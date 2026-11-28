Deutsche Börse Aktie: Rekordhoch, Zinswende, Milliardenzukauf – wie lange trägt der Lauf noch?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

Die Deutsche Börse hebt ihre Prognose an, das Zinsergebnis dreht und die größte Übernahme der Firmengeschichte läuft. Was die Deutsche Börse Aktie treibt und was den Lauf bremsen könnte.

Bild: Deutsche Börse Group

Sie verdient an jedem Handel, an jeder Sicherheit, an jedem Datenpaket – und jetzt wieder an den Zinsen. Die Deutsche Börse Aktie gehört 2026 zu den stärksten Werten im DAX. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra bei 319,80 Euro, ein Plus von 0,82 Prozent. Anfang November hatte das Papier bei 329,10 Euro ein Rekordhoch markiert. Deutsche Börse AG · ISIN: DE0005810055 · WKN: 581005 · Handelssymbol: DB1 · US-Handelssymbol: DBOEY Nettoerlöse im dritten Quartal, plus 13 Prozent 1,63 Mrd. € EBITDA, plus 16 Prozent 978 Mio. € neue EBITDA-Prognose 2026 (bisher > 3,8 Mrd. €) > 3,9 Mrd. € Xetra-Schluss am 27. November 319,80 € Quelle : Deutsche Börse, Quartalsmitteilung vom 20. Oktober 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Sechs von acht Bereichen wachsen zweistellig Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro – leicht mehr, als Analysten erwartet hatten. Sechs von acht Geschäftsbereichen wuchsen zweistellig. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro an. Der eigentliche Treiber der Anhebung ist unspektakulär, aber wirkungsvoll: das Treasury-Ergebnis, also die Zinserträge auf hinterlegte Kundengelder. Die Erwartung dafür stieg um rund 100 Millionen Euro. Erstmals seit 2024 legte dieses Ergebnis im Jahresvergleich wieder zu. Finanzvorstand Jens Schulte sprach von einer bestätigten Trendwende. Die Strategie Der größte Zukauf der Firmengeschichte Vorstandschef Stephan Leithner baut den Konzern weiter um. Für etwas mehr als fünf Milliarden Euro soll eine europäische Fondsplattform übernommen werden – die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte. Der Vollzug wird wegen aufsichtsrechtlicher Genehmigungen erst für 2027 erwartet. Zur Finanzierung platzierte die Deutsche Börse im September eine nachrangige Anleihe und eine Wandelschuldverschreibung über jeweils rund 600 Millionen Euro. Die Wandelanleihe ist für Aktionäre ein zweischneidiges Instrument: günstige Finanzierung, aber mögliche Verwässerung, falls gewandelt wird. Wie stark, hängt von den Bedingungen und vom Kursverlauf ab. Was für die Deutsche Börse Aktie spricht Breites Wachstum, angehobene Prognose, drehendes Zinsergebnis und ein Geschäftsmodell mit hohen wiederkehrenden Erlösen. Was dagegen spricht Hohe Erwartungen nach dem starken Jahr, Abhängigkeit vom Zinsniveau, Integrations- und Genehmigungsrisiken bei der Großübernahme, mögliche Verwässerung durch die Wandelanleihe. Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktie Wo steht die Deutsche Börse Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 319,80 Euro (plus 0,82 Prozent). Warum hat die Deutsche Börse die Prognose erhöht?

Vor allem wegen eines um rund 100 Millionen Euro höheren Treasury-Ergebnisses. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 10. Februar 2027 angekündigt. Fazit: Starke Zahlen, hohe Messlatte Die Deutsche Börse Aktie handelt nahe ihrem Hoch, gestützt von Wachstum in fast allen Bereichen und einer Zinswende im Treasury. Der nächste Belastungstest ist der Jahresabschluss im Februar – und die Frage, ob die Großübernahme wie geplant genehmigt wird.

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