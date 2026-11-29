Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Fläche legte er um 3,5 Prozent zu, getragen von 2,0 Prozent mehr Kunden und einem um 1,5 Prozent höheren Einkaufsbetrag. Es war das fünfte Quartal in Folge mit steigender Kundenzahl und das sechste, in dem alle vier Warengruppen zulegten – von Lebensmitteln über Saisonartikel bis zu Bekleidung. Noch eindrucksvoller entwickelte sich die Ertragsseite: Die Bruttomarge kletterte um 1,27 Prozentpunkte auf 32,6 Prozent, der operative Gewinn schoss um 29,2 Prozent auf 769 Millionen Dollar nach oben. Vasos sprach von beschleunigten Marktanteilsgewinnen, gerade in den ländlichen Gemeinden.