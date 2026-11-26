Inukonda verkaufte die Aktien in sieben Paketen zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 153,69 und 159,70 Dollar. Die Fußnote der Meldung nennt den Grund ohne Umschweife: Die Verkäufe dienten dazu, die Steuerschuld aus fällig gewordenen Aktienzusagen (RSU) zu begleichen. Wer in Aktien bezahlt wird, muss bei Zuteilung Lohnsteuer zahlen und verkauft dafür einen Teil der Papiere.

Nach den Transaktionen hält der Finanzchef direkt 198.650 Aktien, ein Teil davon in Form noch nicht ausgegebener Aktienzusagen. Weitere 89.507 Aktien liegen in einem Trust, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau verwaltet.