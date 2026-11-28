Es klingt nach geschenktem Geld: Ein Käufer bietet 41,50 Euro in bar, und die Aktie kostet an der Börse knapp 37 Euro. Gut zwölf Prozent Differenz. Wer die Delivery Hero Aktie am Freitag, 27. November 2026, kaufte, zahlte auf Xetra am Vormittag 36,77 Euro. Geschenkt ist die Lücke nicht – sie ist der Preis für Zeit und Unsicherheit.
Delivery Hero Aktie: Uber hält 87 Prozent und zahlt 41,50 Euro – warum der Kurs trotzdem bei 37 Euro klebt
Die Annahmefrist ist vorbei, Uber hat sich 87,13 Prozent an Delivery Hero gesichert. Die Delivery Hero Aktie notiert weiter klar unter dem Angebotspreis. Die Lücke hat einen Grund.
Delivery Hero SE · ISIN: DE000A2E4K43 · WKN: A2E4K4 · Handelssymbol: DHER · US-Handelssymbol: DLVHF
Uber Technologies, Inc. · ISIN: US90353T1007 · WKN: A2PHHG · Handelssymbol: UT8 · US-Handelssymbol: UBER
Der Stand
Die Aktionäre haben entschieden
Die zusätzliche Annahmefrist für das freiwillige Übernahmeangebot endete am 24. November. Am Freitag gab Uber das Ergebnis bekannt: Eine Tochtergesellschaft hat sich rund 87,13 Prozent des Grundkapitals gesichert, nach 66,56 Prozent zum Ende der ersten Frist. Uber-Chef Dara Khosrowshahi wertete die Resonanz als Zustimmung der Aktionäre.
Finanziert wird der Kauf aus vorhandenen Barmitteln und neuen Schulden, abgesichert durch eine Brückenfinanzierung von rund 14 Milliarden Euro. Der Finanzchef stellte Synergien von mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar binnen 18 Monaten nach Vollzug in Aussicht.
Der Abschlag zum Angebotspreis ist keine Fehlbewertung. Er ist die Prämie, die der Markt für ein Jahr Wartezeit und das Risiko der Kartellbehörden verlangt.
Die Lücke
Zwölf Prozent für Geduld und Risiko
Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher und weiterer regulatorischer Genehmigungen. Uber erwartet den Abschluss erst im zweiten Halbjahr 2027. Wer heute kauft, bindet sein Geld also womöglich mehr als ein Jahr – und trägt das Risiko, dass Behörden in einem der rund 65 Länder, in denen Delivery Hero aktiv ist, Auflagen machen oder den Zusammenschluss untersagen.
Scheitert die Übernahme, fehlt der Aktie die Stütze. Seit Jahresbeginn hat sie rund 61 Prozent zugelegt, ein großer Teil davon wegen des Angebots. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen je nach Erhebung zwischen rund 36 und knapp 39 Euro – also nahe am Kurs und unter dem Angebotspreis. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Delivery Hero Aktie
Wie viel bietet Uber?
41,50 Euro je Aktie in bar.
Wie viele Anteile hat Uber?
Rund 87,13 Prozent des Grundkapitals nach Ende der zusätzlichen Annahmefrist.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Uber erwartet den Abschluss im zweiten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Genehmigungen.
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