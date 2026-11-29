Die Delivery Hero Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt. An der Börse Stuttgart notierte sie um 21:55 Uhr bei 36,94 Euro, ein Plus von 0,30 Prozent. Am Freitag teilte Uber mit, nach dem Ende der weiteren Annahmefrist am 24. November rund 87,13 Prozent des Grundkapitals zu halten.
Delivery Hero Aktie: Uber hält jetzt rund 87 Prozent – warum der Kurs unter 41,50 Euro bleibt
Nach dem Ende der weiteren Annahmefrist hält Uber rund 87,13 Prozent an Delivery Hero. Für jede Aktie zahlt der US-Konzern 41,50 Euro in bar. Die Delivery Hero Aktie notiert trotzdem knapp unter 37 Euro.
Delivery Hero SE · ISIN: DE000A2E4K43 · WKN: A2E4K4 · Handelssymbol: DHER (Xetra)
Uber Technologies, Inc. · ISIN: US90353T1007 · WKN: A2PHHG · US-Handelssymbol: UBER (NYSE)
Die Übernahme
Der Abstand zum Angebot
Uber zahlt 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie in bar. Nach dem Ende der ersten Annahmefrist hatte die Quote am 10. November bei 66,56 Prozent gelegen. Der Abschluss der Übernahme wird, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen, für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet. Bis dahin arbeiten beide Unternehmen unabhängig voneinander.
Die Lücke zwischen Börsenkurs und Angebotspreis spiegelt vor allem die lange Wartezeit bis zum Vollzug und das Risiko wider, dass Behörden Auflagen machen oder die Übernahme verzögern.
Die Delivery Hero Aktie ist zur Übernahmewette geworden. Wer heute noch Aktien hält, setzt auf die Genehmigung der Behörden.
Häufige Fragen zur Delivery Hero Aktie
Wie viel zahlt Uber je Aktie?
41,50 Euro in bar.
Wie viel hält Uber an Delivery Hero?
Nach Unternehmensangaben rund 87,13 Prozent des Grundkapitals.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4, Handelssymbol DHER.
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