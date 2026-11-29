Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das Konzern-EBIT um rund 16 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro. Der Motor war DHL Express: Mehr Transportgewicht und knappe Luftfrachtkapazitäten ließen das Ergebnis der Sparte von 692 Millionen auf 1.035 Millionen Euro springen.

Im Heimatmarkt sieht es anders aus. Post & Paket Deutschland verdiente im Quartal rund 150 Millionen Euro nach 218 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr hält der Konzern an mehr als 900 Millionen Euro für diesen Bereich fest. Das starke vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft muss dafür einiges leisten.

Bereits im Oktober hatte DHL die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Für 2026 erwartet der Konzern ein EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro und einen Free Cashflow ohne Zukäufe von mehr als 3,2 Milliarden Euro. Die Mittelfristziele will das Management im März überprüfen.

Die US-Zollpolitik hinterlässt Spuren: Im dritten Quartal flossen netto 256 Millionen Euro im Zusammenhang mit Zöllen ab, die der Oberste US-Gerichtshof gekippt hatte und die DHL an Kunden weiterreicht. Neue Zollpläne der US-Regierung sorgten in dieser Woche erneut für Nervosität.