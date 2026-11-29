Die DHL Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 57,50 Euro geschlossen, ein Plus von 0,98 Prozent. Auf Wochensicht stand ein kleines Plus von 0,70 Prozent, obwohl die DHL Aktie am Dienstag wegen Sorgen vor neuen US-Zöllen 3,1 Prozent verloren hatte. Seit Jahresbeginn liegt das Papier 27,78 Prozent im Plus.
DHL Aktie: Express verdient eine Milliarde im Quartal – und das Paketgeschäft in Deutschland schwächelt
Die DHL Aktie schließt die Woche bei 57,50 Euro. Der Logistikkonzern erwartet 2026 mehr als 7 Milliarden Euro operatives Ergebnis. Getragen wird das Plus vom Expressgeschäft, während Post & Paket Deutschland weniger verdient.
DHL Group (Deutsche Post AG) · ISIN: DE0005552004 · WKN: 555200 · Handelssymbol: DHL (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): DHLGY
Zwei Welten
Express im Höhenflug, Briefe und Pakete unter Druck
Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das Konzern-EBIT um rund 16 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro. Der Motor war DHL Express: Mehr Transportgewicht und knappe Luftfrachtkapazitäten ließen das Ergebnis der Sparte von 692 Millionen auf 1.035 Millionen Euro springen.
Im Heimatmarkt sieht es anders aus. Post & Paket Deutschland verdiente im Quartal rund 150 Millionen Euro nach 218 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr hält der Konzern an mehr als 900 Millionen Euro für diesen Bereich fest. Das starke vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft muss dafür einiges leisten.
Bereits im Oktober hatte DHL die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Für 2026 erwartet der Konzern ein EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro und einen Free Cashflow ohne Zukäufe von mehr als 3,2 Milliarden Euro. Die Mittelfristziele will das Management im März überprüfen.
Die US-Zollpolitik hinterlässt Spuren: Im dritten Quartal flossen netto 256 Millionen Euro im Zusammenhang mit Zöllen ab, die der Oberste US-Gerichtshof gekippt hatte und die DHL an Kunden weiterreicht. Neue Zollpläne der US-Regierung sorgten in dieser Woche erneut für Nervosität.
DHL ist heute vor allem ein globaler Express- und Frachtkonzern. Der Welthandel bestimmt den Kurs stärker als der Briefkasten in Deutschland.
Häufige Fragen zur DHL Aktie
Wo hat die DHL Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 57,50 Euro, ein Plus von 0,98 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro und ein Free Cashflow ohne Zukäufe von mehr als 3,2 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005552004, WKN 555200, Handelssymbol DHL.
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