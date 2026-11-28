Während Anleger über Chipkonzerne streiten, liefert ein Unternehmen, das KI-Server baut, Zahlen wie aus einer anderen Welt: Dell hat den Umsatz im Quartal mehr als verdoppelt und sitzt auf einem Auftragsbestand für KI-Server von über 130 Milliarden Dollar. Die Dell Aktie gehörte am Black Friday zu den Gewinnern an der Wall Street.
Dell Aktie: Umsatz verdoppelt, 132 Milliarden KI-Auftragsbestand – der heimliche KI-Gewinner der Woche
54,9 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, Jahresprognose auf 202 Milliarden angehoben, 25 Milliarden für Rückkäufe. Am Freitag zog die Dell Aktie erneut kräftig an. Was hinter dem Boom steckt.
Dell Technologies Inc. (Klasse C) · ISIN: US24703L2025 · WKN: A2N6WP · Handelssymbol: 12DA · US-Handelssymbol: DELL
Die Zahlen
Ein Quartal der Superlative
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Dell den Umsatz um 103 Prozent auf den Rekordwert von 54,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit KI-optimierten Servern stieg um 291 Prozent auf 22 Milliarden Dollar, traditionelle Server und Netzwerktechnik legten um 235 Prozent auf 15 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 9,45 Dollar weit über den Erwartungen von rund 6,61 Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet Dell nun 202 Milliarden Dollar Umsatz statt 192 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29,68 Dollar statt 25,50 Dollar.
Dell verdient am KI-Boom, indem es die Chips anderer in Server verbaut. Für die Dell Aktie ist der Rekord-Auftragsbestand der beste Beleg, dass die Nachfrage real ist.
Die Perspektive
Auftragsbücher voll wie nie
Der Auftragsbestand für KI-Server stieg auf den Rekordwert von 132,3 Milliarden Dollar, nach 95 Milliarden Dollar zuvor. Die Zahl der KI-Server-Kunden wuchs auf über 7.500. Für das vierte Quartal stellt Dell rund 56,3 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 Dollar in Aussicht. Zudem genehmigte der Verwaltungsrat Aktienrückkäufe über 25 Milliarden Dollar. Ein Risiko bleibt die Marge: KI-Server werfen nur Margen im mittleren einstelligen Prozentbereich ab.
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wie hoch war Dells Umsatz im dritten Quartal?
54,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent.
Wie groß ist der KI-Auftragsbestand?
132,3 Milliarden Dollar, ein Rekordwert.
Welche Prognose gilt für das Geschäftsjahr?
Rund 202 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 29,68 Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.