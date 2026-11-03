Aktien des Tages DBK aktien neutral Finanzen

Deutsche Bank Aktie: Gelingt die Trendwende? Chartanalyse

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 08:50 2 Min. UBS

Die Deutsche Bank Aktie meldet sich nach sieben Verlustwochen mit einem kräftigen Kursplus zurück: Starke Quartalszahlen und die Rückeroberung der 200-Tage-Linie nähren Hoffnungen auf eine Trendwende

Bild: Deutsche Bank AG/Medien

Nach dem Rücksetzer vom Freitag tendierte die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gestern wieder fester, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank sei in einer ersten Reaktion auf die Q3-Zahlen am vergangenen Mittwoch um 4% nach oben gesprungen. Im Anschluss seien am Donnerstag weitere Kursgewinne von 3,8% gefolgt, womit auch die 200-Tage-Linie überboten worden sei. Die langfristige Trendlinie sei zum Monatsschluss allerdings noch einmal ins Blickfeld geraten, habe dank der festeren Sitzung vom gestrigen Montag (+1,7%) aber zunächst behauptet werden können. Ausblick: Nach sieben negativen Wochen in Folge sei die Deutsche Bank-Aktie in der vergangenen Woche (+7,7%) wieder nach oben gedreht. Damit gehe es nun darum, eine mögliche Trendwende mit weiteren Anschlussgewinnen zu untermauern. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne die erste Trigger-Marke jetzt am Vorwochenhoch bei 31,35 EUR angetragen werden, wobei nur wenig höher die Doppelhürde aus dem mittelfristigen GD100 (31,74 EUR) und dem kurzfristigen GD50 (31,91 EUR) warten würde. Kämen die Notierungen über die beiden Trendlinien hinaus, wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des Juli-Hochs bei 32,99 EUR zu finden. Anschließend könnten die Kurse erneut an das Februar- und das Januar-Top heranlaufen, die im Bereich von 34,05 EUR/34,26 EUR bremsend wirken dürften. Darüber wäre dann ein Anstieg bis zum aktuellen Jahreshoch bei 35,85 EUR möglich. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe hingegen weiterhin die 200-Tage-Linie mit der 30 EUR-Marke im Fokus. Darunter würden sich die Blicke auf die Kurslücke vom vergangenen Mittwoch richten, die erst bei 28,88 EUR wieder geschlossen wäre. Komme es nach einem Gap-Close nicht zu einer Gegenreaktion, solle danach auf das Oktober-Tief bei 27,46 EUR geachtet werden. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.