Die erste Reaktion war Skepsis, und sie hatte Gründe. Das PC-Geschäft wächst kaum noch: Die Client-Sparte legte nur um 3 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar zu, mit Privatkunden setzte Dell 15 Prozent weniger um. Auffällig sind die Lagerbestände. Sie stiegen seit Beginn des Geschäftsjahres von 10,4 auf 29,4 Milliarden Dollar. Dahinter stehen vor allem Server-Racks, die auf Auslieferung warten. Unsere Lesart: Ein so großer Lagerberg ist kein Problem, solange die Kunden ihre Racks abnehmen und bezahlen. Er wird aber zum Risiko, falls einzelne Rechenzentrumsprojekte sich verzögern. Dazu kam das Umfeld. Die Dell Aktie hatte am 30. Oktober noch bei 424,30 Dollar geschlossen und war im November-Ausverkauf der KI-Werte zeitweise um mehr als ein Drittel gefallen. Selbst nach der Erholung liegt sie 25,3 Prozent unter diesem Hoch. Gemessen am erwarteten Gewinn wird sie laut Marktberichten nur mit rund dem Neunfachen bewertet.