Dreieinhalb Stunden Handel haben gereicht: Der Dow Jones Industrial Average ist am Black Friday um 1,18 Prozent oder 592 Punkte auf 50.774,94 Punkte gestiegen und hat eine der wildesten Börsenwochen des Jahres mit einem Wochengewinn von rund 5 Prozent beendet. Die Rally war breit – 27 der 30 Dow-Jones-Werte schlossen im Plus. An der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Amazon, Caterpillar und Cisco Systems, dahinter JPMorgan Chase und IBM. Im Minus endeten nur drei Aktien, und es sind ausgerechnet die Stabilitätsanker der vergangenen Wochen: McDonald's, Procter & Gamble und Coca-Cola. Unsere Dow Jones-Analyse zeigt, was den Handelstag bewegt hat, wer gewonnen hat – und warum die eigentliche Prüfung erst in der neuen Woche kommt.
Dow Jones-Analyse: 27 von 30 Aktien im Plus – Amazon, Caterpillar und Cisco führen die Black-Friday-Rally an, nur drei Konsumriesen fallen
Dow Jones-Analyse vom 27. November 2026: Der Dow Jones Industrial Average steigt im verkürzten Black-Friday-Handel um 1,18 Prozent auf 50.774,94 Punkte und beendet eine turbulente Woche mit rund 5 Prozent Gewinn. Amazon, Caterpillar und Cisco sind die größten Dow Jones Gewinner, McDonald's, Procter & Gamble und Coca-Cola die einzigen Dow Jones Verlierer. Alle Kurstreiber, die 10 Gewinner und 10 Schlusslichter im Detail sowie die Gesamtliste aller 30 Dow-Jones-Werte mit ISIN und US-Handelssymbol.
Dow Jones-Analyse: Der Handelstag
Tech-Erholung, Rekord-Shopping, Zinsangst: ein halber Tag mit voller Wirkung
Nach dem Feiertag Thanksgiving öffnete die Wall Street nur von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ. Konjunkturdaten und Quartalszahlen standen nicht im Kalender. Trotzdem war es kein ruhiger Brückentag: Der Dow startete fest, gab einen Teil der Gewinne ab und zog in der letzten Handelsstunde auf das Tagesniveau von fast 600 Punkten Plus. Fünf Kräfte haben den Tag geprägt.
Erstens: die Rückkehr der Käufer bei Technologie- und KI-Aktien. Der November war für den Sektor brutal. Am Mittwoch hatte der Nasdaq-100 zeitweise mehr als 4 Prozent verloren, der Dow lag im Tief rund 1.100 Punkte hinten – und drehte bis zum Schluss noch auf plus 0,33 Prozent. An diese Wende knüpfte der Freitag an. Schon vorbörslich lagen die Dow-Futures 683 Punkte vorn. Gekauft wurde, was am stärksten gefallen war: Der Nasdaq Composite gewann 2,31 Prozent, der S&P 500 1,61 Prozent. Im Dow profitierten vor allem Amazon, Cisco und IBM.
Zweitens: der Black Friday selbst. Die Weihnachtssaison beginnt mit einem Rekord. Nach Daten von Adobe Analytics gaben die Amerikaner an Thanksgiving online 7,1 Milliarden US-Dollar aus, 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Adobe selbst erwartet. Für den Black Friday rechnet Adobe mit 12,9 Milliarden US-Dollar (plus 9,2 Prozent), für den Cyber Monday mit 15,1 Milliarden US-Dollar. Das ist bemerkenswert, weil die Inflation die Haushalte belastet und der Handelsverband NRF für das lange Wochenende mit weniger Käufern rechnet als 2025. Die Botschaft der Börse: Der Konsum verlagert sich ins Netz – Amazon gewann fast 4 Prozent, während die Aktie des Kaufhauskonzerns Target am Mittag kaum verändert notierte.
Drittens: die Rotation aus der Defensive. Die drei Verlierer des Tages sind kein Zufall. Konsumgüter- und Schnellrestaurantaktien waren im November als sichere Häfen gefragt, während die Technologiewerte schwankten. Am Freitag lief der Film rückwärts: Anleger verkauften die Stabilität und kauften das Risiko. McDonald's, Procter & Gamble und Coca-Cola verloren leicht, auch Travelers, Johnson & Johnson und Home Depot blieben weit hinter dem Index zurück.
