DHL Aktie: Quartalszahlen bestätigt – jetzt zählt die Dauerhaftigkeit des Gewinnwachstums

Die DHL Group liefert die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal, doch für eine optimistischere Bewertung reicht das Jefferies bislang nicht. In seiner DHL-Aktienanalyse vom 5. November 2026 bestätigt Michael Aspinall das Rating "hold" und das Kursziel 61 Euro. Die DHL-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker: DHL) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 60,54 Euro und legt damit um 0,28 Euro beziehungsweise 0,46% zu. Das Papier liegt somit bereits dicht an der Zielmarke des Analysten.