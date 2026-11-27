Gute Zahlen, schlechter Kurs: Die Dermapharm Aktie gibt am Freitag um 1,49 Prozent auf 33,10 Euro nach und ist sechstgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Bis zum Zwölfmonatstief von 32,20 Euro fehlen dem Grünwalder Arzneimittelhersteller nur 90 Cent.
Dermapharm Aktie: SDAX Verlierer am Abend – die BaFin-Rüge wirkt nach, der Kurs bleibt am Jahrestief
Die Dermapharm Aktie verliert am Freitag 1,49 Prozent auf 33,10 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Trotz solider Zahlen kommt der Arzneimittelhersteller nicht vom Zwölfmonatstief weg.
Der Auslöser
Warum fällt die Dermapharm Aktie heute?
Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Zwei Dinge belasten die Dermapharm Aktie. Das erste ist die Stimmung: Defensive Pharmawerte waren am Freitag nicht gefragt, Anleger kauften Technologie und Rüstung. Das zweite ist eine Nachricht vom 20. November, die noch nicht verdaut ist. Die Finanzaufsicht BaFin stellte Fehler im Konzernabschluss 2025 fest.
Konkret fehlte im Anhang die Erklärung, dass der Anstieg der Geschäfte mit der Muttergesellschaft auf ein Darlehen von 70 Millionen Euro zurückgeht. Außerdem vermisste die Aufsicht eine Wertberichtigung von mindestens 1,9 Millionen Euro auf eine Forderung. Dermapharm erwartet weder eine Korrektur des Abschlusses noch ein Bußgeld. Am Tag der Meldung fiel der SDAX Verlierer auf sein Zwölfmonatstief.
Der Hintergrund
Operativ auf Kurs, an der Börse im Abseits
Das Geschäft selbst läuft. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Dermapharm 884,4 Millionen Euro Umsatz, das bereinigte EBITDA stieg um 5,1 Prozent auf 248,1 Millionen Euro. Die Marge kletterte auf 28 Prozent. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier bestätigte die Jahresziele: 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro Umsatz und 331 bis 341 Millionen Euro bereinigtes EBITDA. Dermapharm stellt Markenarzneimittel, Gesundheitsprodukte und pflanzliche Extrakte her und betreibt einen Parallelimport.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Dermapharm Aktie
Warum ist Dermapharm heute SDAX Verlierer?
Ohne neue Nachricht. Defensive Werte waren nicht gefragt, zudem wirkt die BaFin-Rüge vom 20. November nach.
Was hat die BaFin beanstandet?
Fehlende Angaben zu einem Darlehen über 70 Millionen Euro an die Muttergesellschaft und eine fehlende Wertberichtigung.
Dermapharm Aktie: ISIN DE000A2GS5D8, WKN A2GS5D, Börsenkürzel DMP.
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