Viertens: Nvidia als Bremsklotz. Der wichtigste KI-Wert der Welt eröffnete rund 3 Prozent höher – und rutschte binnen einer halben Stunde ins Minus. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg: Demnach wurden Blackwell-Prozessoren, die nicht nach China geliefert werden dürfen, in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut. Das nährt die Sorge vor noch schärferen Exportkontrollen. Zeitweise verlor die Aktie rund 2 Prozent, zum Schluss stand ein Plus von 0,80 Prozent auf 150,49 US-Dollar. Mit einem Handelsvolumen von rund 26 Milliarden US-Dollar war Nvidia mit weitem Abstand der meistgehandelte Dow-Wert – vor Apple (7,66 Milliarden) und Amazon (6,84 Milliarden).
Fünftens: Zinsen als ungelöstes Problem. Die Rally lief gegen den Zinswind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf rund 4,9 Prozent, nach 4,85 Prozent am Mittwoch. Der von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaßstab PCE war im Oktober auf 3,8 Prozent geklettert. Am Terminmarkt gilt eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 9. Dezember als nahezu sicher – das FedWatch-Barometer der CME zeigte vor Handelsbeginn eine Wahrscheinlichkeit von gut 99 Prozent. Dazu kommen die neuen Zollpläne der US-Regierung und die Angriffe auf Energieanlagen und Tanker im Nahen Osten. Das Angstbarometer VIX notiert mit rund 25 Punkten zwar klar unter dem Hoch von 36 Punkten vom 20. November, aber weiter auf erhöhtem Niveau.
Die Wochenbilanz fällt entsprechend eindrucksvoll aus. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze den Dow um mehr als 1.400 Punkte nach oben katapultiert, Dienstag und Mittwoch folgten heftige Schwankungen, am Donnerstag blieb die Börse geschlossen. Unter dem Strich gewann der Dow in vier Handelstagen rund 5 Prozent – der größte Wochengewinn seit mindestens April 2025. S&P 500 und Nasdaq legten rund 5 beziehungsweise 6 Prozent zu.
Die 10 Dow Jones Gewinner
Onlinehandel, Bagger, Netzwerke, Banken: wer die Rally angeführt hat
Die Gewinnerliste folgt einem klaren Muster: Vorn liegen Aktien mit einer eigenen Geschichte – und solche, die im November besonders tief gefallen waren. Echte Unternehmensmeldungen gab es am Brückentag kaum.
1. Amazon (ISIN: US0231351067, US-Handelssymbol: AMZN) – 254,12 US-Dollar, +3,96 Prozent
Der größte Dow Jones Gewinner ist der natürliche Profiteur des Tages. Die Rekordumsätze im Onlinehandel an Thanksgiving und die Prognose von 12,9 Milliarden US-Dollar für den Black Friday spielen dem Marktführer direkt in die Karten. Dazu kommt der Aufholeffekt: Am Mittwoch war die Aktie im KI-Ausverkauf im Tief bis auf 238,28 US-Dollar gefallen und zählte zu den größten Verlierern im Dow. Seither hat sie fast 7 Prozent gewonnen. Amazon ist doppelt positioniert – als Händler und über die Cloud-Sparte AWS als einer der größten KI-Investoren. Genau diese Investitionen bleiben das Risiko: Die Frage, ob sich die Milliarden für Rechenzentren auszahlen, hat den November geprägt. Belastend könnten zudem die für Black Friday und Cyber Monday angekündigten Streiks von Beschäftigten wirken.
2. Caterpillar (ISIN: US1491231015, US-Handelssymbol: CAT) – 561,74 US-Dollar, +3,32 Prozent
Der Baumaschinenkonzern ist eine der spannendsten Geschichten im Dow. Über Gasturbinen und Großmotoren für Rechenzentren ist Caterpillar zum KI-Infrastrukturwert geworden – mit allen Folgen: Seit Ende Mai hat die Aktie mehr als ein Drittel verloren, vom Zwölfmonatshoch bei 1.073,46 US-Dollar ist sie fast 48 Prozent entfernt. Operativ läuft es dagegen: Der Auftragsbestand erreichte im dritten Quartal mit rund 78 Milliarden US-Dollar einen Rekord und hat sich binnen eines Jahres nahezu verdoppelt, der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 20,68 Milliarden US-Dollar. Am Freitag verwies die Bank of America darauf, dass der Markt das klassische Baugeschäft unterschätze. Die Aktie bleibt der Hebel auf die Frage, ob der Rechenzentrumsboom anhält.
3. Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, US-Handelssymbol: CSCO) – 97,04 US-Dollar, +3,01 Prozent
Der Netzwerkausrüster hat Mitte November Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt und die Prognose angehoben. Seither steigen die Gewinnschätzungen: Die Konsensprognose für das laufende Geschäftsjahr wurde laut Zacks binnen eines Monats um rund 8 Prozent angehoben. Cisco gilt als die ruhigere Art, auf KI zu setzen – das Unternehmen liefert die Netzwerktechnik für Rechenzentren, verdient sein Geld aber auch mit wiederkehrenden Software- und Serviceerlösen. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 94,20 US-Dollar geschlossen, nun rückt die Marke von 100 US-Dollar in den Blick.
4. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, US-Handelssymbol: JPM) – 322,96 US-Dollar, +1,96 Prozent
Die größte US-Bank ist der Gradmesser für die Risikobereitschaft. Kehren die Käufer an den Aktienmarkt zurück, profitieren Handel, Emissionsgeschäft und Vermögensverwaltung. Dazu kommen steigende Renditen am langen Ende, die den Zinsüberschuss stützen. Eine eigene Meldung gab es nicht. Vom Zwölfmonatshoch bei 366,50 US-Dollar ist die Aktie noch rund 12 Prozent entfernt – der Abstand zeigt, wie stark die Finanzwerte in der ersten Novemberhälfte gelitten haben.
5. IBM (ISIN: US4592001014, US-Handelssymbol: IBM) – 248,08 US-Dollar, +1,89 Prozent
Zweiter starker Tag in Folge: Schon am Mittwoch war IBM mit plus 3,33 Prozent der größte Dow Jones Gewinner gewesen. Der IT-Konzern profitiert von einer doppelten Rolle – als Technologiewert mit KI- und Quantengeschäft, aber mit stabilem Dienstleistungs- und Softwarefundament. Anleger, die Technologie wollen, aber die Schwankungen der Chipwerte scheuen, landen derzeit häufig bei IBM. In zwei Handelstagen hat die Aktie mehr als 5 Prozent gewonnen.
6. Nike (ISIN: US6541061031, US-Handelssymbol: NKE) – 37,32 US-Dollar, +1,80 Prozent
Der Sportartikelhersteller versucht die Wende nach einem enttäuschenden November. Auf dem Investorentag am 16. und 17. November hatte Nike seinen Plan bis 2031 mit rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Umsatz vorgestellt – die Aktie verlor in jener Woche 5,6 Prozent und markierte am 18. November bei 36,31 US-Dollar ihren tiefsten Schlusskurs. Der Black Friday ist für Nike der wichtigste Stimmungstest des Jahres. Ein Plus von knapp 2 Prozent bei dünnen Umsätzen ist allerdings noch kein Trendwechsel.
7. Boeing (ISIN: US0970231058, US-Handelssymbol: BA) – 167,24 US-Dollar, +1,65 Prozent
Der Flugzeugbauer notiert weiter auf dem Niveau des Tiefs nach dem Zahlenschock vom 27. Oktober. Damals hatte Boeing einen bereinigten Verlust von 0,34 US-Dollar je Aktie gemeldet, mehr als erwartet, und das Ziel von 47 gebauten 737-Jets pro Monat auf Anfang 2027 verschoben. Seit Ende Juli hat die Aktie rund ein Fünftel verloren. Neue Nachrichten gab es am Freitag nicht – der Anstieg ist eine Erholung im Gleichschritt mit den zyklischen Werten.
8. UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, US-Handelssymbol: UNH) – 351,41 US-Dollar, +1,51 Prozent
Der Krankenversicherer arbeitet weiter den Absturz von Mitte November ab: Am 17. November war die Aktie um 5,4 Prozent gefallen, am 18. November um weitere 10,2 Prozent – ohne Unternehmensmeldung, im Sog eines Ausverkaufs der gesamten Branche. Am Freitag kehrten Käufer zurück. Zum Zwölfmonatshoch von 436,35 US-Dollar aus dem Juli fehlen rund 19 Prozent. Regulierung und Kostenentwicklung im US-Gesundheitswesen bleiben die Unsicherheitsfaktoren. Wegen des hohen Kurses hat die Aktie im preisgewichteten Dow besonders viel Gewicht.
