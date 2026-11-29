Mehr als doppelt so viel Umsatz wie vor einem Jahr, ein Gewinn je Aktie fast viermal so hoch und ein Auftragsbuch für KI-Server von 132,3 Milliarden Dollar: Dell Technologies hat am Dienstagabend das beste Quartal seiner Geschichte vorgelegt. Doch wer die Dell Aktie in dieser Woche gehalten hat, brauchte starke Nerven. Am Dienstag stürzte sie vor den Zahlen im allgemeinen KI-Ausverkauf um 11,83 Prozent auf 295,28 Dollar ab. Am Mittwoch fiel sie trotz Rekordzahlen zunächst um 5,7 Prozent, bevor sie leicht im Plus schloss. Erst am Freitag kam der Befreiungsschlag: plus 6,70 Prozent auf 316,96 Dollar. Unter dem Strich steht ein Wochengewinn von 14,0 Prozent.
Dell Aktie: Umsatz verdoppelt, 132 Milliarden Dollar KI-Auftragsbestand – und trotzdem 25 Prozent unter dem Oktober-Hoch
Dell liefert das stärkste Quartal der Firmengeschichte, hebt die Prognose zum dritten Mal an und legt 25 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe nach. Die Börse schwankte zwischen Panik und Begeisterung. Die große Analyse: was hinter dem Rekord steckt, wo der Haken liegt und warum die Dell Aktie am Ende 14 Prozent gewann.
Die Zahlen
Ein Quartal, das alle Schätzungen sprengt
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 setzte Dell 54,9 Milliarden Dollar um, 103 Prozent mehr als im Vorjahr. Erwartet hatten Analysten rund 49,3 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 265 Prozent auf 9,45 Dollar, die Schätzung lag bei 6,59 Dollar. Der Motor ist die Infrastruktursparte ISG: Ihr Umsatz hat sich auf 42,0 Milliarden Dollar fast verdreifacht. Allein KI-Server brachten 22,0 Milliarden Dollar, ein Plus von 291 Prozent. Neue KI-Aufträge über 60,2 Milliarden Dollar ließen den Auftragsbestand von 95 auf 132,3 Milliarden Dollar wachsen. Vizechef Jeff Clarke betonte, jeder Auftrag werde auf Kundenqualität, Finanzierung, Grundstück und Stromanschluss geprüft.
Zum dritten Mal in Folge hob Dell die Jahresprognose an: Der Umsatz soll nun 202 Milliarden Dollar erreichen statt 192 Milliarden, ein Plus von 78 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt Dell 29,68 Dollar in Aussicht, zuvor waren es 25,50 Dollar. Für KI-Server plant der Konzern im Gesamtjahr rund 78 Milliarden Dollar Umsatz. Nach 54,6 Milliarden Dollar in den ersten neun Monaten bleiben für das vierte Quartal rund 23,4 Milliarden Dollar (eigene Rechnung), also noch einmal etwas mehr als im Rekordquartal. Zusätzlich genehmigte der Verwaltungsrat weitere 25 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe. Im Quartal flossen bereits 4,9 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück.
Der Haken
Warum die Börse dem Rekord erst nicht traute
Die erste Reaktion war Skepsis, und sie hatte Gründe. Das PC-Geschäft wächst kaum noch: Die Client-Sparte legte nur um 3 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar zu, mit Privatkunden setzte Dell 15 Prozent weniger um. Auffällig sind die Lagerbestände. Sie stiegen seit Beginn des Geschäftsjahres von 10,4 auf 29,4 Milliarden Dollar. Dahinter stehen vor allem Server-Racks, die auf Auslieferung warten. Unsere Lesart: Ein so großer Lagerberg ist kein Problem, solange die Kunden ihre Racks abnehmen und bezahlen. Er wird aber zum Risiko, falls einzelne Rechenzentrumsprojekte sich verzögern. Dazu kam das Umfeld. Die Dell Aktie hatte am 30. Oktober noch bei 424,30 Dollar geschlossen und war im November-Ausverkauf der KI-Werte zeitweise um mehr als ein Drittel gefallen. Selbst nach der Erholung liegt sie 25,3 Prozent unter diesem Hoch. Gemessen am erwarteten Gewinn wird sie laut Marktberichten nur mit rund dem Neunfachen bewertet.
Einordnung der Redaktion: Die Dell Aktie zeigt in dieser Woche, wie weit Zahlen und Stimmung im KI-Sektor gerade auseinanderliegen. Operativ liefert Dell genau das, was die Branche verspricht: Aufträge, Umsatz und Gewinn in Rekordhöhe. An der Börse zählt dagegen die Frage, ob der KI-Boom 2027 noch trägt. Der Auftragsbestand von 132,3 Milliarden Dollar ist die wichtigste Antwort darauf, denn er reicht weit über das laufende Geschäftsjahr hinaus. Entscheidend wird, ob Dell die Racks so schnell ausliefert und abrechnet, wie es der Lageraufbau nahelegt. Gelingt das, dürfte sich der Abstand zum Oktober-Hoch als Stimmungsfrage erweisen und nicht als Zweifel an den Zahlen.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wie gut war das Quartal von Dell?
Dell steigerte den Umsatz um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie um 265 Prozent auf 9,45 Dollar. Beides lag deutlich über den Schätzungen der Analysten.
Warum fiel die Dell Aktie trotz der Rekordzahlen zunächst?
Der gesamte KI-Sektor stand unter Druck. Zudem sorgten das schwache PC-Geschäft und die stark gestiegenen Lagerbestände für Skepsis. Am Freitag erholte sich die Aktie kräftig und schloss die Woche mit 14 Prozent Plus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Dell Aktie?
ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP. Deutsches Handelssymbol: 12DA (Xetra). US-Handelssymbol: DELL (NYSE).
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