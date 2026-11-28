Scheitert die Übernahme, fehlt der Aktie die Stütze. Seit Jahresbeginn hat sie rund 61 Prozent zugelegt, ein großer Teil davon wegen des Angebots. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen je nach Erhebung zwischen rund 36 und knapp 39 Euro – also nahe am Kurs und unter dem Angebotspreis. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.