9. Honeywell (ISIN: US4385162056, US-Handelssymbol: HON) – 228,48 US-Dollar, +1,50 Prozent
Seit der Abspaltung der Luftfahrtsparte Ende Juni firmiert der Konzern als Honeywell Technologies und ist ein reiner Automatisierungsanbieter. Mit der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:2 hat sich auch die ISIN geändert. Am Freitag legte die Aktie im Gleichschritt mit den Industriewerten zu – eine eigene Nachricht gab es nicht. Automatisierung von Fabriken, Gebäuden und Rechenzentren bleibt das strukturelle Argument.
10. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, US-Handelssymbol: GS) – 812,87 US-Dollar, +1,48 Prozent
Mit einem Kurs von mehr als 800 US-Dollar ist die Investmentbank der teuerste und damit einflussreichste Wert im Dow: Das Tagesplus von 11,84 US-Dollar trug mehr Indexpunkte bei als der Anstieg von Amazon. Wie JPMorgan profitiert Goldman von der zurückkehrenden Risikofreude – und von einem Jahr, in dem große Börsengänge das Geschäft belebt haben.
Die 10 Dow Jones Verlierer
Drei echte Verlierer und sieben Nachzügler: die Schlusslichter des Tages
An einem Tag mit 27 Gewinnern gibt es nur drei Dow Jones Verlierer im Wortsinn. Die übrigen sieben Plätze belegen die Aktien mit den kleinsten Kursgewinnen. Was fast alle verbindet: Sie waren im stürmischen November gefragt – und wurden am Freitag nicht gebraucht.
1. McDonald's (ISIN: US5801351017, US-Handelssymbol: MCD) – 282,62 US-Dollar, -0,31 Prozent
Der größte Dow Jones Verlierer des Tages verliert gerade einmal 88 Cent. Die Schnellrestaurantkette ist der Inbegriff der defensiven Aktie: stabile Einnahmen aus dem Franchisesystem, verlässliche Dividende, geringe Abhängigkeit von der Konjunktur. Genau das war am Freitag das Problem. Wer auf die Erholung der Technologie- und Industriewerte setzen wollte, nahm bei den sicheren Häfen Gewinne mit. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor.
2. Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, US-Handelssymbol: PG) – 172,86 US-Dollar, -0,21 Prozent
Der Konsumgüterkonzern hinter Marken wie Pampers, Ariel und Gillette gehört zur selben Gruppe. Solche Aktien hatten im November zugelegt, während der Technologiesektor wankte. Hinzu kommt der Zinswind: Steigende Anleiherenditen machen Dividendenwerte im Vergleich unattraktiver. Die Bewegung blieb mit 37 Cent minimal.
3. Coca-Cola (ISIN: US1912161007, US-Handelssymbol: KO) – 97,40 US-Dollar, -0,19 Prozent
Auch der Getränkekonzern zählte zuletzt zu den Zufluchtsorten der Anleger. Am Freitag gab die Aktie 19 Cent ab. Für die Einordnung wichtig: Ein Minus in dieser Größenordnung ist kein Misstrauensvotum, sondern das Spiegelbild der Rotation in riskantere Titel.
4. Travelers Companies (ISIN: US89417E1091, US-Handelssymbol: TRV) – 407,29 US-Dollar, +0,11 Prozent
Der Sachversicherer bewegte sich kaum. Versicherer gelten als konjunkturunabhängig und blieben in der Erholung zurück – dasselbe Muster wie bei den Rückversicherern im DAX am Vortag. Nachrichten gab es keine.
5. Home Depot (ISIN: US4370761029, US-Handelssymbol: HD) – 362,15 US-Dollar, +0,25 Prozent
Ausgerechnet am Black Friday bleibt die größte Baumarktkette der USA blass. Der Tag zeigte, wohin das Geld der Verbraucher fließt: ins Internet. Zudem ist das Geschäft mit Renovierungen eng mit dem Immobilienmarkt verknüpft, und der leidet unter steigenden Zinsen. Am Mittwoch hatte die Aktie noch zu den Gewinnern der Flucht in stabile Werte gehört.
