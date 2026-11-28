Warum ist die Deutsche Beteiligungs AG Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie steigt mit dem Markt und mit anderen Finanzwerten. Eine eigene Nachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Deutsche Beteiligungs AG Aktie?

ISIN DE000A1TNUT7, WKN A1TNUT, Handelssymbol DBAN (Xetra).