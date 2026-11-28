Am Tag der Schnäppchenjäger legt der Vermieter der Läden zu: Die Deutsche EuroShop Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 6,87 Prozent und ist fünfzehntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Black Friday stieg sie um 2,07 Prozent. Am Donnerstagmittag hatte sie bei 16,00 Euro noch zu den Verlierern im Index gehört.
Deutsche EuroShop Aktie SDAX Gewinner der Woche: Sieben Prozent Plus zum Black Friday – der Shoppingcenter-Betreiber dreht auf
Die Deutsche EuroShop Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Betreiber von 21 Einkaufszentren gewinnt 6,87 Prozent. Am Donnerstag stand der Titel mittags noch unter den Verlierern. Unsere Wochenanalyse zeigt, was sich gedreht hat.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Deutsche EuroShop Aktie wieder gesucht ist
Eine Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Zwei Strömungen trugen den Kurs. Erstens waren Immobilienwerte gefragt: Mit Grand City Properties steht ein zweiter Bestandshalter weit oben auf der Wochenliste. Zweitens lenkte der Black Friday den Blick auf den stationären Handel, dessen Vermieter die Deutsche EuroShop ist. Die Aktie hatte zuvor die Gewinne nach der Prognoseanhebung vom 4. November großteils wieder abgegeben und war entsprechend günstig zu haben.
Einordnung
Höhere Prognose, getragen von Sondereffekten
Operativ fielen die Neunmonatszahlen ordentlich aus. Der Umsatz stieg um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro, das EBIT um 4,3 Prozent auf 162,1 Millionen Euro. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein EBIT von 220 bis 225 Millionen Euro und Funds from Operations von 144 bis 149 Millionen Euro. Rund zehn Millionen Euro entfallen allerdings auf Sondereffekte. Die FFO je Aktie sanken in den ersten neun Monaten von 1,44 auf 1,37 Euro, weil die Finanzierungskosten gestiegen sind, und die Besucherfrequenz ging leicht zurück.
Häufige Fragen zur Deutsche EuroShop Aktie
Warum ist die Deutsche EuroShop Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Immobilienwerte waren gefragt, und der Titel holte Verluste der Vorwochen auf. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutsche EuroShop Aktie?
ISIN DE0007480204, WKN 748020, Handelssymbol DEQ (Xetra).
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