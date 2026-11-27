Deutsche Beteiligungs AG Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Private-Equity-Haus schließt wieder über 20 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie steigt am Freitag um 1,95 Prozent auf 20,35 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. Der Umsatz bleibt gering.

Die runde Marke ist zurückerobert: Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie gewinnt am Freitag 1,95 Prozent auf 20,35 Euro und ist Nummer 17 unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte sie mit 19,96 Euro knapp unter 20 Euro geschlossen. In zwei Tagen summiert sich das Plus auf 5,8 Prozent. DBAN DBAN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DBAN — — — Schlusskurs der Deutsche Beteiligungs AG Aktie 20,35 € Tagesgewinn, Platz 17 der SDAX Gewinner +1,95 % Kursgewinn in zwei Handelstagen +5,8 % Xetra-Tagesumsatz 180.000 € Quelle : comdirect, 26. und 27.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Beteiligungs AG, Quartalsmitteilung vom 05.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Deutsche Beteiligungs AG Aktie heute? Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie setzt die Erholung vom Donnerstag fort. Der Dax hat in dieser Woche 2,6 Prozent gewonnen, und steigende Börsenkurse heben tendenziell auch die Bewertungen, zu denen ein Private-Equity-Haus seine nicht börsennotierten Beteiligungen ansetzt. Zudem erleichtert ein freundlicher Kapitalmarkt den Verkauf von Unternehmen. Der Umsatz mahnt weiter zur Vorsicht. Mit rund 180.000 Euro war er zwar höher als am Vortag, bleibt aber klein. Der SDAX Gewinner bewegt sich in einem engen Markt. Der Hintergrund Ein besseres Quartal, ein schwächeres Jahr Die DBAG aus Frankfurt investiert in mittelständische Unternehmen und berät eigene Fonds. Im dritten Quartal 2026 erzielte sie ein positives Bewertungs- und Abgangsergebnis von 17,4 Millionen Euro, nach neun Monaten steht aber noch ein Minus von 31,6 Millionen Euro. Die Jahresziele sind bestätigt. Am 9. November meldete die Gesellschaft den Verkauf der Green Datahub Rechenzentren, kurz darauf kaufte Vorstandsmitglied Tom Alzin eigene Aktien. Die Baader Bank führt die Deutsche Beteiligungs AG Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 30,80 Euro. Das Zwölfmonatstief vom Oktober liegt bei 17,92 Euro. Was für die Deutsche Beteiligungs AG Aktie spricht Zwei Gewinntage in Folge, Kurs wieder über 20 Euro

Beteiligungsverkauf und Insiderkauf im November

Jahresziele bestätigt Was Anleger bedenken sollten Portfolioergebnis nach neun Monaten negativ

Geringe Handelsumsätze

Bewertungen hängen am Kapitalmarktumfeld Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie Warum ist die DBAG heute SDAX Gewinner?

Die Aktie steigt mit dem freundlichen Markt. Eine eigene Nachricht fehlt, der Umsatz ist gering. Was macht die Deutsche Beteiligungs AG?

Sie beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen und verwaltet Private-Equity-Fonds. Deutsche Beteiligungs AG Aktie: ISIN DE000A1TNUT7, WKN A1TNUT, Börsenkürzel DBAN. Fazit zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie Die Deutsche Beteiligungs AG Aktie ist am Freitag erneut SDAX Gewinner und notiert wieder über 20 Euro. Die Erholung ist stetig, aber leise. Für mehr Schwung braucht es weitere Verkäufe aus dem Portfolio.

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