Warum ist die Deutsche Bank Aktie DAX Gewinner der Woche?

Nach dem Bankenausverkauf der Vorwoche kehrte die Risikobereitschaft zurück, die Aktie schloss wieder über 30 Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?

Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000, das Handelssymbol DBK. An der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.

Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?

Nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro.