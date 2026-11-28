Wie hoch war Dells Umsatz im dritten Quartal?

54,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent.

Wie groß ist der KI-Auftragsbestand?

132,3 Milliarden Dollar, ein Rekordwert.

Welche Prognose gilt für das Geschäftsjahr?

Rund 202 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 29,68 Dollar.