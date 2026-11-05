Die DHL Group liefert die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal, doch für eine optimistischere Bewertung reicht das Jefferies bislang nicht. In seiner DHL-Aktienanalyse vom 5. November 2026 bestätigt Michael Aspinall das Rating "hold" und das Kursziel 61 Euro. Die DHL-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker: DHL) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 60,54 Euro und legt damit um 0,28 Euro beziehungsweise 0,46% zu. Das Papier liegt somit bereits dicht an der Zielmarke des Analysten.
DHL Aktie: Quartalszahlen bestätigt – jetzt zählt die Dauerhaftigkeit des Gewinnwachstums
Jefferies bestätigt für DHL das Kursziel von 61 Euro und richtet den Blick auf die Dauerhaftigkeit des Gewinnwachstums.
Endgültige Zahlen bestätigen die Eckdaten
Die wichtigste Botschaft der aktuellen DHL-Aktienanalyse ist zunächst die Bestätigung des Bekannten. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz EBIT, sowie die Ziele für das laufende Jahr hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, erläutert Michael Aspinall.
Damit liefern die endgültigen Zahlen nach Einschätzung von Jefferies keine Abweichung bei diesen zentralen Größen. Für Anleger schafft das Verlässlichkeit: Das zuvor kommunizierte operative Bild bleibt bestehen.
Eine zusätzliche positive Überraschung lässt sich aus der kurzen Analystenmeldung allerdings ebenfalls nicht ableiten. Michael Aspinall belässt es deshalb beim Rating "hold". Auch das Kursziel 61 Euro bleibt unverändert.
Gewinnwachstum: Wie dauerhaft ist die Entwicklung?
Nach der Zahlenbestätigung richtet Michael Aspinall den Blick auf die nächste entscheidende Frage. Der Fokus werde nun erneut auf der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums liegen.
Gemeint ist dabei die Dauerhaftigkeit der Ergebnisentwicklung. Für die Bewertung zählt nicht nur, ob DHL in einem einzelnen Quartal überzeugt, sondern ob der Konzern seinen Gewinn auch über mehrere Berichtsperioden hinweg steigern kann.
Genau hier setzt die Zurückhaltung von Jefferies an. Die DHL-Aktienanalyse enthält keine neue Verkaufsempfehlung, aber ebenso wenig ein Signal für einen offensiveren Einstieg. Mit dem Rating "hold" hält Michael Aspinall an seiner abwartenden Einschätzung fest.
Welche konkreten Faktoren der Analyst für die künftige Gewinnentwicklung besonders kritisch bewertet, geht aus dem vorliegenden Text nicht hervor. Weder einzelne Geschäftsbereiche noch konkrete Margenannahmen werden genannt. Entsprechend lässt sich daraus keine detaillierte Prognose für bestimmte DHL-Sparten ableiten.
Kursziel 61 Euro: Die Aktie ist bereits fast angekommen
Bei einem aktuellen Kurs von 60,54 Euro beträgt der Abstand zum Kursziel 61 Euro lediglich 0,46 Euro beziehungsweise rund 0,8%. Damit liegt die Aktie nahezu auf dem Niveau, das Jefferies als Zielmarke ansetzt.
Diese geringe Differenz passt zum Rating "hold". Ausgehend von der aktuellen Notierung eröffnet das unveränderte Kursziel rechnerisch nur wenig zusätzlichen Kursspielraum. Eine mögliche Dividende ist in dieser reinen Kursgegenüberstellung nicht enthalten.
Zugleich ist ein Analystenkursziel keine feste Kursgrenze. Die Aktie kann darüber steigen oder darunter fallen. Entscheidend ist, ob sich die Erwartungen an die künftigen Gewinne verändern und ob diese Veränderungen eine andere Bewertung rechtfertigen.
Das aktuelle Tagesplus von 0,46% zeigt eine leicht positive Kursentwicklung. Ein klarer Zusammenhang zwischen diesem Anstieg und der Einschätzung von Michael Aspinall lässt sich aus den vorliegenden Angaben jedoch nicht belegen.
Was für eine bessere Bewertung sprechen könnte
Die Chance für DHL liegt aus dieser Perspektive vor allem in einem belastbaren Nachweis anhaltenden Gewinnwachstums. Sollte der Konzern seine operative Entwicklung in den kommenden Quartalen bestätigen und weiter verbessern, könnte das eine Grundlage für optimistischere Erwartungen schaffen.
Allgemein kommt es bei einem Logistikkonzern darauf an, wie sich Sendungsvolumen, Preise, Auslastung und Kosten zueinander entwickeln. Höhere Umsätze allein reichen nicht aus, wenn zusätzliche Aufwendungen den Ergebnisbeitrag aufzehren. Umgekehrt kann eine effizientere Abwicklung die Profitabilität auch bei begrenztem Mengenwachstum stützen.
Diese Zusammenhänge erklären, weshalb die Dauerhaftigkeit des Gewinnwachstums für die Bewertung so wichtig ist. Sie sind jedoch keine zusätzlichen Aussagen von Michael Aspinall zu einzelnen operativen Entwicklungen bei DHL.
Die vorliegende DHL-Aktienanalyse bleibt in ihrer Schlussfolgerung eindeutig: Jefferies sieht nach den endgültigen Quartalszahlen keinen Anlass, das Rating "hold" oder das Kursziel 61 Euro zu verändern.
Wo die Risiken für Anleger liegen
Das zentrale Risiko besteht darin, dass sich die bisherige Ergebnisentwicklung nicht dauerhaft fortsetzen lässt. Eine schwächere Nachfrage, ungünstige Preisentwicklungen oder steigende Kosten könnten grundsätzlich auf die Profitabilität eines Logistikkonzerns drücken.
Die kurze Jefferies-Meldung berichtet allerdings nicht über konkrete neue Belastungen dieser Art. Sie macht vielmehr deutlich, dass die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums erneut zum Prüfstein wird.
Auch die Nähe zum Kursziel ist relevant. Wer auf deutlich höhere Kurse setzt, benötigt gegenüber der Einschätzung von Jefferies zusätzliche Argumente – etwa stärkere Gewinne als bislang erwartet oder eine höhere Bewertung dieser Gewinne.
Eine Bestätigung bereits bekannter Zahlen allein liefert dafür aus Sicht von Michael Aspinall offenbar noch keinen ausreichenden Anlass. Das erklärt die unveränderte Positionierung, ohne daraus eine negative Einschätzung des gesamten Unternehmens abzuleiten.
Michael Aspinall bleibt bei "hold"
Unter dem Strich steht eine neutrale DHL-Aktienanalyse. Das EBIT und die Jahresziele entsprechen laut Michael Aspinall den Eckdaten, während die Frage nach dauerhaftem Gewinnwachstum wieder in den Vordergrund rückt.
Jefferies bestätigt das Rating "hold" und das Kursziel 61 Euro. Bei einem Aktienkurs von 60,54 Euro ist diese Zielmarke bereits nahezu erreicht. Für neue Bewertungsimpulse braucht es deshalb vor allem überzeugende Antworten darauf, wie verlässlich DHL seine Gewinne künftig steigern kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 5. November 2026
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