6. Salesforce (ISIN: US79466L3024, US-Handelssymbol: CRM) – 198,21 US-Dollar, +0,51 Prozent
Der Softwarekonzern blieb als einziger Technologiewert im Dow klar hinter dem Markt zurück. Der Grund liegt im Kalender: Am Mittwoch, 2. Dezember, legt Salesforce nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor. Vor diesem Termin halten sich Anleger zurück – zumal die Debatte, ob KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen, die Branche seit Monaten belastet.
7. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, US-Handelssymbol: JNJ) – 275,51 US-Dollar, +0,57 Prozent
Der Gesundheitssektor blieb am Freitag hinter den übrigen Branchen im S&P 500 zurück. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern, im November ein Stabilitätsanker, legte nur halb so stark zu wie der Index.
8. Microsoft (ISIN: US5949181045, US-Handelssymbol: MSFT) – 492,85 US-Dollar, +0,60 Prozent
Die Tech-Erholung ging am Softwareriesen weitgehend vorbei. Gekauft wurden vor allem Chip- und Speicherwerte sowie Amazon. Bei Microsoft bleibt die Kernfrage des Monats offen: Wie schnell verdienen die hohen KI-Investitionen ihr Geld? Mit 5,29 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen war das Interesse dennoch groß.
9. Sherwin-Williams (ISIN: US8243481061, US-Handelssymbol: SHW) – 363,24 US-Dollar, +0,61 Prozent
Der Farben- und Lackhersteller hängt am Bau- und Renovierungsmarkt und reagiert empfindlich auf Zinsen. Am Mittwoch gehörte die Aktie noch zu den Gewinnern, am Freitag fehlte der Schwung.
10. Alphabet (ISIN: US02079K3059, US-Handelssymbol: GOOGL) – 274,96 US-Dollar, +0,68 Prozent
Die Google-Mutter erholte sich nur verhalten, nachdem sie am Mittwoch zu den größten Dow Jones Verlierern gezählt hatte. Mit 6,04 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen lag die A-Aktie auf Rang vier der meistgehandelten Dow-Werte. Wie bei Microsoft und Amazon entscheidet die KI-Rechnung über die Richtung.
Gesamtliste
Alle 30 Dow-Jones-Werte nach Tagesperformance – mit ISIN, US-Handelssymbol und Kurzeinschätzung
Die vollständige Rangliste des Dow Jones Industrial Average vom Black Friday: Kurs nach dem vorzeitigen Handelsschluss, Tagesveränderung, Stammdaten und eine kurze Einordnung zu jeder Aktie. Der Dow ist ein preisgewichteter Index – je höher der Aktienkurs, desto größer der Einfluss auf den Indexstand.
Plätze 1 bis 10
1 · Amazon · +3,96 %
254,12 US-Dollar · ISIN US0231351067 · US-Symbol AMZN · Nasdaq. Rekordumsätze im Onlinehandel und Aufholjagd nach dem Mittwochstief; die KI-Investitionen bleiben das Streitthema.
2 · Caterpillar · +3,32 %
561,74 US-Dollar · ISIN US1491231015 · US-Symbol CAT · NYSE. Rekordauftragsbestand trifft auf fast halbierten Kurs; Hebel auf den Rechenzentrumsboom.
3 · Cisco Systems · +3,01 %
97,04 US-Dollar · ISIN US17275R1023 · US-Symbol CSCO · Nasdaq. Angehobene Prognose und steigende Gewinnschätzungen; die 100-Dollar-Marke rückt näher.
4 · JPMorgan Chase · +1,96 %
322,96 US-Dollar · ISIN US46625H1005 · US-Symbol JPM · NYSE. Gradmesser der Risikofreude; rund 12 Prozent unter dem Zwölfmonatshoch.
5 · IBM · +1,89 %
248,08 US-Dollar · ISIN US4592001014 · US-Symbol IBM · NYSE. Zweiter starker Tag in Folge; gefragt als Technologiewert mit stabilem Fundament.
6 · Nike · +1,80 %
37,32 US-Dollar · ISIN US6541061031 · US-Symbol NKE · NYSE. Erholungsversuch nach dem Investorentag; das Weihnachtsgeschäft wird zum Test.
