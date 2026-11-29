Amerikas Verbraucher drehen jeden Dollar zweimal um – und einer profitiert davon wie kaum ein anderer. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal sprang die Dollar General Aktie Ende August um rund 9 Prozent nach oben, weil der Discounter seine Jahresprognose kräftig anhob. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, folgen vor dem US-Börsenstart die Dollar General Quartalszahlen zum dritten Quartal. Um 15:00 Uhr deutscher Zeit erläutern Vorstandschef Todd Vasos und Finanzchef Donny Lau die Ergebnisse. Die Frage für Anleger: Hält die Erfolgsserie des Billigheimers aus Tennessee – oder ist die gute Nachricht schon im Kurs?
Dollar General Aktie: Plus 9 Prozent nach den letzten Zahlen, Prognose kräftig erhöht – liefert der Discounter am Donnerstag das nächste Kursfeuerwerk?
Wenn das Geld knapp wird, gewinnt Dollar General: Fünf Quartale in Folge kamen mehr Kunden, die Jahresprognose liegt fast 9 Prozent über dem alten Ziel. Am 3. Dezember legt der größte US-Discounter vor Börsenbeginn die Quartalszahlen vor. Was die Dollar General Aktie jetzt bewegt – und welche Sondereffekte Anleger kennen sollten.
Die Stammdaten für Anleger: Die Dollar General Aktie trägt die ISIN US2566771059 und die WKN A0YEES. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 7DG gehandelt, in den USA unter dem Kürzel DG an der New York Stock Exchange.
Der Rückenwind
Warum Dollar General gerade Marktanteile gewinnt
Das Geschäftsmodell ist einfach: kleine Läden, oft in ländlichen Regionen, mit Waren des täglichen Bedarfs für meist weniger als zehn Dollar.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Fläche legte er um 3,5 Prozent zu, getragen von 2,0 Prozent mehr Kunden und einem um 1,5 Prozent höheren Einkaufsbetrag. Es war das fünfte Quartal in Folge mit steigender Kundenzahl und das sechste, in dem alle vier Warengruppen zulegten – von Lebensmitteln über Saisonartikel bis zu Bekleidung. Noch eindrucksvoller entwickelte sich die Ertragsseite: Die Bruttomarge kletterte um 1,27 Prozentpunkte auf 32,6 Prozent, der operative Gewinn schoss um 29,2 Prozent auf 769 Millionen Dollar nach oben. Vasos sprach von beschleunigten Marktanteilsgewinnen, gerade in den ländlichen Gemeinden.
Unsere Ergebnisse zeigen anhaltende Dynamik im gesamten Geschäft, einschließlich des fünften Quartals in Folge mit wachsender Kundenfrequenz.
Ein wichtiger Treiber ist die Modernisierung der Filialen. Allein im zweiten Quartal baute Dollar General 1.376 Läden um und eröffnete 126 neue. Umgebaute Filialen erzielen höhere Umsätze und weniger Verluste durch Diebstahl und Bruch. Für Aktionäre gibt es eine Quartalsdividende von 0,59 Dollar je Aktie, dazu steht ein Rückkaufrahmen von 1,4 Milliarden Dollar bereit.
Die Erwartungen
Was die Dollar General Quartalszahlen zeigen müssen
Für das Gesamtjahr erwartet Dollar General inzwischen einen Gewinn je Aktie von 7,80 bis 8,00 Dollar statt zuvor 7,20 bis 7,45 Dollar. Der Umsatz soll um 4,0 bis 4,3 Prozent wachsen, auf vergleichbarer Fläche um 2,5 bis 2,9 Prozent. Anleger sollten aber einen Sondereffekt kennen: Im zweiten Quartal enthielt der Gewinn von 2,48 Dollar je Aktie rund 0,25 Dollar aus zurückerstatteten Zöllen. Bei den Dollar General Quartalszahlen am Donnerstag wird deshalb genau darauf geachtet, wie viel des Gewinnwachstums aus dem laufenden Geschäft stammt.
Die Vergleichsbasis ist anspruchsvoll. Im dritten Quartal des Vorjahres verdiente Dollar General 1,28 Dollar je Aktie und übertraf die damaligen Erwartungen von rund 0,93 Dollar deutlich. Der Umsatz lag bei 10,65 Milliarden Dollar, der operative Gewinn bei 426 Millionen Dollar. Wächst der Umsatz im Tempo der Jahresprognose, wären es diesmal rund 11,1 Milliarden Dollar – eine überschlägige Rechnung der Redaktion, keine Prognose.
Dollar General: Gewinn je Aktie im dritten Quartal
Dollar
Verwässerter Gewinn je Aktie im jeweils dritten Geschäftsquartal (August bis Oktober).
Quelle: Dollar General, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Jahr
|Gewinn je Aktie
|2024
|0,89
|2025
|1,28
Die Analysten
Kursziele von 90 bis 176 Dollar: die Wall Street ist gespalten
Die Analysten sind uneins. Von 29 Experten raten laut Investing.com elf zum Kauf, 18 zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 141 Dollar, die Spanne reicht von 90 bis 176 Dollar. Zu den Optimisten gehört HSBC: Die Bank stufte die Aktie im September auf Kaufen hoch und nennt ein Ziel von 160 Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten schwankte die Dollar General Aktie zwischen rund 95 und 158 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Drei Wege für die Dollar General Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Noch einmal mehr
Dollar General übertrifft die Erwartungen auch ohne Sondereffekte und hebt die Jahresprognose erneut an. Dann könnte die Aktie an die Rally nach dem zweiten Quartal anknüpfen.
Szenario 2: Bestätigung
Die Zahlen liegen im Rahmen, die Prognose bleibt unverändert. Die Aktie reagiert verhalten, der Blick richtet sich auf das Weihnachtsgeschäft.
Szenario 3: Die Kunden werden vorsichtiger
Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche schwächt sich ab oder die Marge enttäuscht. Dann dürften Gewinnmitnahmen einsetzen.
Häufige Fragen zur Dollar General Aktie
Wann legt Dollar General die Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz startet um 9:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 15:00 Uhr deutscher Zeit.
Welche Prognose hat Dollar General für 2026?
Einen Gewinn je Aktie von 7,80 bis 8,00 Dollar, ein Umsatzwachstum von 4,0 bis 4,3 Prozent und ein Plus auf vergleichbarer Fläche von 2,5 bis 2,9 Prozent.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Dollar General Aktie?
ISIN US2566771059, WKN A0YEES, deutsches Handelssymbol 7DG, US-Handelssymbol DG an der NYSE.
Welche Kennungen haben die anderen genannten Aktien?
Walmart: ISIN US9311421039, deutsches Handelssymbol WMT, US-Handelssymbol WMT an der Nasdaq. Dollar Tree: ISIN US2567461080, WKN 918705, deutsches Handelssymbol DT3, US-Handelssymbol DLTR an der Nasdaq.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.