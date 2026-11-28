Die runde Marke ist zurück: Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 7,22 Prozent und ist zwölftgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag stieg sie um 1,95 Prozent auf rund 20,35 Euro.
Deutsche Beteiligungs AG Aktie SDAX Gewinner der Woche: Zurück über 20 Euro – das Private-Equity-Haus löst sich vom Jahrestief
Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Die DBAG gewinnt 7,22 Prozent. Finanzwerte der zweiten Reihe sind gefragt, ein Beteiligungsverkauf und ein Insiderkauf stützen. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
DBANDBAN
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Deutsche Beteiligungs AG Aktie steigt
Eine Meldung aus Frankfurt gab es in dieser Woche nicht. Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie profitiert von der Markterholung auf doppelte Weise. Steigen die Kurse börsennotierter Unternehmen, steigen tendenziell auch die Bewertungen, zu denen ein Private-Equity-Haus seine Beteiligungen ansetzt. Zudem waren Finanzwerte aus dem SDAX seit Donnerstag durchweg gefragt. Zur Vorsicht mahnt der Umsatz: Am Donnerstag wechselten auf Xetra Aktien für nur rund 123.000 Euro den Besitzer. Bei so engem Markt bewegen wenige Orders den Kurs.
Einordnung
Verkauf, Insiderkauf, bestätigte Ziele
Die DBAG investiert in mittelständische Unternehmen und berät eigene Private-Equity-Fonds. Im dritten Quartal 2026 erzielte sie ein positives Bewertungs- und Abgangsergebnis von 17,4 Millionen Euro, nach neun Monaten steht allerdings noch ein Minus von 31,6 Millionen Euro. Die Jahresziele hat der Vorstand bestätigt. Am 9. November meldete die Gesellschaft den Verkauf der Green Datahub Rechenzentren, einen Tag später kaufte Vorstandsmitglied Tom Alzin eigene Aktien. Auf Jahressicht liegt die Deutsche Beteiligungs AG Aktie knapp 16 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie
Warum ist die Deutsche Beteiligungs AG Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie steigt mit dem Markt und mit anderen Finanzwerten. Eine eigene Nachricht fehlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutsche Beteiligungs AG Aktie?
ISIN DE000A1TNUT7, WKN A1TNUT, Handelssymbol DBAN (Xetra).
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