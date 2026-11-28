Wie schloss die Deutsche Bank Aktie am Freitag?

Bei 30,38 Euro, ein Plus von 1,90 Prozent.

Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?

1,9 Milliarden Euro nach Steuern – ein Rekord.

Wie viel schüttet die Bank aus?

Ab 2026 sollen 60 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre gehen.