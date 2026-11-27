Dermapharm Aktie: SDAX Verlierer am Abend – die BaFin-Rüge wirkt nach, der Kurs bleibt am Jahrestief

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die Dermapharm Aktie verliert am Freitag 1,49 Prozent auf 33,10 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Trotz solider Zahlen kommt der Arzneimittelhersteller nicht vom Zwölfmonatstief weg.

Bild: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash

Gute Zahlen, schlechter Kurs: Die Dermapharm Aktie gibt am Freitag um 1,49 Prozent auf 33,10 Euro nach und ist sechstgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Bis zum Zwölfmonatstief von 32,20 Euro fehlen dem Grünwalder Arzneimittelhersteller nur 90 Cent. Schlusskurs der Dermapharm Aktie auf Xetra 33,10 € Tagesverlust, Platz 6 der SDAX Verlierer −1,49 % bereinigtes EBITDA nach neun Monaten, plus 5,1 Prozent 248,1 Mio. € Prognose bereinigtes EBITDA 2026 331–341 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Dermapharm Holding SE, Neunmonatsbericht vom 12.11.2026; boerse.de Der Auslöser Warum fällt die Dermapharm Aktie heute? Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Zwei Dinge belasten die Dermapharm Aktie. Das erste ist die Stimmung: Defensive Pharmawerte waren am Freitag nicht gefragt, Anleger kauften Technologie und Rüstung. Das zweite ist eine Nachricht vom 20. November, die noch nicht verdaut ist. Die Finanzaufsicht BaFin stellte Fehler im Konzernabschluss 2025 fest. Konkret fehlte im Anhang die Erklärung, dass der Anstieg der Geschäfte mit der Muttergesellschaft auf ein Darlehen von 70 Millionen Euro zurückgeht. Außerdem vermisste die Aufsicht eine Wertberichtigung von mindestens 1,9 Millionen Euro auf eine Forderung. Dermapharm erwartet weder eine Korrektur des Abschlusses noch ein Bußgeld. Am Tag der Meldung fiel der SDAX Verlierer auf sein Zwölfmonatstief. Der Hintergrund Operativ auf Kurs, an der Börse im Abseits Das Geschäft selbst läuft. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Dermapharm 884,4 Millionen Euro Umsatz, das bereinigte EBITDA stieg um 5,1 Prozent auf 248,1 Millionen Euro. Die Marge kletterte auf 28 Prozent. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier bestätigte die Jahresziele: 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro Umsatz und 331 bis 341 Millionen Euro bereinigtes EBITDA. Dermapharm stellt Markenarzneimittel, Gesundheitsprodukte und pflanzliche Extrakte her und betreibt einen Parallelimport. Was für die Dermapharm Aktie spricht Ergebnis und Marge nach neun Monaten gestiegen

Jahresprognose bestätigt

Die BaFin-Feststellung hat laut Unternehmen keine finanziellen Folgen Was Anleger bedenken sollten Das Darlehen an die Muttergesellschaft wirft Fragen zur Unternehmensführung auf

Umsatz wächst nur leicht

Kurs knapp über dem Zwölfmonatstief Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Dermapharm Aktie Warum ist Dermapharm heute SDAX Verlierer?

Ohne neue Nachricht. Defensive Werte waren nicht gefragt, zudem wirkt die BaFin-Rüge vom 20. November nach. Was hat die BaFin beanstandet?

Fehlende Angaben zu einem Darlehen über 70 Millionen Euro an die Muttergesellschaft und eine fehlende Wertberichtigung. Dermapharm Aktie: ISIN DE000A2GS5D8, WKN A2GS5D, Börsenkürzel DMP. Fazit zur Dermapharm Aktie Die Dermapharm Aktie bleibt am Freitag SDAX Verlierer und klebt am Jahrestief. Die Zahlen stimmen, das Vertrauen hat gelitten. Erst wenn die Fragen zum Mutter-Darlehen beantwortet sind, dürfte der Kurs die operative Entwicklung wieder spiegeln.

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