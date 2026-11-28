Die Deutsche Telekom liefert verlässlich: Zum dritten Mal in diesem Jahr hat der Bonner Konzern seine Prognose angehoben. An der Börse sorgt das nur für verhaltene Reaktionen. Am Freitag stieg die Deutsche Telekom Aktie um 0,63 Prozent auf 27,32 Euro. Was fehlt der T-Aktie zum großen Sprung?
Deutsche Telekom Aktie: Dritte Prognoseanhebung, 1,10 Euro Dividende – warum die T-Aktie trotzdem nicht zündet
12,2 Milliarden Euro operatives Ergebnis im Quartal, Rückkäufe bis zu 2 Milliarden, starkes US-Geschäft. Doch die Börse hatte bei der Ausschüttung mehr erhofft. Die Deutsche Telekom Aktie im Check.
Deutsche Telekom AG · ISIN: DE0005557508 · WKN: 555750 · Handelssymbol: DTE · US-Handelssymbol: DTEGY
Die Zahlen
Wachstum dank US-Tochter
Im dritten Quartal 2026 erzielte die Telekom einen Umsatz von 31,1 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 5,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA AL stieg organisch um 8,0 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom US-Geschäft. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro.
Die Telekom ist längst ein US-Wachstumswert mit deutschem Sitz. Für die Deutsche Telekom Aktie hängt viel daran, wie der Konzern seine Milliarden zwischen Dividende, Rückkäufen und Investitionen aufteilt.
Die Ausschüttung
Mehr Geld, aber nicht genug?
Die Dividende soll um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie steigen, für 2027 stellt die Telekom Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro in Aussicht. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie blieb dagegen unverändert bei 2,20 Euro. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge treibt Konzernchef Timotheus Höttges zudem Pläne für eine Komplettfusion mit der US-Tochter voran.
Deutsche Bank Research bestätigte am 5. November die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 40 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Wie schloss die Deutsche Telekom Aktie am Freitag?
Bei 27,32 Euro, ein Plus von 0,63 Prozent.
Wie hoch soll die Dividende ausfallen?
1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.