7 · Boeing · +1,65 %
167,24 US-Dollar · ISIN US0970231058 · US-Symbol BA · NYSE. Technische Erholung nahe dem Oktober-Tief; die 737-Produktion bleibt der Schlüssel.
8 · UnitedHealth Group · +1,51 %
351,41 US-Dollar · ISIN US91324P1021 · US-Symbol UNH · NYSE. Arbeitet den Absturz von Mitte November ab; Regulierung bleibt das Risiko.
9 · Honeywell · +1,50 %
228,48 US-Dollar · ISIN US4385162056 · US-Symbol HON · Nasdaq. Nach der Aufspaltung reiner Automatisierungskonzern; legt mit den Industriewerten zu.
10 · Goldman Sachs · +1,48 %
812,87 US-Dollar · ISIN US38141G1040 · US-Symbol GS · NYSE. Teuerste Aktie und damit schwerster Wert im Dow; profitiert von belebten Kapitalmärkten.
Plätze 11 bis 20
11 · Walt Disney · +1,31 %
127,24 US-Dollar · ISIN US2546871060 · US-Symbol DIS · NYSE. Schon am Mittwoch unter den Gewinnern; die Feiertage sind Hochsaison für Kino und Freizeitparks.
12 · American Express · +1,28 %
316,40 US-Dollar · ISIN US0258161092 · US-Symbol AXP · NYSE. Der Kreditkartenkonzern verdient an jedem Einkauf mit; starke Konsumdaten stützen.
13 · Visa · +1,22 %
429,56 US-Dollar · ISIN US92826C8394 · US-Symbol V · NYSE. Rekordumsätze im Onlinehandel bedeuten mehr Volumen im Zahlungsverkehr.
14 · Amgen · +1,03 %
474,08 US-Dollar · ISIN US0311621009 · US-Symbol AMGN · Nasdaq. Der Biotechkonzern hält sich in einem schwachen Gesundheitssektor ordentlich.
15 · Walmart · +0,90 %
133,13 US-Dollar · ISIN US9311421039 · US-Symbol WMT · Nasdaq. Der größte Einzelhändler der Welt legt zum Start der Weihnachtssaison moderat zu.
16 · Apple · +0,83 %
358,54 US-Dollar · ISIN US0378331005 · US-Symbol AAPL · Nasdaq. Zweitmeistgehandelter Dow-Wert mit 7,66 Milliarden US-Dollar Volumen; Plus unter dem Indexdurchschnitt.
17 · Nvidia · +0,80 %
150,49 US-Dollar · ISIN US67066G1040 · US-Symbol NVDA · Nasdaq. Dreht nach dem China-Bericht ins Minus und rettet ein kleines Plus; Exportkontrollen bleiben das Risiko.
18 · 3M · +0,74 %
191,23 US-Dollar · ISIN US88579Y1010 · US-Symbol MMM · NYSE. Der Mischkonzern bleibt hinter den übrigen Industriewerten zurück.
19 · Merck & Co. · +0,73 %
141,32 US-Dollar · ISIN US58933Y1055 · US-Symbol MRK · NYSE. Pharmawerte waren in der Erholung wenig gefragt.
20 · Chevron · +0,71 %
212,45 US-Dollar · ISIN US1667641005 · US-Symbol CVX · NYSE. Der Ölkonzern wartet auf das OPEC+-Treffen am Sonntag; der Ölpreis schwankt mit der Lage im Nahen Osten.
Plätze 21 bis 30
21 · Alphabet · +0,68 %
274,96 US-Dollar · ISIN US02079K3059 · US-Symbol GOOGL · Nasdaq. Verhaltene Erholung nach dem schwachen Mittwoch; die KI-Rechnung entscheidet.
22 · Sherwin-Williams · +0,61 %
363,24 US-Dollar · ISIN US8243481061 · US-Symbol SHW · NYSE. Zinsempfindlicher Bauzulieferer ohne Schwung.
23 · Microsoft · +0,60 %
492,85 US-Dollar · ISIN US5949181045 · US-Symbol MSFT · Nasdaq. Die Tech-Erholung läuft über Chips und Onlinehandel, nicht über Software.
24 · Johnson & Johnson · +0,57 %
275,51 US-Dollar · ISIN US4781601046 · US-Symbol JNJ · NYSE. Stabilitätsanker im November, Nachzügler in der Rally.
