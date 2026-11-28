Wenn zwischen Black Friday und Weihnachten Millionen Pakete um die Welt gehen, hat ein DAX-Konzern Hochsaison. Die DHL Group hat ihre Gewinnprognose in diesem Jahr bereits zweimal angehoben. Am Freitag stieg die DHL Aktie um 0,98 Prozent auf 57,50 Euro – in Reichweite ihres Rekordhochs.
DHL Aktie: Prognose zweimal angehoben, über 7 Milliarden Gewinn in Sicht – das Paket-Wunder aus Bonn
Umsatz plus 12,6 Prozent, Express-Geschäft im Höhenflug, mehr Investitionen. Mitten im Weihnachtsgeschäft notiert die DHL Aktie nahe ihrem Rekord. Was den Logistikriesen antreibt.
DHL Group (Deutsche Post AG) · ISIN: DE0005552004 · WKN: 555200 · Handelssymbol: DHL · US-Handelssymbol: DHLGY
Die Zahlen
Express treibt das Ergebnis
Im dritten Quartal 2026 steigerte die DHL Group den Umsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das Konzern-EBIT stieg um rund 16 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Treiber war die Express-Sparte, deren Ergebnis auf rund 1 Milliarde Euro kletterte. Der Konzerngewinn erhöhte sich von 840 auf 907 Millionen Euro. Für 2026 erwartet DHL nun ein EBIT von über 7,0 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von über 3,2 Milliarden Euro.
DHL profitiert von knapper Luftfrachtkapazität und einem lebhaften Welthandel. Für die DHL Aktie ist das deutsche Brief- und Paketgeschäft dagegen der Bremsklotz.
Die Kehrseite
Mehr Investitionen, schwächeres Heimatgeschäft
Das deutsche Post- und Paketgeschäft verdiente mit rund 150 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Beim Gewinn je Aktie blieb DHL mit 0,78 Euro hinter den Schätzungen von 0,88 Euro zurück, der Free Cashflow sank im Quartal auf 901 Millionen Euro. Die Investitionen sollen 2026 auf rund 3,6 Milliarden Euro steigen. Die Mittelfristprognose will der Konzern im März überprüfen; die Jahreszahlen folgen am 5. März 2027.
Häufige Fragen zur DHL Aktie
Wie schloss die DHL Aktie am Freitag?
Bei 57,50 Euro, ein Plus von 0,98 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein operatives Ergebnis von über 7,0 Milliarden Euro.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 5. März 2027.
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