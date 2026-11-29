Dollar Tree Aktie: Kunden strömen, Prognose steigt – und trotzdem fällt der Kurs zum Wochenende

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 08:18 3 Min.

Dollar Tree hat das dritte Quartal klar besser abgeschlossen als erwartet und die Gewinnprognose angehoben. Am Freitag gab die Dollar Tree Aktie dennoch gut zwei Prozent nach. Die Hintergründe.

Die Dollar Tree Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, nach Angaben von Morningstar bei 148,53 Dollar geschlossen. Gegenüber dem Mittwochsschluss von 152,21 Dollar ist das ein Minus von rund 2,4 Prozent. Der Rückgang folgt auf einen kräftigen Anstieg: Nach den Quartalszahlen am Dienstag war das Papier vorbörslich um rund sieben Prozent gestiegen. Dollar Tree, Inc. · ISIN: US2567461080 · WKN: 906820 · Handelssymbol: DT3 · US-Handelssymbol: DLTR bereinigter Gewinn je Aktie, erwartet 0,91 $ 1,16 $ Vergleichsumsatz +4,6 % Kundenfrequenz +3,8 % neue Gewinnprognose für 2026 8,05–8,25 $ Quelle : Dollar Tree (Form 8-K), Benzinga, Morningstar, Stand 27.11.2026 Die Zahlen Mehr Kunden, mehr Umsatz Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 6,9 Prozent auf 5,08 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,16 Dollar deutlich über den erwarteten 91 Cent. Getragen wurde das Wachstum von den Besuchern: Die Kundenfrequenz in vergleichbaren Filialen stieg um 3,8 Prozent, der durchschnittliche Einkauf nur um 0,8 Prozent. Verbrauchsgüter legten um 8,9 Prozent zu, alles andere um 0,4 Prozent. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr hob Dollar Tree auf 8,05 bis 8,25 Dollar je Aktie an, zuvor waren es 7,70 bis 8,05 Dollar. Darin enthalten sind nach Unternehmensangaben rund 65 Cent aus Zollrückerstattungen. Für das vierte Quartal stellt der Konzern einen Gewinn von 2,46 bis 2,66 Dollar je Aktie in Aussicht. Der Haken Die Marge gibt nach Die operative Marge sank nach einer Auswertung von Morningstar um 1,2 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Dollar Tree investiert die Zollrückerstattungen in niedrigere Preise, Werbung und Filialen. Die Bruttomarge ging leicht auf 35,7 Prozent zurück. Die Morningstar-Analysten halten die Gewinnziele für ehrgeizig und die Bewertung für hoch. Eine US-Großbank hob ihren Zielwert von 145 auf 160 Dollar an und blieb bei „Equal Weight“. Laut MarketBeat raten elf Analysten zum Kauf, dreizehn zum Halten und drei zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für Dollar Tree spricht Steigende Kundenzahlen, eine erhöhte Prognose und der sechste Quartalsbericht in Folge über den Erwartungen. Was dagegen spricht Sinkende Marge, Sondereffekte aus Zollrückerstattungen und ein Geschäft, das vor allem mit Verbrauchsgütern wächst. Häufige Fragen zur Dollar Tree Aktie Wie fielen die Quartalszahlen aus?

1,16 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie bei 5,08 Milliarden Dollar Umsatz, beides über den Erwartungen. Wie lautet die neue Prognose?

8,05 bis 8,25 Dollar Gewinn je Aktie für 2026. Warum fiel die Aktie am Freitag?

Eine eigene Nachricht gab es nicht. Der Rückgang folgt auf den Anstieg nach den Zahlen. Fazit: Starke Besucherzahlen, schwächere Marge Die Dollar Tree Aktie profitiert vom Wechsel der Kunden zum Discounter. Ob daraus auch dauerhaft mehr Gewinn wird, entscheidet sich an der Marge, wenn die Zollrückerstattungen auslaufen.

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