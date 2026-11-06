Deutsche Telekom Aktie: T-Mobile US und Währungen im Fokus – Andrew Lee rechnet neu

Der Abstand erklärt, warum die Analyse trotz der niedrigeren Zielmarke Aufmerksamkeit verdient. Goldman Sachs bleibt mit dem Rating "buy" klar positiv positioniert. Ein Analystenziel ist allerdings keine zugesagte Rendite: Ob die Aktie dieses Niveau erreicht, hängt davon ab, wie sich die zugrunde liegenden Annahmen und die Bewertung am Markt entwickeln.