Dollar General Aktie: Der Konkurrent hat vorgelegt – am Donnerstag muss der Discount-Riese nachziehen

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 08:18 2 Min.

Die Dollar General Aktie geht mit 138,84 Dollar in die Quartalszahlen am 3. Dezember. Der Rivale Dollar Tree hat die Erwartungen in dieser Woche klar übertroffen. Was Analysten erwarten.

Die Dollar General Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 138,84 Dollar geschlossen, 0,31 Prozent unter dem Vortag. Am Donnerstag, 3. Dezember, legt der größte US-Discounter nach Filialzahl vor Handelsbeginn die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 99,57 bis 158,23 Dollar. Dollar General Corporation · ISIN: US2566771059 · WKN: A1C1HT · Handelssymbol: 7DG · US-Handelssymbol: DG Schlusskurs am 27.11.2026 138,84 $ erwarteter Gewinn je Aktie 1,40 $ erwarteter Quartalsumsatz 11,13 Mrd. $ vom Optionsmarkt erwartete Bewegung ±8,4 % Quelle : Yahoo Finance, Zacks, Earnings Watcher, Stand 27.11.2026 Die Vorlage Dollar Tree hat die Latte gelegt Der direkte Wettbewerber hat am 24. November gezeigt, wie das Umfeld aussieht. Dollar Tree meldete deutlich mehr Kunden in den Filialen und hob seine Gewinnprognose für das Jahr an. Der Trend, den die Branche „Trade-down“ nennt, setzt sich fort: Verbraucher mit mittlerem Einkommen kaufen vermehrt beim Discounter. Dollar Tree, Inc. · ISIN: US2567461080 · WKN: 906820 · Handelssymbol: DT3 · US-Handelssymbol: DLTR Für Dollar General erwarten Analysten nach Angaben von Zacks einen Gewinn von 1,40 Dollar je Aktie, 9,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz soll um 4,6 Prozent auf 11,13 Milliarden Dollar steigen. Im zweiten Quartal hatte das Unternehmen 2,48 Dollar je Aktie verdient, erwartet waren 2,01 Dollar. Die Vergleichsumsätze stiegen damals um 3,5 Prozent. Die Ausgangslage Prognose erhöht, Rückkäufe geplant Nach dem zweiten Quartal hob Dollar General die Jahresprognose auf einen Gewinn von 7,80 bis 8,00 Dollar je Aktie an und kündigte Aktienrückkäufe von bis zu 700 Millionen Dollar an. Die Marge profitierte von Zollrückerstattungen, geringeren Logistikkosten und weniger Warenverlusten. Die Dividende beträgt 2,36 Dollar im Jahr, eine Rendite von 1,7 Prozent. Ein US-Analysehaus hat die Dollar General Aktie in dieser Woche hochgestuft. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 129,70 Dollar, der Kurs deutlich darüber. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für Dollar General spricht Vier Quartale über den Erwartungen, eine angehobene Prognose und Kunden, die zum Discounter wechseln. Was dagegen spricht Hohe Erwartungen nach dem starken Bericht des Konkurrenten und Sondereffekte aus Zollrückerstattungen, die nicht wiederkehren. Häufige Fragen zur Dollar General Aktie Wann legt Dollar General Zahlen vor?

Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn. Was erwarten Analysten?

1,40 Dollar Gewinn je Aktie und 11,13 Milliarden Dollar Umsatz. Wie hoch ist die Dividende?

2,36 Dollar je Aktie im Jahr. Fazit: Die Vorlage erhöht den Druck Die Dollar General Aktie hat sich vom Jahrestief weit entfernt. Nach dem starken Bericht von Dollar Tree erwartet der Markt am Donnerstag mehr als nur die Bestätigung der Prognose.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.