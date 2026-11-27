Die Reihenfolge erzählt die Geschichte. Am 17. November: Kauf zu 9,18 Euro. Am 18. November: Kauf zu 8,56 Euro. Am 19. November: Kauf zu 7,89 Euro. Innerhalb von drei Handelstagen verlor die Deutz Aktie rund 14 Prozent, und an jedem dieser Tage griff jemand aus dem Umfeld des Aufsichtsrats zu. Zusammen kauften die drei Insider 20.000 Aktien für 174.050 Euro. Veröffentlicht wurden alle drei Pflichtmitteilungen am späten Abend des 19. November, kurz nachdem der Kölner Motorenbauer den Vorwürfen eines Shortsellers widersprochen hatte.
Deutz Aktie: Drei Insiderkäufe in drei Tagen mitten im Shortseller-Angriff – erst 9,18, dann 8,56, dann 7,89 Euro
Während ein Shortseller die Deutz Aktie unter Beschuss nahm, kaufte der Aufsichtsrat: an drei aufeinanderfolgenden Tagen, zu immer tieferen Kursen, zusammen für 174.000 Euro. Alle drei Meldungen kamen am selben Abend, an dem der Motorenbauer die Vorwürfe zurückwies. Was die Insider Trades bedeuten.
Die Stammdaten: Die Deutz Aktie trägt die ISIN DE0006305006 und die WKN 630500. Das Handelssymbol lautet DEZ.
Die Insider Trades
Drei Tage, drei Käufe
17. November: Simone Voggenreiter, 91.800 Euro
10.000 Aktien über Xetra zu 9,18 Euro. Sie steht in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Dietmar Voggenreiter.
18. November: Melanie Freytag, 42.800 Euro
5.000 Aktien über Xetra zu 8,56 Euro. Die Aufsichtsrätin hatte bereits am 30. Oktober für rund 48.000 Euro gekauft, damals zu 9,64 Euro.
19. November: Helmut Ernst, 39.450 Euro
5.000 Aktien über Xetra zu 7,89 Euro. Ernst gehört ebenfalls dem Aufsichtsrat an.
Der Hintergrund
Ein Shortseller, eine Übernahme, ein Dementi
Auslöser des Kursrutsches waren Vorwürfe des Analysehauses Ningi Research, das auf fallende Kurse setzt. Sie betreffen die Darstellung der Übernahme des Flensburger Fahrzeugbauers FFG, mit der Deutz ins Rüstungsgeschäft eingestiegen ist. Deutz weist die zentralen Schlussfolgerungen als unbegründet zurück. Das Unternehmen verweist auf unabhängige Wirtschaftsprüfer, nach deren Urteil FFG voll in die Bilanz einzubeziehen ist, und bemängelt, dass Ningi vor der Veröffentlichung nicht nachgefragt habe.
Für Anleger ist in einer solchen Lage schwer zu beurteilen, wer recht hat. Die Käufe aus dem Aufsichtsrat sind deshalb ein wichtiges Indiz. Das Gremium kennt die Unterlagen zur Übernahme. Dass gleich drei Personen aus seinem Umfeld während des Angriffs kaufen, spricht dafür, dass sie die Vorwürfe nicht teilen. Ein Beweis ist es nicht.
Nicht verwechseln sollten Anleger diese Käufe mit einer zweiten Serie von Meldungen. Am 24. November wurden Übertragungen von mehreren Millionen Deutz-Aktien zwischen Gesellschaften aus dem FFG-Umfeld gemeldet, als Einlagen ohne Gegenleistung. Dabei floss kein Geld, es handelt sich um eine Umschichtung zwischen Gesellschaften.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Deutz
Wer hat Deutz-Aktien gekauft?
Simone Voggenreiter, die Aufsichtsrat Dietmar Voggenreiter nahesteht, sowie die Aufsichtsratsmitglieder Melanie Freytag und Helmut Ernst.
Wie viel haben die Insider investiert?
Zusammen 174.050 Euro für 20.000 Aktien zwischen dem 17. und 19. November 2026.
Warum ist die Deutz Aktie gefallen?
Der Shortseller Ningi Research hat Vorwürfe zur Übernahme von FFG erhoben. Deutz weist sie zurück.
Welche ISIN und WKN hat die Deutz Aktie?
ISIN DE0006305006, WKN 630500, Handelssymbol DEZ.
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