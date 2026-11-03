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Deutsche Wirtschaft unter Druck: Einzelhandel bricht ein - KI-Potenzial bleibt ungenutzt

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 15:11 1 Min. Nord LB

Deutschlands Wirtschaft unter Druck: Der Einzelhandel schrumpft um 2,0%, während das ifo-Institut vor gravierenden KI-Defiziten und verpassten Wachstumschancen warnt

Bild: unsplash

Der deutsche Einzelhandel hat im September einen deutlichen Dämpfer erhalten, berichten die Analysten der NORD/LB. Die Umsätze seien gegenüber August real um 2,0% und nominal um 1,5% gesunken. Im Vorjahresvergleich hätten die realen Erlöse 2,3% niedriger gelegen. Sowohl Lebensmittel (-1,4%) als auch Nicht-Lebensmittel (-2,4%) und der Onlinehandel (-2,2%) hätten reale Monatsrückgänge verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahr sei der Internet- und Versandhandel mit einem realen Plus von 4,4% dagegen auf Wachstumskurs geblieben. Deutschland würden laut ifo-Institut wichtige Voraussetzungen fehlen, um das Wachstumspotenzial von KI auszuschöpfen. Als Schwächen würden vor allem der kleine Hightech-Sektor, die schleppende Digitalisierung der Verwaltung und ein Bildungssystem gelten, das sich nur langsam an den technologischen Wandel anpasse. Der IKT-Sektor trage lediglich 4,6% zur deutschen Bruttowertschöpfung bei. Zudem weise Deutschland bei IKT-Dienstleistungen ein hohes Auslandsdefizit auf: 2025 hätten die Importe die Exporte um USD 11 Mrd. überstiegen.

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