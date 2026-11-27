Warum ist die DoorDash Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Anleger schichteten am Mittwoch aus KI-Werten in andere Branchen um.

Wie hat die DoorDash Aktie geschlossen?

Bei 166,40 Dollar, ein Plus von 3,92 Prozent.

Was kostet die Instacart-Übernahme?

Rund 17 Milliarden Dollar, 65 Dollar je Instacart-Aktie.