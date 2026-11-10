DEUTZ Aktie: Erst Rückzug, jetzt Gegenangriff! Shortseller verschärft seine Wette trotz kräftiger Kursgewinne

Bei der DEUTZ-Aktie spitzt sich ein spannendes Duell zwischen optimistischen Anlegern und institutionellen Leerverkäufern zu! Während die Aktie des Kölner Motorenherstellers kräftig um 2,72 Prozent auf 10,17 Euro steigt, erhöht ein internationaler Hedgefonds erneut seine Wette auf fallende Kurse. Pertento Partners LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 9. November 2026 von 0,76 auf 0,81 Prozent des Aktienkapitals angehoben. Besonders brisant: Erst wenige Tage zuvor hatte der Investor seine Position noch von 0,91 auf 0,76 Prozent reduziert. Jetzt folgt die überraschende Kehrtwende! Gleichzeitig halten drei weitere institutionelle Investoren Short-Positionen bei DEUTZ. Insgesamt summieren sich die vier zuletzt veröffentlichten Netto-Leerverkaufspositionen auf 2,61 Prozent des Aktienkapitals. Für Anleger entsteht damit eine explosive Ausgangslage: Während die Käufer den Aktienkurs nach oben treiben, setzt Pertento Partners wieder verstärkt auf die Gegenseite.