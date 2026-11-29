Die Deutsche Telekom Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 27,32 Euro geschlossen, ein Plus von 0,63 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Deutsche Telekom Aktie 3,72 Prozent, auf Monatssicht 8,67 Prozent. Der defensive DAX-Wert lief damit im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt.
Deutsche Telekom Aktie: Prognose zum dritten Mal angehoben – warum die US-Tochter den Takt vorgibt
Die Deutsche Telekom Aktie schließt die Woche bei 27,32 Euro. Der Bonner Konzern hat seine Jahresziele 2026 zum dritten Mal erhöht. Treiber bleibt T-Mobile US, doch die Pläne für eine engere Verbindung mit der Tochter stocken.
Deutsche Telekom AG · ISIN: DE0005557508 · WKN: 555750 · Handelssymbol: DTE (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): DTEGY
Die Prognose
Zum dritten Mal mehr in Aussicht
Am 5. November hob die Deutsche Telekom ihre Ziele für 2026 an, bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro. Umsatz und Gewinn legten im dritten Quartal stärker zu als von Experten erwartet.
Der Motor sitzt in den USA. T-Mobile US (ISIN: US8725901040 · WKN: A1T7LU · Handelssymbol: TMUS, Nasdaq) steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 7 Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar und hob die eigene Prognose für den bereinigten freien Cashflow auf 18,7 bis 18,8 Milliarden Dollar an. Die Telekom hält 52,8 Prozent des Kapitals und hat angekündigt, 2026 keine T-Mobile-Aktien zu verkaufen.
Ein Fragezeichen bleibt die Struktur. Laut Bloomberg verzichtete die Telekom vorerst auf ein formelles Angebot für eine vollständige Zusammenführung mit der US-Tochter. Als Kurstreiber fällt diese Fantasie damit vorerst weg.
Wer die Telekom Aktie kauft, kauft vor allem den amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das deutsche Geschäft liefert die Dividende, die USA liefern das Wachstum.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Wo hat die Deutsche Telekom Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 27,32 Euro, ein Plus von 0,63 Prozent.
Welche Ziele gelten für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und ein Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE.
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