Deutz Aktie: Zurück über 8 Euro – der Motorenbauer stemmt sich als MDAX Gewinner gegen den Shortseller

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Deutz Aktie steigt am Donnerstag um 5,86 Prozent auf 8,045 Euro und zählt am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Erstmals seit dem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research schließt der Kölner Motorenbauer wieder über 8 Euro und steckt mitten in der Widerstandszone.

Bild: DEUTZ AG

Die Deutz Aktie wagt den Ausbruch. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Kölner Motorenbauers bei 8,045 Euro, ein Plus von 0,45 Euro oder 5,86 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 7,60 Euro. Damit gehört Deutz am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Kurs der Deutz Aktie am Abend 8,045 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +5,86 % Widerstandszone laut 4investors 7,98 bis 8,10 EUR Auftragsbestand der Rüstungstochter FFG über 2,7 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:30 Uhr; 4investors; Deutz Der Auslöser Warum die Deutz Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine kursbewegende Unternehmensmeldung gibt es nicht. Deutz profitiert von der kräftigen Erholung am deutschen Markt: Der DAX schloss laut dpa-AFX 2,08 Prozent höher, der MDAX legte 2,34 Prozent zu. Schon am Nachmittag gehörte Deutz zu den stärksten Werten im MDAX. Hinzu kommt der Rückenwind für Rüstungswerte, die am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags gefragt waren. Über die Tochter FFG ist Deutz im Verteidigungsgeschäft engagiert. Die Vorgeschichte prägt den Kurs. Nach einem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zum Zukauf von FFG brach die Deutz Aktie am 18. November um mehr als 16 Prozent ein. Seitdem pendelte sie laut 4investors zwischen einer Unterstützung bei 7,47 bis 7,57 Euro und einer Widerstandszone bei 7,98 bis 8,10 Euro. Mit 8,045 Euro steckt sie nun mitten in dieser Zone. Die Gegenargumente Deutz weist die Vorwürfe zurück Deutz hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Auftragsbestand von FFG liegt bei mehr als 2,7 Milliarden Euro, für 2026 erwartet der Konzern eine bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent. Drei Analystenhäuser nennen Kursziele zwischen 14,50 und 18 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Deutz Aktie sprechen könnte Zurück über 8 Euro

FFG-Auftragsbestand über 2,7 Milliarden Euro

Rüstungswerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Widerstandszone noch nicht überwunden

Shortseller-Vorwürfe nicht abschließend geklärt

Rund 40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner und testet die Obergrenze ihrer Spanne. Erst ein Schlusskurs über 8,10 Euro wäre ein klarer Ausbruch. FAQ Häufige Fragen zur Deutz Aktie Warum steigt die Deutz Aktie heute?

Der Gesamtmarkt erholt sich kräftig, Rüstungswerte sind gefragt. Deutz kehrt über 8 Euro zurück. Was wirft Ningi Research Deutz vor?

Der Leerverkäufer kritisiert den Zukauf des Rüstungszulieferers FFG. Deutz weist die Vorwürfe zurück. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner und schließt über 8 Euro. Der Kampf gegen den Shortseller-Abschlag geht in die entscheidende Phase.

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