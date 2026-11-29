Die DocuSign Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 80,71 Dollar geschlossen, nahezu unverändert. Auf Wochensicht steht ein Plus von 8,25 Prozent, in drei Monaten von 26 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 85,90 Dollar. Am Donnerstag, 3. Dezember, legt der Spezialist für elektronische Unterschriften nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
DocuSign Aktie: Acht Prozent Wochenplus, Kurs über dem Analystenziel – am Donnerstag wird abgerechnet
Die DocuSign Aktie schließt bei 80,71 Dollar und liegt damit deutlich über dem mittleren Analystenziel. Am 3. Dezember kommen Zahlen. Der Optionsmarkt rechnet mit zwölf Prozent Bewegung.
Docusign, Inc. · ISIN: US2561631068 · US-Handelssymbol: DOCU
Die Erwartung
Umsatz über 900 Millionen Dollar
Analysten rechnen je nach Datenanbieter mit einem Gewinn von 1,17 bis 1,20 Dollar je Aktie. Beim Umsatz liegen die Schätzungen zwischen 889 und 906,5 Millionen Dollar. In den vergangenen vier Quartalen hat DocuSign die Gewinnerwartungen jedes Mal übertroffen, um 4,6 bis 8,2 Prozent.
Seit dem letzten Bericht hat das Unternehmen sein Angebot ausgebaut. Am 3. November übernahm DocuSign einen Anbieter von KI-Software für den Einkauf. Am 5. November folgte eine Partnerschaft mit einer Plattform für Rechtsabteilungen. Ende November stellte der Konzern zudem eine Erweiterung für einen verbreiteten KI-Chatbot vor. Die Strategie heißt „Intelligent Agreement Management“: Verträge nicht nur unterschreiben, sondern verwalten und auswerten.
Wenn der Kurs schon über dem Analystenziel liegt, muss das Quartal mehr liefern als einen weiteren knappen Treffer.
Die Risiken
Hohe Messlatte, verkaufende Insider
Ein Branchendienst fasst die Lage zusammen: Nach drei Prognoseanhebungen und einer Kursrally liegt die Latte für das neue Geschäftsmodell höher. Der Durchschnitt der Zielwerte liegt laut Finviz bei 73,64 Dollar und damit gut neun Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die Durchschnittsempfehlung lautet „Halten“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Insider haben in den vergangenen 90 Tagen nach Angaben von MarketBeat Aktien für rund 10,5 Millionen Dollar verkauft.
Häufige Fragen zur DocuSign Aktie
Wann legt DocuSign Zahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Wie hat sich die Aktie zuletzt entwickelt?
Plus 8,25 Prozent in einer Woche und 18 Prozent seit Jahresbeginn.
Was erwartet der Optionsmarkt?
Eine Kursbewegung von rund zwölf Prozent nach den Zahlen.
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