Dell-Technologies-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Serverhersteller zieht an – warum die Aktie um 14 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:50 1 Min.

Die Dell-Technologies-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,01 Prozent erholt sich der Computer- und Serverhersteller, bleibt aber auf Monatssicht fast 37 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Dell-Technologies-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Handelssymbol: DELL) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 14,01 Prozent, am Freitag um 6,70 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 36,86 Prozent. DELL DELL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DELL — — — Dell-Wochenplus +14,01 % Dell am Freitag +6,70 % Dell auf Monatssicht -36,86 % Dell auf Jahressicht +137,85 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn KI-Rebound nach tiefem Fall Nach starkem November-Minus griffen Anleger wieder zu. Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef am 23. November löste eine breite Erholung bei KI-nahen Werten aus; der Chipindex stieg in der Woche um 9,3 Prozent. Dell profitierte als Anbieter von KI-Servern von der Stimmung. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 KI-Rebound KI-Infrastruktur wieder gefragt. 02 Tiefer Fall davor Monatsminus von knapp 37 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung bleibt fragil Auf Jahressicht liegt die Aktie mit 137,85 Prozent weiter klar im Plus. Was für die Dell-Aktie spricht KI-Nachfrage: Server für Rechenzentren.

Jahresbilanz: Starkes Plus auf Jahressicht. Was die Dell-Aktie belasten kann KI-Sorgen: Neue Zweifel würden die Aktie treffen.

Hohe Schwankung: Starke Ausschläge. Steckbrief der Dell-Aktie Unternehmen: Dell Technologies Inc.

ISIN: US24703L2025 · WKN: A2N6WP

Handelssymbol: DELL (NYSE)

Branche: Computer, Server Häufige Fragen zur Dell-Aktie Warum ist die Dell-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 14,01 Prozent im Zuge der KI-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol DELL. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Dell Die Dell-Aktie erholt sich kräftig, bleibt auf Monatssicht aber deutlich im Minus.

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