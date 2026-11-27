Der Dogecoin Kurs lag am Freitag, 27. November 2026, um 17:11 Uhr MEZ bei 0,0576 US-Dollar nach 0,0563 Dollar am Vortag, ein Plus von rund 2,3 Prozent (finanzen.net, eigene Berechnung). Das ändert wenig am Gesamtbild: Dogecoin schloss die Woche bis zum 22. November mit einem Minus von rund 7,7 Prozent und verbuchte damit die achte Verlustwoche in Folge, die längste Serie seit 2019 (startupfortune.com, 24.11.2026). Im November fehlen der Meme-Münze bis Donnerstag 25,3 Prozent, seit Ende September etwa 40 Prozent (wisevoter.com, 27.11.2026). Der Bitcoin Kurs lag zeitgleich bei 59.908 Dollar (finanzen.net).
Dogecoin Kurs: Achte Verlustwoche in Folge, 25 Prozent Minus im November, 5,8 Cent – wie lange noch?
Dogecoin hat so lange nicht mehr zugelegt wie seit 2019 nicht. Der Dogecoin Kurs liegt bei rund 5,8 US-Cent, im November fehlen 25 Prozent. Die Zahlen, die Ursachen und die Dezember-Historie.
Für Anleger stellt sich die Frage, ob die Erholung bei Bitcoin und anderen Altcoins wie XRP und Solana Dogecoin überhaupt erreicht.
Dogecoin unter Druck
Warum fällt der Dogecoin Kurs seit Wochen?
Einen einzelnen Auslöser nennt keine der Quellen. Startupfortune führt die Verkäufe Mitte November auf Zinssorgen, Abflüsse aus Krypto-ETFs und ein knappes Stablecoin-Angebot zurück. Hinzu kommt: Seit Mitte Oktober sind laut einem nicht genannten Bericht keine Zuflüsse in Spot-Dogecoin-ETFs mehr verzeichnet worden. Am Montag, 23. November, handelte Dogecoin bei rund 0,055 Dollar, ein Test bei 0,0511 Dollar wird von El-Balad genannt. Der gesamte Kryptomarkt war am 24. November rund 2,24 Billionen Dollar wert.
Bitcoin stieg am 23. November kurz über 64.000 Dollar und fiel wieder zurück. Die Erholung des Marktführers lief damit an Dogecoin vorbei.
|Zeitraum
|Entwicklung
|Oktober 2026
|−20 %
|November 2026 (bis Donnerstag)
|−25,3 %
|Seit Ende September
|rund −40 %
|Nötig für Rückkehr auf Novemberstart
|rund +34 %
|Nötig für Rückkehr auf Oktoberstart
|rund +67 %
Quelle: wisevoter.com, 27.11.2026
Wie schlägt sich Dogecoin im Dezember historisch?
Die Dezember-Statistik ist gemischt. Laut wisevoter (Daten von ReturnsView) lag die durchschnittliche Dezember-Rendite von 2017 bis 2025 bei etwa plus 29,6 Prozent, ohne das Ausnahmejahr 2017 aber bei minus 8,2 Prozent, der Median bei minus 12,6 Prozent. 2018 folgte auf minus 42,5 Prozent im November ein Plus von 8,4 Prozent im Dezember, 2021 und 2022 wurde es im Dezember weiter abwärts gerichtet (minus 20,7 und minus 34,3 Prozent). Die Statistik ist ein Rückblick, keine Aussage über die Zukunft.
Der nächste Marker ist der Wochenschluss am 29. November: Er entscheidet, ob die Serie auf neun Verlustwochen wächst.
Was sollten Anleger bei Dogecoin und Krypto-Aktien beobachten?
Wichtig sind der Wochenschluss am 29. November, der Bitcoin Kurs um die Marke von 60.000 Dollar, die ETF-Flüsse und die Stimmung bei Krypto-Aktien wie Coinbase und Robinhood, die vom Handelsvolumen mit Meme-Münzen leben. Ein weiterer Rückgang der Handelsaktivität wäre auch dort spürbar.
Häufige Fragen zum Dogecoin Kurs
Wie hoch ist der Dogecoin Kurs? 0,0576 US-Dollar am 27. November 2026 um 17:11 Uhr MEZ (finanzen.net).
Wie lange fällt Dogecoin schon? Die Woche bis zum 22. November war die achte Verlustwoche in Folge, die längste Serie seit 2019.
Warum fällt Dogecoin? Genannt werden Zinssorgen, ETF-Abflüsse und ein knappes Stablecoin-Angebot, einen einzelnen Auslöser gibt es nicht.
Gibt es Dogecoin-ETFs? Ja, doch laut einem Bericht fließt seit Mitte Oktober kein neues Geld in Spot-Dogecoin-ETFs.
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