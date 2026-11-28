Die Dell-Technologies-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Handelssymbol: DELL) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 14,01 Prozent, am Freitag um 6,70 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 36,86 Prozent.
Dell-Technologies-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Serverhersteller zieht an – warum die Aktie um 14 Prozent steigt
Die Dell-Technologies-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,01 Prozent erholt sich der Computer- und Serverhersteller, bleibt aber auf Monatssicht fast 37 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
KI-Rebound nach tiefem Fall
Nach starkem November-Minus griffen Anleger wieder zu.
Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef am 23. November löste eine breite Erholung bei KI-nahen Werten aus; der Chipindex stieg in der Woche um 9,3 Prozent. Dell profitierte als Anbieter von KI-Servern von der Stimmung. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden.
KI-Rebound
KI-Infrastruktur wieder gefragt.
Tiefer Fall davor
Monatsminus von knapp 37 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Erholung bleibt fragil
Auf Jahressicht liegt die Aktie mit 137,85 Prozent weiter klar im Plus.
Häufige Fragen zur Dell-Aktie
Warum ist die Dell-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 14,01 Prozent im Zuge der KI-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol DELL.
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