Sie verdient an jedem Handel, an jeder Sicherheit, an jedem Datenpaket – und jetzt wieder an den Zinsen. Die Deutsche Börse Aktie gehört 2026 zu den stärksten Werten im DAX. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra bei 319,80 Euro, ein Plus von 0,82 Prozent. Anfang November hatte das Papier bei 329,10 Euro ein Rekordhoch markiert.
Deutsche Börse Aktie: Rekordhoch, Zinswende, Milliardenzukauf – wie lange trägt der Lauf noch?
Die Deutsche Börse hebt ihre Prognose an, das Zinsergebnis dreht und die größte Übernahme der Firmengeschichte läuft. Was die Deutsche Börse Aktie treibt und was den Lauf bremsen könnte.
Deutsche Börse AG · ISIN: DE0005810055 · WKN: 581005 · Handelssymbol: DB1 · US-Handelssymbol: DBOEY
Die Zahlen
Sechs von acht Bereichen wachsen zweistellig
Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro – leicht mehr, als Analysten erwartet hatten. Sechs von acht Geschäftsbereichen wuchsen zweistellig. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro an.
Der eigentliche Treiber der Anhebung ist unspektakulär, aber wirkungsvoll: das Treasury-Ergebnis, also die Zinserträge auf hinterlegte Kundengelder. Die Erwartung dafür stieg um rund 100 Millionen Euro. Erstmals seit 2024 legte dieses Ergebnis im Jahresvergleich wieder zu. Finanzvorstand Jens Schulte sprach von einer bestätigten Trendwende.
Die Deutsche Börse ist ein Geschäft, das von Unruhe lebt. Solange Zinsen und Handelsvolumen mitspielen, läuft die Maschine. Die Bewertung setzt genau das voraus.
Die Strategie
Der größte Zukauf der Firmengeschichte
Vorstandschef Stephan Leithner baut den Konzern weiter um. Für etwas mehr als fünf Milliarden Euro soll eine europäische Fondsplattform übernommen werden – die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte. Der Vollzug wird wegen aufsichtsrechtlicher Genehmigungen erst für 2027 erwartet. Zur Finanzierung platzierte die Deutsche Börse im September eine nachrangige Anleihe und eine Wandelschuldverschreibung über jeweils rund 600 Millionen Euro.
Die Wandelanleihe ist für Aktionäre ein zweischneidiges Instrument: günstige Finanzierung, aber mögliche Verwässerung, falls gewandelt wird. Wie stark, hängt von den Bedingungen und vom Kursverlauf ab.
Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktie
Wo steht die Deutsche Börse Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 319,80 Euro (plus 0,82 Prozent).
Warum hat die Deutsche Börse die Prognose erhöht?
Vor allem wegen eines um rund 100 Millionen Euro höheren Treasury-Ergebnisses.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 10. Februar 2027 angekündigt.
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