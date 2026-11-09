DHL Aktie: Einzige Kaufempfehlung im Logistiksektor! J.P. Morgan erhöht Kursziel

Die US-Investmentbank J.P. Morgan hat ihre Aktienanalyse zur DHL Group am 06. November 2026 aktualisiert und ihre positive Einschätzung bekräftigt. Analystin Alexia Dogani erhöhte das Kursziel für die DHL Aktie von bislang 65 EUR auf nunmehr 66,50 EUR. Das entspricht einer Anhebung um rund 2,3%. Gleichzeitig bestätigte J.P. Morgan das Rating "overweight" und hält damit an ihrer überdurchschnittlich positiven Einschätzung des Logistikkonzerns fest.