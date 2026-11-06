Die Deutsche-Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker: DTE) verliert an Boden, doch Goldman Sachs bleibt optimistisch. Zum angegebenen Handelsschluss am 6. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ notiert das Papier bei 25,91 Euro – ein Minus von 0,29 Euro beziehungsweise 1,11%. In der Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom 5. November 2026 senkt Andrew Lee das Kursziel von 38 auf 36 Euro. Das Rating "buy" bestätigt der Analyst ausdrücklich.
Deutsche Telekom Aktie: T-Mobile US und Währungen im Fokus – Andrew Lee rechnet neu
Goldman Sachs senkt das Telekom-Kursziel auf 36 Euro, bestätigt aber die Kaufempfehlung bei rund 39% rechnerischem Kurspotenzial.
Das niedrigere Ziel und die unveränderte Kaufempfehlung setzen unterschiedliche Akzente: Goldman Sachs korrigiert die Bewertung nach unten, sieht die Aktie aber weiterhin positiv. Zwischen dem aktuellen Börsenkurs und dem Kursziel 36 Euro bleibt ein erheblicher Abstand.
Andrew Lee aktualisiert seine Erwartungen
Anlass für die Anpassung ist der Quartalsbericht. Andrew Lee hat seine Schätzungen an die veröffentlichten Ergebnisse angepasst. Zusätzlich berücksichtigt er die aktuellen Prognosen seiner US-Kollegen für die Tochter T-Mobile US sowie jüngste Währungsbewegungen.
Damit fließen mehrere Faktoren in die Deutsche Telekom-Aktienanalyse ein. Es geht um die Ergebnisse des Konzerns, die Erwartungen an das US-Geschäft und die Auswirkungen veränderter Wechselkurse auf die Bewertung.
Welchen Anteil die einzelnen Faktoren an der Kurszielsenkung haben, erläutert die vorliegende Zusammenfassung nicht. Insbesondere lässt sich daraus nicht ableiten, dass Andrew Lee die operative Entwicklung von T-Mobile US grundsätzlich negativer beurteilt. Belegt ist die Aktualisierung seiner Annahmen unter Einbeziehung der genannten Einflussgrößen.
Kursziel 36 Euro: Rechnerisch rund 39% Potenzial
Die Reduzierung von 38 auf 36 Euro entspricht einer Kurszielsenkung um rund 5,3%. Trotz dieser Korrektur liegt die neue Zielmarke deutlich über dem angegebenen Schlusskurs.
Vom Kurs von 25,91 Euro bis zum Kursziel 36 Euro ergibt sich ein Abstand von 10,09 Euro beziehungsweise rund 38,9%. Diese Rechnung berücksichtigt mögliche Dividenden nicht.
Der Abstand erklärt, warum die Analyse trotz der niedrigeren Zielmarke Aufmerksamkeit verdient. Goldman Sachs bleibt mit dem Rating "buy" klar positiv positioniert. Ein Analystenziel ist allerdings keine zugesagte Rendite: Ob die Aktie dieses Niveau erreicht, hängt davon ab, wie sich die zugrunde liegenden Annahmen und die Bewertung am Markt entwickeln.
T-Mobile US und Währungen im Blick
Die ausdrückliche Berücksichtigung der Prognosen für T-Mobile US zeigt, welche Rolle die US-Tochter in der Bewertung von Andrew Lee spielt. Für die Einschätzung der Deutschen Telekom reicht der Blick auf das heimische Geschäft allein nicht aus.
Hinzu kommt die Währungsebene. Grundsätzlich können Wechselkursbewegungen beeinflussen, welchen Wert ausländische Ergebnisse bei der Umrechnung in Euro haben. Dabei können sich operative Entwicklung und ausgewiesene Euro-Werte unterschiedlich bewegen.
Die Kurzmeldung nennt jedoch weder einen konkreten Wechselkurs noch die Richtung oder Größenordnung des berücksichtigten Währungseffekts. Eine genaue Aufteilung der Kurszielsenkung auf Quartalszahlen, US-Prognosen und Währungen wäre deshalb spekulativ.
Kursrückgang trifft auf unverändertes Rating "buy"
Am betrachteten Handelstag gibt die Aktie um 1,11% nach. Die Kaufempfehlung von Goldman Sachs verhindert diesen Rückgang in der angegebenen Momentaufnahme nicht.
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Deutsche Telekom-Aktienanalyse und der Tagesbewegung lässt sich aus den vorliegenden Informationen nicht belegen. Die Kursentwicklung zeigt zunächst nur, dass der Marktpreis gefallen ist. Andrew Lee hält seinerseits am Rating "buy" fest, obwohl er seine Zielmarke reduziert.
Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend: Ein niedrigeres Kursziel ist eine vorsichtigere Bewertung. Es ist in diesem Fall aber keine Herabstufung der Empfehlung.
Welche Chancen und Risiken die Einschätzung eröffnet
Die positive Aussage liegt in der bestätigten Kaufempfehlung und dem weiterhin deutlichen Abstand zum Kursziel 36 Euro. Sollten die aktualisierten Erwartungen eintreffen und der Markt die Aktie entsprechend höher bewerten, bestünde Raum für Kursgewinne.
Das Risiko liegt in weiteren Anpassungen der Annahmen. Neue Quartalszahlen, veränderte Erwartungen an T-Mobile US oder zusätzliche Währungseffekte könnten die Bewertung erneut verschieben. Die aktuelle Überarbeitung durch Andrew Lee verdeutlicht, dass ein Kursziel keine unveränderliche Größe ist.
Die vorliegende Zusammenfassung enthält keine konkreten neuen Gewinnschätzungen. Eine weitergehende Aussage dazu, welche operative Entwicklung Goldman Sachs für die kommenden Quartale erwartet, wäre daher nicht belastbar.
Goldman Sachs bleibt auf der Käuferseite
Die Deutsche Telekom-Aktienanalyse liefert ein klares Ergebnis: Andrew Lee senkt die Zielmarke, hält aber an seiner positiven Einstufung fest. Goldman Sachs bestätigt das Rating "buy" mit dem Kursziel 36 Euro.
Für Anleger steht damit eine optimistische Bewertung unter aktualisierten Annahmen im Raum. Der Rückgang von 38 auf 36 Euro verdient Beachtung – ebenso wie das weiterhin beträchtliche rechnerische Kurspotenzial von rund 38,9%.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 6. November 2026
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