Wie schloss die Deutsche Telekom Aktie am Freitag?

Bei 27,32 Euro, ein Plus von 0,63 Prozent.

Wie hoch soll die Dividende ausfallen?

1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro.