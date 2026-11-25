Hat Dermapharm die Prognose bestätigt?

Ja. Der Vorstand erwartet 2026 einen Umsatz von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Millionen Euro.

Welches Segment wächst am stärksten?

Die Markenarzneimittel. Sie legten organisch zu und profitierten von Übernahmen.

In welchem Index ist die Dermapharm Aktie?

Die Dermapharm Aktie ist im SDAX notiert.