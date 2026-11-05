Deutsche Telekom Aktie: Fußball-WM und Smartphone-Geschäft sorgen für positive Überraschung

Aus Anlegersicht ist allerdings zwischen Umsatzwachstum und Profitabilität zu unterscheiden. Der Verkauf von Smartphones und Hardware kann das Geschäftsvolumen erhöhen, ohne zwangsläufig die gleichen Margen wie wiederkehrende Telekommunikationsdienstleistungen zu erzielen. Wie stark diese zusätzlichen Erlöse zum operativen Gewinn beigetragen haben, geht aus der vorliegenden Aktienanalyse von J.P. Morgan nicht hervor.