Ein Branchendienst fasst die Lage zusammen: Nach drei Prognoseanhebungen und einer Kursrally liegt die Latte für das neue Geschäftsmodell höher. Der Durchschnitt der Zielwerte liegt laut Finviz bei 73,64 Dollar und damit gut neun Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die Durchschnittsempfehlung lautet „Halten“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Insider haben in den vergangenen 90 Tagen nach Angaben von MarketBeat Aktien für rund 10,5 Millionen Dollar verkauft.