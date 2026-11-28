Warum ist die Deutsche EuroShop Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Immobilienwerte waren gefragt, und der Titel holte Verluste der Vorwochen auf. Eine Unternehmensnachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutsche EuroShop Aktie?

ISIN DE0007480204, WKN 748020, Handelssymbol DEQ (Xetra).