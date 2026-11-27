Wer hat Deutz-Aktien gekauft?

Simone Voggenreiter, die Aufsichtsrat Dietmar Voggenreiter nahesteht, sowie die Aufsichtsratsmitglieder Melanie Freytag und Helmut Ernst.

Wie viel haben die Insider investiert?

Zusammen 174.050 Euro für 20.000 Aktien zwischen dem 17. und 19. November 2026.

Warum ist die Deutz Aktie gefallen?

Der Shortseller Ningi Research hat Vorwürfe zur Übernahme von FFG erhoben. Deutz weist sie zurück.

Welche ISIN und WKN hat die Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500, Handelssymbol DEZ.