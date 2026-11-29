Uber zahlt 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie in bar. Nach dem Ende der ersten Annahmefrist hatte die Quote am 10. November bei 66,56 Prozent gelegen. Der Abschluss der Übernahme wird, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen, für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet. Bis dahin arbeiten beide Unternehmen unabhängig voneinander.

Die Lücke zwischen Börsenkurs und Angebotspreis spiegelt vor allem die lange Wartezeit bis zum Vollzug und das Risiko wider, dass Behörden Auflagen machen oder die Übernahme verzögern.