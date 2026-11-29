Wo hat die Deutsche Telekom Aktie am 27. November geschlossen?

Auf Xetra bei 27,32 Euro, ein Plus von 0,63 Prozent.

Welche Ziele gelten für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und ein Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE.