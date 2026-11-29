Die Deutsche Börse ist 2026 eine Wachstumsmaschine. Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro. Das EBITDA legte um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro zu und lag über den Markterwartungen. Auch ohne die Zinserträge aus Kundengeldern wuchsen die Nettoerlöse um 14 Prozent auf 1,415 Milliarden Euro. Sechs der acht Geschäftsbereiche legten zweistellig zu.

Nach dem zweiten Quartal hob der Konzern seine Ziele deshalb zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Für 2026 erwartet die Deutsche Börse jetzt Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von rund 3,9 Milliarden Euro. Das Treasury-Ergebnis soll mehr als 0,8 Milliarden Euro erreichen. Treiber sind die höheren Zinsen, ein reges Geschäft mit Privatanlegern und eine kräftige Nachfrage an der Terminbörse Eurex.