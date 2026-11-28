Rekordgewinn auf der einen, Vorwürfe auf der anderen Seite: Die Deutsche Bank steckt in einer seltsamen Gemengelage. Am Freitag stieg die Deutsche Bank Aktie um 1,90 Prozent auf 30,38 Euro und schloss damit wieder über der Marke von 30 Euro. Doch vom Hoch im September ist sie weit entfernt. Was jetzt für die Aktie zählt.
Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn, 60 Prozent Ausschüttung – warum die 30-Euro-Marke zum Schicksalsort wird
1,9 Milliarden Euro Quartalsgewinn, steigende Ausschüttungen, aber auch kritische Medienberichte und eine Datenschutzprüfung. Die Deutsche Bank Aktie kämpft sich zurück über 30 Euro.
Deutsche Bank AG · ISIN: DE0005140008 · WKN: 514000 · Handelssymbol: DBK · US-Handelssymbol: DB
Die Zahlen
Ein Rekord im dritten Quartal
Im dritten Quartal 2026 erzielte die Deutsche Bank einen Rekordgewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn stieg um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr sieht sich die Bank auf Kurs zu Erträgen von mehr als 33 Milliarden Euro. Seit 2026 will sie 60 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre ausschütten, nach zuvor 50 Prozent.
Operativ ist die Deutsche Bank so stark wie lange nicht. Für die Deutsche Bank Aktie entscheidet sich, ob die Altlasten-Schlagzeilen den Blick auf die Gewinne dauerhaft trüben.
Die Belastung
Kritische Berichte und eine Prüfung
Am 17. November verlor die Deutsche Bank Aktie nach kritischen Medienberichten 5,5 Prozent. Die Bank verwies auf Sachverhalte, die viele Jahre zurücklägen. Vorstandschef Christian Sewing räumte später mögliche Fehlpriorisierungen ein und verwies auf Investitionen von sieben Milliarden Euro in die Compliance. Eine Datenschutzbehörde prüft mögliche Verstöße gegen die DSGVO.
Goldman Sachs nennt ein Kursziel von 47,75 Euro, RBC eines von 40 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Wie schloss die Deutsche Bank Aktie am Freitag?
Bei 30,38 Euro, ein Plus von 1,90 Prozent.
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?
1,9 Milliarden Euro nach Steuern – ein Rekord.
Wie viel schüttet die Bank aus?
Ab 2026 sollen 60 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre gehen.
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