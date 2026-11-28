Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) hat sich vom Bankenbeben der Vorwoche erholt. Sie gewann 4,29 Prozent und schloss am Freitag bei 30,38 Euro. Damit ist das Frankfurter Geldhaus der dreizehntgrößte DAX Gewinner der Woche. In der Vorwoche hatte die Deutsche-Bank-Aktie noch mehr als 12 Prozent verloren.
Deutsche Bank Aktie: DAX Gewinner der Woche – zurück über 30 Euro nach dem Bankenbeben, während die Commerzbank abstürzt?
Die Deutsche Bank Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 4,29 Prozent auf 30,38 Euro. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche erholte sich Frankfurts größtes Geldhaus, während die Commerzbank zweistellig verlor. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Zurück über 30 Euro: so lief die Woche der Deutsche Bank Aktie
Zwei starke Tage zum Wochenschluss brachten die Aktie über eine wichtige Marke.
Nach dem Ausverkauf der Vorwoche stabilisierte sich die Deutsche Bank Aktie zunächst. Am Donnerstag stellte die Bank ihren Kapitalmarktausblick vor, Chefanlagestratege Christian Nolting sieht den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten. Am Freitag gelang mit einem Plus von 1,90 Prozent der Sprung zurück über 30 Euro. Ganz anders die Commerzbank: Sie verlor in der Woche mehr als 10 Prozent.
Die Gründe
Rekordgewinne und Risikobereitschaft: was den Wochengewinner antrieb
Laut der Commerzbank setzte in der Woche eine Erholung der globalen Risikobereitschaft ein, davon profitierten auch die Banken. Fundamental steht die Deutsche Bank Aktie auf festem Boden: Im dritten Quartal stieg der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,85 Milliarden Euro. Ab 2027 muss die Bank weniger Kapital vorhalten, was Spielraum für Ausschüttungen schafft.
Zurück über 30 Euro
Die Aktie überwindet die runde Marke.
Rekordgewinne
Drittes Rekordquartal in Folge.
Kapitalspielraum
Weniger Kapitalpflichten ab 2027.
Zinsfantasie
Eine EZB-Zinserhöhung im Dezember könnte stützen.
Einordnung
Datenleck und Bankenunruhe: die Risiken
Belastend bleiben Berichte über interne Unterlagen, aus denen die Bank keine wesentlichen finanziellen Folgen erwartet. Für den 17. Dezember rechnet der Markt mit einer Zinserhöhung der EZB. Charttechnisch ist die 50-Tage-Linie um 31 Euro die nächste Hürde für die Deutsche Bank Aktie.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie DAX Gewinner der Woche?
Nach dem Bankenausverkauf der Vorwoche kehrte die Risikobereitschaft zurück, die Aktie schloss wieder über 30 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000, das Handelssymbol DBK. An der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.
Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?
Nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro.
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