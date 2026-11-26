Manche Insider Trades sind als Signal wertlos und als Momentaufnahme trotzdem aufschlussreich. Ravi Inukonda, Finanzchef von DoorDash, hat am 20. November 19.261 Aktien für rund 3,03 Millionen Dollar verkauft. Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC folgte am 24. November. Für die DoorDash Aktie ist nicht der Verkauf selbst die Nachricht, sondern der Preis, zu dem er stattfand.
DoorDash Aktie: Finanzchef verkauft für 3 Millionen Dollar – 40 Dollar billiger als vor einem Jahr
DoorDash-Finanzchef Ravi Inukonda hat laut SEC-Meldung am 20. November 19.261 Aktien für gut 3 Millionen Dollar verkauft. Der Grund ist Steuertechnik. Interessant ist der Vergleich: Am selben Datum 2025 brachte ein ähnlicher Verkauf deutlich höhere Kurse. Was der Insider Trade über die DoorDash Aktie verrät.
Steckbrief
- Unternehmen
- DoorDash, Inc.
- ISIN
- US25809K1051
- WKN
- A2QHEA
- Handelssymbol
- DD2
- US-Handelssymbol
- DASH (Nasdaq)
- Insider
- Ravi Inukonda, Finanzchef
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die DoorDash-Aktie trägt die ISIN US25809K1051 und die WKN A2QHEA. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol DD2 gehandelt, in den USA unter DASH an der Nasdaq.
Die Meldung
Sieben Teilverkäufe: ausgelöst vom Finanzamt
Inukonda verkaufte die Aktien in sieben Paketen zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 153,69 und 159,70 Dollar. Die Fußnote der Meldung nennt den Grund ohne Umschweife: Die Verkäufe dienten dazu, die Steuerschuld aus fällig gewordenen Aktienzusagen (RSU) zu begleichen. Wer in Aktien bezahlt wird, muss bei Zuteilung Lohnsteuer zahlen und verkauft dafür einen Teil der Papiere.
Nach den Transaktionen hält der Finanzchef direkt 198.650 Aktien, ein Teil davon in Form noch nicht ausgegebener Aktienzusagen. Weitere 89.507 Aktien liegen in einem Trust, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau verwaltet.
Der Vergleich
Gleiches Datum, anderer Preis: was ein Jahr ausmacht
Am 20. November 2025 hatte Inukonda schon einmal zum Vesting-Termin verkauft: 16.250 Aktien, den Großteil davon zu 196,16 Dollar, für rund 3,19 Millionen Dollar. Ein Jahr später braucht es für eine ähnliche Summe rund 3.000 Aktien mehr, weil der Kurs etwa 40 Dollar oder rund 20 Prozent niedriger liegt. Der Insider Trade wird so zum Fieberthermometer der Aktie.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei DoorDash
Warum hat der Finanzchef verkauft?
Laut SEC-Meldung, um Steuern auf fällig gewordene Aktienzusagen zu decken.
Wie viel wurde verkauft?
19.261 Aktien für rund 3,03 Millionen Dollar.
Sagt der Verkauf etwas über die Aussichten von DoorDash?
Nein. Steuerbedingte Verkäufe gelten als neutral. Aussagekräftig wären Käufe am offenen Markt oder Verkäufe außerhalb solcher Routinen.
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