25 · Salesforce · +0,51 %
198,21 US-Dollar · ISIN US79466L3024 · US-Symbol CRM · NYSE. Zurückhaltung vor den Quartalszahlen am 2. Dezember.
26 · Home Depot · +0,25 %
362,15 US-Dollar · ISIN US4370761029 · US-Symbol HD · NYSE. Blass am Black Friday; Zinsen und Immobilienmarkt bremsen.
27 · Travelers Companies · +0,11 %
407,29 US-Dollar · ISIN US89417E1091 · US-Symbol TRV · NYSE. Der Versicherer bewegt sich kaum – defensiv und ohne Nachrichten.
28 · Coca-Cola · -0,19 %
97,40 US-Dollar · ISIN US1912161007 · US-Symbol KO · NYSE. Leichte Gewinnmitnahmen nach der Flucht in sichere Häfen.
29 · Procter & Gamble · -0,21 %
172,86 US-Dollar · ISIN US7427181091 · US-Symbol PG · NYSE. Defensiver Dividendenwert leidet unter Rotation und steigenden Renditen.
30 · McDonald's · -0,31 %
282,62 US-Dollar · ISIN US5801351017 · US-Symbol MCD · NYSE. Größter Verlierer des Tages mit einem Minus von nur 88 Cent.
Kursangaben: Kursliste Dow Jones laut comdirect vom 27. November 2026, Kurse von 19:00 bis 19:02 Uhr MEZ nach dem vorzeitigen Handelsschluss; Veränderungen gegenüber dem Schluss vom Mittwoch. Indexstand von 19:13 Uhr MEZ.
Ausblick
Die volle Woche wird zur Probe: hält die Rally dem Zinstest stand?
Die Erholung hat einen Schönheitsfehler: Sie fand in einer verkürzten Sitzung bei dünnen Umsätzen statt. Am Black Friday fehlen traditionell viele große Investoren, Kursbewegungen fallen dann in beide Richtungen stärker aus. Ab Montag ist die Wall Street wieder vollständig besetzt – und der Kalender ist prall gefüllt. Im Mittelpunkt steht der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, die letzte große Zahl vor der Fed-Sitzung am 9. Dezember. Für den Dow selbst liegt die runde Marke von 50.000 Punkten nun als erste Orientierung unter dem Markt.
Häufige Fragen zur Dow Jones-Analyse vom 27. November 2026
Wie hat der Dow Jones heute geschlossen?
Der Dow Jones Industrial Average stand am Freitag, 27. November 2026, nach dem vorzeitigen Handelsschluss bei 50.774,94 Punkten. Das ist ein Plus von 1,18 Prozent oder 591,99 Punkten gegenüber dem Schluss vom Mittwoch bei 50.182,95 Punkten.
Warum ist der Dow Jones heute gestiegen?
Anleger kauften nach dem Ausverkauf im November wieder Technologie- und KI-Aktien. Dazu kamen Rekordumsätze im US-Onlinehandel an Thanksgiving und eine breite Erholung bei Banken und Industriewerten.
Wer waren die Dow Jones Gewinner?
Amazon (+3,96 Prozent), Caterpillar (+3,32 Prozent), Cisco Systems (+3,01 Prozent), JPMorgan Chase (+1,96 Prozent) und IBM (+1,89 Prozent). Es folgen Nike, Boeing, UnitedHealth, Honeywell und Goldman Sachs.
Wer waren die Dow Jones Verlierer?
Nur drei Aktien schlossen im Minus: McDonald's (-0,31 Prozent), Procter & Gamble (-0,21 Prozent) und Coca-Cola (-0,19 Prozent). Die kleinsten Gewinne verbuchten Travelers, Home Depot und Salesforce.
Warum war der Handel an der Wall Street heute verkürzt?
Am Freitag nach Thanksgiving, dem Black Friday, schließen die New Yorker Börsen traditionell schon um 13:00 Uhr Ortszeit, also um 19:00 Uhr MEZ.
Wie geht es mit dem Dow Jones weiter?
In der neuen Woche stehen die ISM-Einkaufsmanagerindizes, die Quartalszahlen von Salesforce und am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht an. Am 9. Dezember entscheidet die Fed über die Zinsen.
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