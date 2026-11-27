Die Deutsche Bank Aktie (DBK, ISIN DE0005140008) liefert Zahlen, die für eine Aktie eigentlich Rückenwind bedeuten sollten: Im dritten Quartal 2026 erzielte die Bank mit 1,9 Milliarden Euro nach Steuern zum dritten Mal in Folge einen Quartalsrekord. Trotzdem notierte die Deutsche Bank Aktie am Freitag, dem 27. November 2026, im Xetra-Handel gegen 15:52 Uhr bei 30,26 Euro (plus 1,5 Prozent, Tageshoch 30,54 Euro) – gut 16 Prozent unter dem Jahreshoch von 35,85 Euro vom 8. September.

Unsere Deutsche Bank Aktienanalyse klärt, wie stark die Zahlen tatsächlich sind, was Medienberichte und Zinsen für die Deutsche Bank Aktie bedeuten, wie teuer sie im Vergleich ist und was die Deutsche Bank Aktienprognose des Marktes sagt. Anlass: Die Aktie steht im Fokus der Anleger, nachdem die Bank am Donnerstag ihren Kapitalmarktausblick 2027 vorgelegt hat und der DAX sich erholt.