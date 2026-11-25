Die Dermapharm Aktie ist ein Fall für Anleger, die auf Verlässlichkeit setzen – Tempo liefert der Arzneimittelhersteller aus Grünwald derzeit weniger. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 1,7 Prozent auf 884,4 Millionen Euro. Deutlich besser entwickelte sich das Ergebnis: Das bereinigte EBITDA legte um 5,1 Prozent auf 248,1 Millionen Euro zu, die Marge erreichte 28,0 Prozent. Der Vorstand bestätigte die Jahresziele.
Dermapharm Aktie: Marge klettert auf 28 Prozent, Jahresziele bestätigt – reicht das für die Trendwende?
Dermapharm steigert das bereinigte EBITDA nach neun Monaten um 5,1 Prozent, der Umsatz wächst nur leicht. Was hinter den Zahlen steckt und worauf Anleger bei der Dermapharm Aktie achten.
Die Zahlen
Markenarzneimittel tragen das Wachstum
Wachstumsmotor ist das margenstarke Segment Markenarzneimittel, das organisch zulegte und zusätzlich von den jüngsten Übernahmen profitierte. Schwächer lief das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“, dessen Umsatz leicht zurückging. Dass das Ergebnis schneller wächst als der Umsatz, zeigt die Wirkung des Umbaus der vergangenen Jahre: Schon zum Halbjahr hatte sich die Marge um 1,8 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent verbessert.
Der Ausblick
Prognose steht – Schlussquartal gefordert
Für 2026 erwartet Dermapharm weiterhin einen Konzernumsatz von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2025 lag der Umsatz bei 1,165 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis bei knapp 325 Millionen Euro. Für das untere Ende der Umsatzspanne braucht es im vierten Quartal rund 298 Millionen Euro. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier sieht das Unternehmen dafür gut aufgestellt. Im Blick behalten sollten Anleger zudem das im Juli bekannt gewordene Prüfverfahren der BaFin zum Abschluss 2025.
Die Dermapharm Aktie bietet Verlässlichkeit, aber noch keinen neuen Wachstumsimpuls. Den müssen die Markenarzneimittel liefern.
Häufige Fragen zur Dermapharm Aktie
Hat Dermapharm die Prognose bestätigt?
Ja. Der Vorstand erwartet 2026 einen Umsatz von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Millionen Euro.
Welches Segment wächst am stärksten?
Die Markenarzneimittel. Sie legten organisch zu und profitierten von Übernahmen.
In welchem Index ist die Dermapharm Aktie?
Die Dermapharm Aktie ist im SDAX notiert.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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