3. Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, US-Handelssymbol: CSCO) – 97,04 US-Dollar, +3,01 Prozent

Der Netzwerkausrüster hat Mitte November Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt und die Prognose angehoben. Seither steigen die Gewinnschätzungen: Die Konsensprognose für das laufende Geschäftsjahr wurde laut Zacks binnen eines Monats um rund 8 Prozent angehoben. Cisco gilt als die ruhigere Art, auf KI zu setzen – das Unternehmen liefert die Netzwerktechnik für Rechenzentren, verdient sein Geld aber auch mit wiederkehrenden Software- und Serviceerlösen. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 94,20 US-Dollar geschlossen, nun rückt die Marke von 100 US-Dollar in den Blick.

4. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, US-Handelssymbol: JPM) – 322,96 US-Dollar, +1,96 Prozent

Die größte US-Bank ist der Gradmesser für die Risikobereitschaft. Kehren die Käufer an den Aktienmarkt zurück, profitieren Handel, Emissionsgeschäft und Vermögensverwaltung. Dazu kommen steigende Renditen am langen Ende, die den Zinsüberschuss stützen. Eine eigene Meldung gab es nicht. Vom Zwölfmonatshoch bei 366,50 US-Dollar ist die Aktie noch rund 12 Prozent entfernt – der Abstand zeigt, wie stark die Finanzwerte in der ersten Novemberhälfte gelitten haben.

5. IBM (ISIN: US4592001014, US-Handelssymbol: IBM) – 248,08 US-Dollar, +1,89 Prozent

Zweiter starker Tag in Folge: Schon am Mittwoch war IBM mit plus 3,33 Prozent der größte Dow Jones Gewinner gewesen. Der IT-Konzern profitiert von einer doppelten Rolle – als Technologiewert mit KI- und Quantengeschäft, aber mit stabilem Dienstleistungs- und Softwarefundament. Anleger, die Technologie wollen, aber die Schwankungen der Chipwerte scheuen, landen derzeit häufig bei IBM. In zwei Handelstagen hat die Aktie mehr als 5 Prozent gewonnen.

6. Nike (ISIN: US6541061031, US-Handelssymbol: NKE) – 37,32 US-Dollar, +1,80 Prozent

Der Sportartikelhersteller versucht die Wende nach einem enttäuschenden November. Auf dem Investorentag am 16. und 17. November hatte Nike seinen Plan bis 2031 mit rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Umsatz vorgestellt – die Aktie verlor in jener Woche 5,6 Prozent und markierte am 18. November bei 36,31 US-Dollar ihren tiefsten Schlusskurs. Der Black Friday ist für Nike der wichtigste Stimmungstest des Jahres. Ein Plus von knapp 2 Prozent bei dünnen Umsätzen ist allerdings noch kein Trendwechsel.

7. Boeing (ISIN: US0970231058, US-Handelssymbol: BA) – 167,24 US-Dollar, +1,65 Prozent

Der Flugzeugbauer notiert weiter auf dem Niveau des Tiefs nach dem Zahlenschock vom 27. Oktober. Damals hatte Boeing einen bereinigten Verlust von 0,34 US-Dollar je Aktie gemeldet, mehr als erwartet, und das Ziel von 47 gebauten 737-Jets pro Monat auf Anfang 2027 verschoben. Seit Ende Juli hat die Aktie rund ein Fünftel verloren. Neue Nachrichten gab es am Freitag nicht – der Anstieg ist eine Erholung im Gleichschritt mit den zyklischen Werten.

8. UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, US-Handelssymbol: UNH) – 351,41 US-Dollar, +1,51 Prozent

Der Krankenversicherer arbeitet weiter den Absturz von Mitte November ab: Am 17. November war die Aktie um 5,4 Prozent gefallen, am 18. November um weitere 10,2 Prozent – ohne Unternehmensmeldung, im Sog eines Ausverkaufs der gesamten Branche. Am Freitag kehrten Käufer zurück. Zum Zwölfmonatshoch von 436,35 US-Dollar aus dem Juli fehlen rund 19 Prozent. Regulierung und Kostenentwicklung im US-Gesundheitswesen bleiben die Unsicherheitsfaktoren. Wegen des hohen Kurses hat die Aktie im preisgewichteten Dow besonders viel Gewicht.

9. Honeywell (ISIN: US4385162056, US-Handelssymbol: HON) – 228,48 US-Dollar, +1,50 Prozent

Seit der Abspaltung der Luftfahrtsparte Ende Juni firmiert der Konzern als Honeywell Technologies und ist ein reiner Automatisierungsanbieter. Mit der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:2 hat sich auch die ISIN geändert. Am Freitag legte die Aktie im Gleichschritt mit den Industriewerten zu – eine eigene Nachricht gab es nicht. Automatisierung von Fabriken, Gebäuden und Rechenzentren bleibt das strukturelle Argument.

10. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, US-Handelssymbol: GS) – 812,87 US-Dollar, +1,48 Prozent

Mit einem Kurs von mehr als 800 US-Dollar ist die Investmentbank der teuerste und damit einflussreichste Wert im Dow: Das Tagesplus von 11,84 US-Dollar trug mehr Indexpunkte bei als der Anstieg von Amazon. Wie JPMorgan profitiert Goldman von der zurückkehrenden Risikofreude – und von einem Jahr, in dem große Börsengänge das Geschäft belebt haben.