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Destatis: Exporte im September 2026: +2,0% zum August 2026

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 08:46 3 Min. Statistisches Bundesamt

Die deutschen Exporte legen im September um 2,0% zu, doch stärker steigende Importe drücken den Handelsüberschuss und die Ausfuhren nach China brechen um 5,2% ein.

Bild: Photo by Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Im September 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber August 2026 kalender- und saisonbereinigt um 2,0% und die Importe um 4,2% gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 nahmen die Exporte um 7,7% und die Importe um 8,7% zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt. Im September 2026 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 141,1 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 125,5 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss damit im September 2026 mit einem Überschuss von 15,6 Milliarden Euro ab. Im August 2026 hatte der kalender- und saisonbereinigte Außenhandelssaldo +17,9 Milliarden Euro betragen. Im September 2025 hatte er bei +15,5 Milliarden Euro gelegen. Außenhandel mit EU-Staaten In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im September 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 80,8 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 62,9 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber August 2026 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 3,5% und die Importe aus diesen Staaten um 4,9%. In die Staaten der Eurozone wurden Waren im Wert von 55,8 Milliarden Euro (+2,4%) exportiert und es wurden Waren im Wert von 41,5 Milliarden Euro (+3,8%) aus diesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 25,0 Milliarden Euro (+6,1%) exportiert und es wurden Waren im Wert von 21,4 Milliarden Euro (+7,0%) von dort importiert. Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im September 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 62,7 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber August 2026 stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,1% und die Importe von dort um 3,6%. Die meisten deutschen Exporte gingen im September 2026 in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 13,4 Milliarden Euro exportiert, das waren 0,5% weniger als im August 2026. Gegenüber dem Vorjahresmonat September 2025 waren die Exporte in die Vereinigten Staaten kalender- und saisonbereinigt um 10,3% höher. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vergleich zum Vormonat um 4,7% auf 7,3 Milliarden Euro ab. Die Exporte in die Volksrepublik China sanken im September 2026 gegenüber August 2026 um 5,2% auf 5,5 Milliarden Euro. Die meisten Importe kamen im September 2026 aus der Volksrepublik China. Von dort wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 17,3 Milliarden Euro eingeführt. Das waren 1,6% mehr als im Vormonat. Die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen gegenüber August 2026 um 6,2% auf 8,8 Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 1,0% auf 3,3 Milliarden Euro zu. Originalwerte für den Außenhandel (nicht kalender- und saisonbereinigt) Nominal (nicht kalender- und saisonbereinigt) wurden im September 2026 Waren im Wert von 148,5 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 131,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 stiegen die Exporte damit um 7,6% und die Importe um 8,7%. Die unbereinigte Außenhandelsbilanz schloss im September 2026 mit einem Überschuss von 17,4 Milliarden Euro ab. Im September 2025 hatte der Saldo +17,5 Milliarden Euro betragen.

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