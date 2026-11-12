Dermapharm Aktie: 6,6% im Minus – SDAX-Flop trotz soliden Quartals

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 15:10 2 Min.

Dermapharm zählt mit einem Minus von 6,61% zu den SDAX-Flops, während Jefferies am Kursziel von 44 Euro festhält.

Bild: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash

Ein solides Quartal schützt nicht vor einem kräftigen Kursrückschlag: Die Dermapharm-Aktie (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker: DMP) verliert beim vorliegenden Kursstand 2,55 Euro beziehungsweise 6,61% auf 36,05 Euro und zählt damit aktuell zu den größten Flops im SDAX. Jefferies bleibt unterdessen bei seiner bisherigen Einschätzung: Analyst Fabian Piasta bestätigt in der Dermapharm-Aktienanalyse vom 12.11.2026 das Kursziel 44 Euro und das Rating "hold". Solides Quartal – doch die Erwartungen bleiben eine Hürde Fabian Piasta bescheinige dem Pharmaunternehmen ein solides drittes Quartal. Die bestätigte Jahresprognose impliziere, dass im vierten Quartal bereits ein geringes Umsatzwachstum ausreiche, um das untere Ende der Zielspanne zu erreichen. Die Messlatte für die durchschnittlichen Analystenerwartungen liege allerdings höher: Den Konsens zu erreichen, sei etwas anspruchsvoller. Damit lenke Fabian Piasta in seiner Dermapharm-Aktienanalyse den Blick auf die Anforderungen an das Schlussquartal. Das untere Ende der Unternehmensprognose und die Erwartungen des Marktes seien dabei zwei unterschiedliche Hürden. Kursziel 44 Euro: Abstand zum Börsenkurs, aber keine Kaufempfehlung Das unveränderte Kursziel 44 Euro liegt rund 22,1% über dem vorliegenden Aktienkurs von 36,05 Euro. Dennoch verbindet Jefferies dieses Kursziel weiterhin mit dem Rating "hold". Fabian Piasta spricht somit trotz des rechnerischen Abstands zum Kursziel keine Kaufempfehlung aus. Die Dermapharm-Aktienanalyse von Jefferies fällt damit abwartend aus: Ein solides drittes Quartal und die bestätigte Prognose stehen höheren Anforderungen gegenüber, wenn das Unternehmen auch die Konsenserwartungen erfüllen soll. Der deutliche Kursrückgang rückt diese Unterscheidung für Anleger besonders in den Fokus; einen konkreten Auslöser für den Verkaufsdruck benennt die vorliegende Einschätzung jedoch nicht. Fabian Piasta hält Kurs – die Aktie steht unter Druck Für Anleger bleibt nach dieser Dermapharm-Aktienanalyse vor allem das Schlussquartal entscheidend. Jefferies-Analyst Fabian Piasta bestätigt das Kursziel 44 Euro und das Rating "hold", während die Aktie aktuell zu den größten Verlierern im SDAX gehört. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – gegen akuten Börsenfrust hilft manchmal eine zweite Meinung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihr Depot! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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