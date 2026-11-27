Die DoorDash Aktie (ISIN: US25809K1051, US-Handelssymbol: DASH) gehört am Mittwoch, 25. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Der Lieferdienst steigt um 6,27 Dollar oder 3,92 Prozent auf 166,40 Dollar. Auf Sicht von drei Monaten steht die DoorDash Aktie trotzdem rund 31 Prozent im Minus.
DoorDash Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 3,9 Prozent – Instacart-Deal bleibt das Thema
Die DoorDash Aktie schließt am Mittwoch 3,92 Prozent höher bei 166,40 Dollar und zählt zu den Nasdaq100 Gewinnern. Der Lieferdienst wächst stark, doch der 17-Milliarden-Dollar-Zukauf von Instacart braucht noch Genehmigungen.
Kursgrund
Warum die DoorDash Aktie heute steigt
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Handel begann am Mittwoch mit einem Ausverkauf bei KI-Werten, zum Schluss lag der Nasdaq 100 nur noch 0,64 Prozent im Minus. Kleine und mittelgroße Werte schnitten besser ab, und es stiegen deutlich mehr Aktien als fielen. Die DoorDash Aktie profitierte offenbar von dieser Umschichtung in Verbraucher- und Nebenwerte.
Hintergrund
Rekordgewinn, Großübernahme
Am 29. Oktober meldete DoorDash für das dritte Quartal einen Umsatz von 4,62 Milliarden Dollar, 34 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die operative Marge stieg auf 9,6 Prozent nach 7,5 Prozent im Vorjahr. Zugleich vereinbarte das Unternehmen, den Lebensmittellieferdienst Instacart für 65 Dollar je Aktie, insgesamt rund 17 Milliarden Dollar, zu übernehmen.
Der Abschluss wird frühestens für Ende 2027 erwartet und braucht noch die kartellrechtliche Freigabe. Die DoorDash Aktie hatte zuvor unter Gerüchten über die Übernahme gelitten. Am 2. November stieg sie um 6,2 Prozent, nachdem der Wettbewerber Uber ein starkes Wachstum im Lieferdienst gemeldet hatte.
Häufige Fragen zur DoorDash Aktie
Warum ist die DoorDash Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Anleger schichteten am Mittwoch aus KI-Werten in andere Branchen um.
Wie hat die DoorDash Aktie geschlossen?
Bei 166,40 Dollar, ein Plus von 3,92 Prozent.
Was kostet die Instacart-Übernahme?
Rund 17 Milliarden Dollar, 65 Dollar je Instacart-Aktie.
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