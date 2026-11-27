Einen einzelnen Auslöser nennt keine der Quellen. Startupfortune führt die Verkäufe Mitte November auf Zinssorgen, Abflüsse aus Krypto-ETFs und ein knappes Stablecoin-Angebot zurück. Hinzu kommt: Seit Mitte Oktober sind laut einem nicht genannten Bericht keine Zuflüsse in Spot-Dogecoin-ETFs mehr verzeichnet worden. Am Montag, 23. November, handelte Dogecoin bei rund 0,055 Dollar, ein Test bei 0,0511 Dollar wird von El-Balad genannt. Der gesamte Kryptomarkt war am 24. November rund 2,24 Billionen Dollar wert.

Bitcoin stieg am 23. November kurz über 64.000 Dollar und fiel wieder zurück. Die Erholung des Marktführers lief damit an Dogecoin vorbei.