbol JPM · NYSE. Gradmesser der Risikofreude; auf Monatssicht noch im Minus.
20 · Alphabet A · +3,65 %
274,96 US-Dollar · ISIN US02079K3059 · Symbol ABEA · US-Symbol GOOGL · Nasdaq. Starker Montag, schwacher Mittwoch; auf Monatssicht mehr als 14 Prozent im Minus.
Plätze 21 bis 30
21 · Travelers Companies · +3,57 %
407,29 US-Dollar · ISIN US89417E1091 · Symbol PA9 · US-Symbol TRV · NYSE. Defensiver Versicherer ohne Aufholbedarf; Jahresplus gut 38 Prozent.
22 · McDonald's · +3,43 %
282,62 US-Dollar · ISIN US5801351017 · Symbol MDO · US-Symbol MCD · NYSE. Sicherer Hafen im November, Finanzierungsquelle in der Rally.
23 · UnitedHealth Group · +3,40 %
351,41 US-Dollar · ISIN US91324P1021 · Symbol UNH · US-Symbol UNH · NYSE. Zaghafte Erholung nach dem Absturz von Mitte November.
24 · Amazon · +2,96 %
254,12 US-Dollar · ISIN US0231351067 · Symbol AMZ · US-Symbol AMZN · Nasdaq. Schwacher Mittwoch, starker Black Friday; die KI-Investitionen bleiben das Streitthema.
25 · Goldman Sachs · +2,81 %
812,87 US-Dollar · ISIN US38141G1040 · Symbol GOS · US-Symbol GS · NYSE. Schwerster Dow-Wert; kleines Plus, aber rund 132 Indexpunkte.
26 · Procter & Gamble · +2,06 %
172,86 US-Dollar · ISIN US7427181091 · Symbol PRG · US-Symbol PG · NYSE. Defensiver Dividendenwert leidet unter Rotation und Zinsdebatte.
27 · Chevron · +1,96 %
212,45 US-Dollar · ISIN US1667641005 · Symbol CHV · US-Symbol CVX · NYSE. Schwankender Ölpreis; OPEC+-Treffen am Sonntag.
28 · Johnson & Johnson · +1,86 %
275,51 US-Dollar · ISIN US4781601046 · Symbol JNJ · US-Symbol JNJ · NYSE. Stabilitätsanker im Ausverkauf, Nachzügler in der Erholung.
29 · Microsoft · +1,72 %
492,85 US-Dollar · ISIN US5949181045 · Symbol MSF · US-Symbol MSFT · Nasdaq. Hohe KI-Investitionen belasten die Stimmung; schwächster Technologiewert der Woche.
30 · Coca-Cola · +0,42 %
97,40 US-Dollar · ISIN US1912161007 · Symbol CCC3 · US-Symbol KO · NYSE. Schlusslicht der Woche; nach dem Jahreshoch Mitte November kaum Aufholbedarf.
Kursangaben: Schlusskurse vom 27. November 2026 an der jeweiligen US-Heimatbörse laut comdirect; Wochenperformance gegenüber dem Schlusskurs vom 20. November 2026. Symbol = deutsches Handelssymbol (Xetra/Frankfurt), US-Symbol = Kürzel an der US-Börse.
Ausblick
Die Woche der Wahrheit: Arbeitsmarkt, Salesforce und der Countdown zur Fed
Die Erholung hat zwei Schönheitsfehler. Erstens entstand ein Teil des Gewinns in dünn gehandelten Feiertagssitzungen, in denen Kursbewegungen in beide Richtungen übertrieben ausfallen können. Zweitens hat sich an den Ursachen des November-Ausverkaufs wenig geändert: Die Inflation steigt, die Fed wird die Zinsen am 9. Dezember mit großer Wahrscheinlichkeit erhöhen – am Terminmarkt lag die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte zuletzt bei rund 98 Prozent. Einzelne Notenbanker wie Christopher Waller haben sogar einen größeren Schritt ins Gespräch gebracht. Dazu kommen die neuen Zollpläne und die offenen Fragen rund um Nvidia. Für den Dow selbst ist die Marke von 50.000 Punkten nun die erste Unterstützung. Nach oben wartet am Montag die Monatsmarke: Ein Schluss über 51.770 Punkten würde den November noch ins Plus drehen.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse der Woche
Wie hat sich der Dow Jones in dieser Woche entwickelt?
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2.627,61 Punkte oder 5,46 Prozent von 48.147,33 auf 50.774,94 Punkte. Das war die beste Woche seit Oktober 2022.
Wer waren die Dow Jones Gewinner der Woche?
Nvidia (+19,88 Prozent), Nike (+13,37 Prozent), IBM (+10,53 Prozent), Caterpillar (+10,05 Prozent) und Salesforce (+9,74 Prozent). Es folgen Amgen, Walt Disney, Honeywell, 3M und Boeing.
Wer waren die Dow Jones Verlierer der Woche?
In dieser Woche schlossen alle 30 Dow-Werte im Plus. Die kleinsten Gewinne verbuchten Coca-Cola (+0,42 Prozent), Microsoft (+1,72 Prozent), Johnson & Johnson (+1,86 Prozent), Chevron (+1,96 Prozent) und Procter & Gamble (+2,06 Prozent).
Warum ist der Dow Jones in dieser Woche so stark gestiegen?
Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze am Montag. Danach rotierten Anleger aus Chipwerten in Industrie-, Gesundheits- und Softwareaktien, die im November stark gefallen waren. Ein unerwartet starkes Verbrauchervertrauen und Rekordumsätze im Onlinehandel stützten zusätzlich.
Welche Aktie hat dem Dow die meisten Punkte gebracht?
Nach unserer Berechnung Caterpillar mit rund 305 Indexpunkten, gefolgt von Amgen mit rund 228 und Visa mit rund 165 Punkten.
Wie geht es mit dem Dow Jones weiter?
In der neuen Woche stehen die ISM-Indizes, die Quartalszahlen von Salesforce und am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht an. Am 9. Dezember entscheidet die Fed über die Zinsen.
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