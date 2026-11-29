Die Deutsche Börse Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 319,80 Euro geschlossen, ein Plus von 0,82 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Deutsche Börse Aktie 1,49 Prozent, seit Jahresbeginn 41,82 Prozent. Damit gehört der Börsenbetreiber aus Eschborn zu den stärksten Werten im DAX in diesem Jahr.
Deutsche Börse Aktie: Plus 42 Prozent im Jahr, Prognose zweimal angehoben – was die Fonds-Übernahme jetzt bringen muss
Die Deutsche Börse Aktie schließt die Woche bei 319,80 Euro und gehört 2026 zu den stärksten Werten im DAX. Nettoerlöse und EBITDA wachsen zweistellig, die Jahresziele wurden erneut angehoben. Jetzt richtet sich der Blick auf die größte Übernahme der Firmengeschichte.
Deutsche Börse AG · ISIN: DE0005810055 · WKN: 581005 · Handelssymbol: DB1 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): DBOEY
Das Zahlenwerk
Sechs von acht Sparten wachsen zweistellig
Die Deutsche Börse ist 2026 eine Wachstumsmaschine. Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro. Das EBITDA legte um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro zu und lag über den Markterwartungen. Auch ohne die Zinserträge aus Kundengeldern wuchsen die Nettoerlöse um 14 Prozent auf 1,415 Milliarden Euro. Sechs der acht Geschäftsbereiche legten zweistellig zu.
Nach dem zweiten Quartal hob der Konzern seine Ziele deshalb zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Für 2026 erwartet die Deutsche Börse jetzt Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von rund 3,9 Milliarden Euro. Das Treasury-Ergebnis soll mehr als 0,8 Milliarden Euro erreichen. Treiber sind die höheren Zinsen, ein reges Geschäft mit Privatanlegern und eine kräftige Nachfrage an der Terminbörse Eurex.
Die Übernahme
Der größte Zukauf der Firmengeschichte
Für die Börsenstory zählt vor allem eine Zahl: rund 5,3 Milliarden Euro. So viel hatte die Deutsche Börse für eine europäische Fondsvertriebsplattform geboten, je zur Hälfte in bar und in neuen eigenen Aktien. Es ist die größte Übernahme in der Geschichte des Konzerns. Derzeit holt die EU-Kommission Stellungnahmen zu dem Vorhaben ein. Analysten haben das Geschäft bereits in ihre Modelle eingebaut, der Beweis muss aber erst noch folgen: Die zusätzlichen Erträge im Fondsgeschäft sollen dauerhaft fließen.
Nicht alle Analysten folgen der Rally. UBS-Analyst Michael Werner bestätigte im November die Einstufung „Neutral“ mit einem Zielwert von 265 Euro. Er verwies darauf, dass das Handelsvolumen im Oktober unter seinen Erwartungen lag. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Deutsche Börse verdient an Zinsen, Volatilität und Privatanlegern. Fällt einer dieser Treiber weg, wird die hohe Bewertung zur Prüfung.
Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktie
Wo hat die Deutsche Börse Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 319,80 Euro, ein Plus von 0,82 Prozent.
Welche Jahresziele gelten für 2026?
Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von rund 3,9 Milliarden Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 10. Februar 2027 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005810055, WKN 581005, Handelssymbol DB1.
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