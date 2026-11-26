Dermapharm Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – zurück am Jahrestief, die BaFin-Rüge wirkt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Dermapharm Aktie verliert am Donnerstagmorgen 2,42 Prozent auf 32,20 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Arzneimittelhersteller fällt auf sein Zwölfmonatstief zurück, obwohl Marge und Prognose stimmen.

Bild: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash

Defensiv ist heute nicht gefragt: Die Dermapharm Aktie gibt am Donnerstagmorgen um 2,42 Prozent auf 32,20 Euro nach und ist zweitgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:17 Uhr, comdirect). Damit steht der Titel exakt auf dem Zwölfmonatstief vom 20. November. Kurs der Dermapharm Aktie am Morgen 32,20 € Tagesverlust, Platz 2 der SDAX Verlierer −2,42 % Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten (+5,1 %) 248,1 Mio. € Prognose bereinigtes EBITDA 2026 331–341 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:17 Uhr; Dermapharm, Neunmonatszahlen vom 12. November 2026; boerse.de Der Auslöser Warum fällt die Dermapharm Aktie heute? Eine neue Meldung gibt es nicht. Am Donnerstag kaufen Anleger vor allem die zuletzt abgestraften Technologie- und Zykliker-Aktien zurück, der Dax startete rund zwei Prozent höher. Das Geld dafür kommt auch aus defensiven Titeln. Pharmawerte wie Dermapharm bleiben in solchen Erholungsphasen häufig liegen. Dazu kommt eine hausgemachte Belastung. Am 20. November stellte die Finanzaufsicht BaFin einen Fehler im Konzernabschluss 2025 fest: Im Anhang fehlte die Erläuterung, dass der Anstieg der Geschäfte mit dem Mutterunternehmen von rund 7,0 auf rund 70,8 Millionen Euro auf ein Darlehen von 70,0 Millionen Euro zurückgeht. Seither findet der SDAX Verlierer keinen Boden. Der Hintergrund Solide Zahlen, schwacher Chart Operativ läuft es ordentlich. Dermapharm steigerte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten um 5,1 Prozent auf 248,1 Millionen Euro, die Marge kletterte auf 28,0 Prozent. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier bestätigte die Jahresziele: 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro Umsatz und 331 bis 341 Millionen Euro bereinigtes EBITDA. Jefferies stuft mit „Hold“ und Kursziel 44 Euro ein. Was für die Dermapharm Aktie spricht Marge auf 28,0 Prozent gestiegen

Jahresprognose bestätigt

Jefferies-Kursziel von 44 Euro weit über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten BaFin-Fehlerfeststellung zum Abschluss 2025

Umsatz wächst nur leicht

Kurs am Zwölfmonatstief, Abwärtstrend seit August Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Dermapharm Aktie Warum ist die Dermapharm Aktie SDAX Verlierer?

Anleger schichten in der Markterholung aus defensiven Werten um. Zudem belastet die BaFin-Rüge vom 20. November. Was hat die BaFin bemängelt?

Eine fehlende Erläuterung im Konzernanhang 2025 zu einem Darlehen von 70,0 Millionen Euro an das Mutterunternehmen. Dermapharm Aktie: ISIN DE000A2GS5D8, WKN A2GS5D, Börsenkürzel DMP. Fazit zur Dermapharm Aktie Die Dermapharm Aktie ist operativ stabil und an der Börse angeschlagen. Die BaFin-Rüge betrifft die Berichterstattung, nicht das Geschäft, kostet aber Vertrauen. Der SDAX Verlierer muss die Marke von 32,20 Euro verteidigen.

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